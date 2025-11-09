Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог, — так гадаринский бесноватый словом Господним переродился в апостола своей страны, где ранее его знали как изгоя общества. Дорогие мои, этот пример Божьего всемогущества и власти дан человечеству, чтобы жизненные бури не сбивали его с пути, который прокладывает для него Промысл Божий. И в связи с этим нельзя не вспомнить сегодня эпизод из жизни Христа, предшествовавший встрече с гадаринцами. Три евангелиста поведали миру об этом событии, так важно было оно для них и для всякого человека.

Буря на Генисаретском озере! Жизнь апостолов в опасности, лодку заливает, она готова к потоплению. А Кормчий с ними же, но Он преподает важный жизненный урок всему человечеству. До нашего времени дошел вопль учеников Христовых, терпящих бедствие на озере в первом веке христианства. Наставник! Наставник! Погибаем! Те, которые третий год следовали за Христом; те, которые были свидетелями многих чудес и исцелений, забывают о проявлениях божественной силы Учителя, в ужасе от грозной стихии, зрят в ней свою погибель. А в ответ уже не одни апостолы, но весь мир по сие время слышит: где вера ваша? (Лк. 8, 25) В повествовании евангелиста Матфея в словах Христа слышится еще и укоризна: что вы так боязливы, маловерные. Потом, встав, властно запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина (Мф. 8, 26).

А слова Христа: где вера ваша? Что вы так боязливы, маловерные? — сегодня обращены уже к нам и не теряют своего значения. Забываем о Боге и мы, испытывая страх в бушующем житейском море, когда наши кораблики терпят крушение, и кажется, что мы безнадежно одиноки, и мнится, что гибель неминуема. Это чувство безнадежности и одиночества переживает всякий в минуту опасности. Разница в обстоятельствах терпящих бедствие в первом веке и в двадцатом лишь в том, что Христос зримо был перед глазами учеников, но спал; от нас же Он сокрыт столетней историей. Но сокрыт ли? Не Он ли живет и действует в ней и теперь, зримо и для нас. Он был, Он есть и Он будет всегда. И по неложному слову Евангелия: в мире все Им, все от Него и все к Нему!

Учит Господь нас, не устает от нашей непамятливости и непонимания. При разных обстоятельствах и для нас звучит Его голос: где вера ваша? Что вы так боязливы, маловерные? Некогда одним словом Господним утишилась буря в природе перед апостолами, но кто из нас не знает из собственного опыта, как одно наше слово, да что слово — один сердечный вздох наш к Богу утишает бури в душах наших и вокруг нас. И там, где бушевали страсти, делается тишина.

Но, дорогие наши, не удивительно ли слышать от самовидцев явленного им чуда слов: Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему? Человек так врастает в землю, что привычные ему законы естественного мира противятся в его сознании тайнам и законам мира сверхъестественного. А Христос на протяжении всего служения, принеся Собой на землю веяние Небесного Царствия, чудесами утверждал человечество в вере, показывая, что все подвластно Богу, что не только природа слушает глас Божий, но и духи потустороннего мира повинуются Ему.

Наглядный пример: бесноватый, для которого человеческие силы были бессильны, разрывающий цепи и узы, которыми его пытались усмирить люди, наводящий страх на всю страну Гадаринскую, вышел навстречу Христу и пал пред Ним. Человек ли склонился к стопам человеческим? Нет, дорогие мои, это пред Сыном Божиим, поникнув своей призрачной силой, лежал легион бесов. Страшная для всякого земнородного вражья сила повержена. Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня. Враг Божий свидетельствует во всеуслышание о божестве Христа. Близость святыни мучительна отверженным духам, но и перспектива возвращения в бездну устрашает их. Опять навеки вознесенная гордыня унижается просьбой; не в бездну, но хоть в свиней, пасущихся поблизости, повели, позволь войти. И Христос позволил! Стадо низринулось с высоты.

По-человечески нам непонятно снисхождение Спасителя к противной вражьей силе. Зачем столь великая гибель? Зачем и ущерб? Но о свиньях ли думал Господь? Он зрел души тех, кто был сейчас рядом: ученики, только что пережившие страх смерти и потрясение от чудесного спасения; и гадаринцы в духовном нечувствии и непонимании происходящего у них на глазах чуда — исцеления бесноватого. Все эти люди требовали забот о себе не меньше, чем исцеленный бесноватый. И Христос, заботясь о спасении их бессмертных душ, вся премудростью сотворил еси.

