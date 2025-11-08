В этот день, 26 октября 1582 г., казачий атаман Ермак Тимофеевич взял столицу Сибирского ханства Кашлык. Сведения об этом русском герое довольно скудны. Известно лишь, что родился он в 1530 г. по одним данным в Вологодской земле, по другим — в Двинской. Существует также версия, что настоящее его имя Василий Аленин, а прозвище Ермак он получил за то, что в молодости был артельным кашеваром (ермак — артельный котел).

Во второй половине XVI в. Ермак в течение 20 лет возглавлял казачью станицу, между Волгой и Доном, участвовал в Ливонской войне, совершил набег на ногайцев. Современники характеризовали Ермака как мужественного человека и мудрого предводителя: в Ремезовской летописи сказано, что Ермак был «весьма мужествен и разумен, и зрачен, плосколиц, черн брадою и власы прекудряв, возраст средний, и плоск и плечист». Уральские купцы и солепромышленники Строгановы пригласили Ермака и его казаков для охраны собственных владений от нападений сибирских татар. Ермак дал согласие, и отряд казаков в 540 человек 1 сентября 1582 г. отправился в Западную Сибирь для борьбы с ханом Кучумом. Казаки одержали ряд побед над сибирскими татарами, разгромили на берегу Иртыша главное войско хана Кучума и заняли столицу Сибирского ханства Кашлык. После этого Сибирское ханство распалось, а Кучум ушел в степи. Узнав об успехах Ермака, русское правительство направило ему помощь. Однако борьба с Кучумом не была завершена. В 1585 г. Ермак с небольшим отрядом казаков попал в засаду, подстроенную сибирским ханом. Будучи раненным, он попытался переплыть приток Иртыша р. Вагай, но тяжелая кольчуга — дар Царя Ивана IV Грозного — потянула его ко дну, и он утонул.

Сегодня также день памяти Санкт-Петербургского градоначальника, дворцового коменданта генерала В.А.Дедюлина, скончавшегося в 1913 году.

Владимир Александрович Дедюлин родился 12 июля 1858 г. в старинной дворянской семье. Получив образование в Пажеском корпусе, Дедюлин прямо со школьной скамьи, попал на фронт Русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. Состоя ординарцем легендарного генерала И.В.Гурко, 19-летний корнет участвовал в сражениях, зарекомендовав себя храбрым и исполнительным офицером. По окончании войны, Дедюлин поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, по окончании которой по первому разряду, был призведен в капитаны и определен на службу офицером для особых поручений в штаб Харьковского военного округа. К 1901 г. Дедюлин выслужил генеральское звание и в 1903 г. был назначен начальником штаба Отдельного корпуса жандармов, а через полтора года занял должность С.-Петербургского градоначальника (17 янв. 1905). Оказавшись на этой должности в период начавшейся революционной смуты, Дедюлин оказался первым и почти единственным человеком, который смело выступил в защиту монархистов. Он не побоялся принять под свое покровительство нарождавшийся Союз Русского Народа и совместно с генерал-губернатором С.-Петербурга Д.Ф.Треповым принялся за прекращение в столице революционных беспорядков.

31 декабря 1905 г. Дедюлин был назначен командиром Отдельного корпуса жандармов, а его место на посту градоначальника, занял другой видный монархист В.Ф.фон-дер Лауниц. В следующем 1906 г. Дедюлин был назначен на должность дворцового коменданта, в которой состоял вплоть до своей кончины, входя в ближайшее окружение Императора Николая II. В 1909 г. он был произведен в генерал-адъютанты, а в 1912 г. — генералы от кавалерии. Являясь дворцовым комендантом, Дедюлин покровительствовал монархическому движению, особо симпатизируя Русскому Народному Союзу им. Михаила Архангела и лично его лидеру В.М.Пуришкевичу.

Сегодня мы также вспоминаем известного русского писателя, почетного академика Петербургской Академии наук И.А.Бунина, скончавшегося в 1953 г.

Иван Алексеевич Бунин родился 10 октября 1870 г. в Воронеже в семье мелкопоместного, но принадлежащего к старинному роду дворянина. Его детство протекало на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. Поступив в 1881 г. в гимназию в Ельце, Иван проучился там всего пять лет, так как семья не имела на это средств, завершать гимназический курс пришлось дома. С 1889 г. Бунин начал публиковаться как в провинциальной, так и в столичной периодике. А в 1891 г. вышел первый сборник стихов Бунина. Но переломным в судьбе писателя оказался 1895 г. В это время Бунин переехал в Москву, где состоялись его литературные знакомства с Л.Н.Толстым, А.П.Чеховым, М.Горьким.

Публикация в 1900 г. рассказа Бунина «Антоновские яблоки», стало его восхождением на литературный Олимп. В этот период к писателю и поэту приходит широкая литературная известность: за стихотворный сборник «Листопад» (1901), а также за перевод поэмы американского поэта-романтика Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1896), Бунину была присуждена Российской академией наук Пушкинская премия, а позже, в 1909 г. он был избран почетным членом Академии.

Впрочем, реалиста Бунина часто критиковали за «беспощадную правду» его письма. В 1915—1916 гг. выходят его сборники рассказов «Чаша жизни», «Господин из Сан-Франциско». В прозе этих лет ширится представление писателя о трагизме жизни мира, об обреченности и братоубийственном характере современной цивилизации.

Февральскую революцию Бунин воспринял с болью, предчувствуя предстоящие испытания. Октябрьский переворот только укрепил его уверенность в приближающейся катастрофе. Дневником событий жизни страны и размышлений писателя в это время стала книга публицистики «Окаянные дни» (1918). Бунин уезжает из Москвы в Одессу (1918), а затем — за границу, во Францию (1920).

Творчество эмигрантского периода Бунина пронизано мыслью о России, о трагедии русской истории ХХ века, об одиночестве современного человека. В 1933 г. он стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии. Бунин неоднократно выражал желание возвратиться на Родину и указ советского правительства 1946 г. «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи..» назвал «великодушной мерой». Но вернутся на родину, он так и не решился. Похоронен Иван Алексеевич на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

