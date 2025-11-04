В этот день русским людям действительно есть что вспомнить.

4 ноября и 1612 год — это очень яркое напоминание о чудесном восстановлении нашей русской государственности после многолетней смуты, иноземного нашествия, измены столичной элиты, фактически распада государства. Народы России нашли тогда в себе силы преодолеть свои распри и недовольство друг другом, откликнулись на призыв Патриарха Гермогена и других патриотов России, защитили Свою веру, культуру, государство, святыни от поглощения Западом.

Многие, вспоминая те давние события, говорят об освобождении Москвы как о Божием чуде. Несомненно, это было Божие чудо. Но Бог не дарует чуда, если люди не взывают к Нему о помощи. Наши сограждане, освободившие Москву в XVII веке, горячо желали победы, и горячо молились Господу и Царице Небесной об избавлении нашей земли. В первых рядах ополчения находился стяг с изображением Спаса-Вседержителя и чудотворная Казанская икона. Перед штурмом Китай-города православные воины наложили на себя трёхдневный пост и усердно молились. В ответ на эти труды, на эту доблесть, на этот подвиг, на эту горячую молитву, на это всенародное покаяние, на это стояние трёхдневное пред иконой Царицы Небесной, Господь проявил милость, и наше воинство победило более сильного врага, и спасена была Россия. Для иконы был построен Казанский собор на Красной площади,

Руководители и рядовые участники ополчения подали пример бескорыстного служения Отечеству. Мы помним имена героев этих событий Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Однако, главное не в том, что ополчение возглавили Минин и Пожарский, или кто-то другой, а то, что оно шло и победило с иконой Божией Матери. Это самое главное в сегодняшнем празднике — чтобы русские люди поняли, что Божия Матерь их заступница, что к ней надо прибегать в годину испытаний, что она — защитница земли Русской. И сегодня, если мы хотим видеть Отечество наше мирным, благополучным, процветающим и духовно, и материально, если мы хотим одерживать победы над всеми жизненными обстоятельствами, мы должны помнить, что победа даётся только тогда, когда мы труд сочетаем с молитвой и с верой.

Без Православия нет у нас истории. Патриарх Гермоген, умирающий в застенке от голода, воодушевил народ на борьбу с иноземными захватчиками, призвал собирать поход на Москву и «освободить её от польских людей». Чудом пробились в заточение на свидание с ним два нижегородских посла. Последним распоряжением Патриарха Гермогена, было взять с собою тот самый чудотворный образ Пресвятой Богородицы, который был обретён в граде Казани. Подвиг священномученика сделал возможным спасение страны. Мог ли Кузьма Минин в своей знаменитой речи отделить Московское государство от Православной веры, за которую призывал постоять? — Конечно, нет. Мог ли князь Пожарский, чьи ополченцы штурмовали Китай-город в день празднования Казанской иконы Божией Матери, представить победу без Её заступничества? — Конечно, нет. Так что, праздник одновременно получился и церковный, и государственный. Как никакой другой день, он напоминает нам о великой созидающей и объединяющей роли Православной Церкви в истории нашей страны.

Сколько раз в отечественной истории было явлено участие и заступничество Пресвятой Богородицы через Её святые иконы по молитвам народным! Владимирская, Казанская, Смоленская — множество их. «Радуйся, светлыми лучами чудотворных икон всю страну озаряющая» (из акафиста Иверской иконе Божией Матери). Страна была спасена благодаря мужеству и самоотверженности русских людей всех чинов и сословий, которые объединились вокруг Казанской иконы и возложили свою надежду на Божию Матерь.

Всех поздравляю с Казанской!

Архимандрит Борис (Долженко)