Святой вселенский учитель Иоанн Златоуст так объясняет нам цель и смысл премудрости Божией в этих действиях Христа. Во-первых, чтобы поняли люди великость причиняемого им бесами вреда. Во-вторых, чтобы знали мы, что бесы без Божьего произволения или попущения не смеют прикасаться не только к людям, но даже и к свиньям. В-третьих, чтобы мы знали, что если бы над каждым из нас не было особого Промышления Божия, то с нами бесы поступали бы хуже, чем со свиньями (пример потерявшего человеческий облик бесноватого). В-четвертых, Спаситель позволил бесам войти в свиное стадо, чтобы люди познали всемогущество Божие и вышли из состояния бесчувствия. И наконец, последнее, чтобы кто-нибудь не назвал избавление бесноватого от бесов басней, но совершенно поверил беснованию свиней, видя их моментальную гибель. Так все это осмысливает духовно зрелый святой человек (Творения, т. 7, с. 318, 319).

В гадаринцах же превозмог страх, не вдаваясь в размышления, они просят Христа удалиться от пределов их. Сокрыт от людей, не думающих о Боге, духовный смысл промыслительного действия Божией руки. Но не будем спешить с осуждением несмысленных пока граждан Гадаринской страны. Вспомним вопль трепещущего у ног Спасителя Петра: выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный. Увидя себя во свете божественной правды, человек стремится спрятаться от обличения и от Обличителя. Таково действие святыни и чуда на грешного человека. Грешнику нужен помощник, который со временем заставит его задуматься и осмыслить действия Промысла Божия. Только поразмыслив о своей жизни и вспомнив о своих личных духовных нуждах, о своих больных, человек начнет искать в Спасителе помощника себе. Вот почему премудрость Господня оставляет исцеленного бесноватого среди его соплеменников, чтобы напоминанием о милости Божией, исцеленный, прозревший духовно, он теперь помог согражданам своим.

И тот, который столь длительное время терпел надругательства над своим человеческим достоинством, сидящий у ног Иисуса, благодарностью преданный своему Спасителю, желал бы следовать за Христом всю оставшуюся жизнь, но это было желание человеческое, а Промысл Божий уготовил ему апостольское служение: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог и как помиловал тебя.

И он пошел, проповедуя по всему городу и в Десятиградии, что сотворил ему Иисус (Лк. 8, 39; Мк. 5, 20) и как помиловал его (Мк. 5, 19).

Ну и чем же мы, дорогие мои, завершим наше странствие за Христом в страну Гадаринскую? Поняли ли мы хотя отчасти наши человеческие отношения к Богу и непостижимую Божию любовь к грешному, бегущему от Него человеку? Поняли ли истинный смысл слова «любовь»? А ведь только об этом и только для этого остался на все времена и ежегодно повторяется рассказ об этом путешествии Христа.

Бесноватый, вышедший навстречу Христу из гробов. Человек ли это, не исчадие ли ада уже, преданный сатане во измождение плоти? За что потерян человеческий облик? Целомудренно молчит об этом Евангелие. Но вот Бог встречает этого отверженного, и нет ни осуждения, ни укоров; есть одно сочувствие и прощение. Божия любовь милостью покрывает все согрешения. И это отношение Бога к человеку. Он пришел не судить, но спасать. И перед милостью Спасителя отступает легион бесов, и возвращается грешнику не только облик человеческий, но благодать Святого Духа, просветившая его разум правильным пониманием происходящего, ставит его проповедником на пути спасения для других.

Так и теперь в наших семьях благодатная сила иногда посылается от Бога даже через одного верующего члена семьи. Неверующий муж освящается верующей женой, а дети, познавшие Бога, своим примером заставляют взрослых пересматривать свое отношение к жизни. К молитве за ближних призывает нас сегодняшнее Евангелие. И еще надо всем нам, верующим, помнить слова Спасителя: по вере вашей да будет вам (Мф. 8, 13). И если вера наша слаба, как едва мерцающий огонек лампады при исходе елея, надо и нам в укрепление своей веры чаще обращаться к Спасителю: Господи, умножь во мне веру. Господи, помоги моему неверию и избавь меня от козней бесовских, чтобы и мне стать для близких моих примером живой и искренней веры, чтобы и над нами, как над гадаринским бесноватым, Ты сотворил чудо исцеления от духовных болезней. И истинная православная вера воссияла над Россией.

Аминь.

