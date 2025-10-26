Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею: Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Лк. 8, 4−8).

Дальше Господь по Своей милости — Он не всегда так делал — объяснил Своим ученикам и всем, кто хотел слышать, что это значит. Когда ученики спросили Его, Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Лк. 8, 10−15).

Так, чтоб человек совсем ничего не слышал, это всё-таки редко, хотя у нас есть храмы, где богослужение совершается и для глухих, там присутствует специальный переводчик, который переводит тут же, что происходит, слова молитв. Есть и для слепых евангельские тексты, набранные азбукой Брайля. Есть даже для слепо-глухо-немых. Поэтому речь идёт не о тех людях, у которых какой-то такой недуг или ограниченность их возможностей. Нет, речь идёт о самых обычных людях, которые любой тест у врача сдадут и на зрение, и на слух, и на что угодно. На обоняние обычно не проверяют, но и на это сдадут. Речь идёт о другом. Речь идёт о том, что слово Божие не проникает в человека, и он как будто глухой. Лучше всего это проявляется на детях. Когда ребёнок занят чем-то своим, а ему учитель или родитель говорит что-то (чаще всего, что уже пора спать или надо начинать делать уроки), по виду он совершенно ничего не слышит. Приходится повышать голос, кто-то даёт подзатыльник, чтоб обратить на себя его внимание. Почему? Он погружён в что-то своё. И вот об этом говорит Христос, об этой погружённости человека в жизнь, которую мы именуем мирской. Там могут быть вполне безобидные занятия, но они мешают человеку воспринять слово Божие о жизни духовной, о спасении души, о Царствии Небесном. Поэтому жизнь этого человека происходит уже вне воли Божией.

Конечно, каждому человеку Бог хочет спастись, но у человека очень много интересов и занятий, и он этими занятиями увлечён, погружён в них, а всё, что касается духовной жизни, ему малоинтересно. Как только в жизни появляется много всяких занятий, обычно это уже лет с девяти, детки уже начинают не понимать, зачем их ведут в церковь, зачем нужно утром и вечером молиться, зачем нужно поститься. Потому что они хотят делать то, что им нравится. Нравится играть, нравится — есть такое замечательное слово — балдеть. А что требует каких-то усилий по школе, по спорту или вообще в чём-то себя ограничить, то не хочется. И в нашу эпоху, если родители хотят вырастить из ребёнка христианина, они должны предпринять нечеловеческие усилия. Что от них требуется? Во-первых, организовать среду для детей, потому что на улицу не выпустишь. Как говорила одна многодетная мама, у которой было девять человек детей: «А свежий воздух вреден». Потому что если выпустишь ребёнка гулять во двор, с первого раза, вернувшись домой, он начинает говорить на мате. Вроде бы он хлебнёт свежего воздуха. Да, для мяса ребёнка это неплохо, но для души это общение со сверстниками чрезвычайно вредно. А потом попробуй эти сорняки выдерни. Как раз об этом Господь и говорит: зерно упало в терние. Ну и потом, нужно искать специальную школу, а лучше вообще организовать обучение (по крайней мере до пятого класса) дома. То есть обычно приходится предпринимать огромные, колоссальные усилия. В противном случае этот мир, который нас окружает, который аккуратно готовится к торжественной встрече антихриста, сожрёт наших детей. И они вырастут уродами, и причём не просто с какими-то физическими увечьями, нет. Самое главное увечье — увечье души. Вот поэтому даже если родители и стали христианами, и как-то карабкаются в духовной жизни, воспитание детей требует колоссальных усилий и совершенно беспощадного к самому себе отношения, потому что вся жизнь должна быть посвящена этому.

Но родители, как обычные животные, весьма эгоистичны, поэтому они хотят как-то от детей отгородиться, куда-то их устроить, и чтоб оно всё шло само. Ну вот, само потом и получается то, что их никак не устраивает в итоге. И это не только беда нашего времени, не только беда всего европейского континента, это беда глобальная, потому что плоды такой жизни и такого воспитания будут абсолютно катастрофичны, когда вот эти все детки вырастут. И, конечно, первыми жертвами этих деток будем мы. Потому что этих людей даже воспитывают совершенно безжалостными. У фашистов в Германии была такая методика воспитания жестокости в будущих эсэсовцах: детки воспитывали кроликов, а потом каждый убивал своего. А теперь приглашают в голландский зоопарк, и на глазах маленьких детей убивают животных, их расчленяют, отдают львам, и они их на глазах у детей жрут. То есть аккуратный стерильный, тысячепроцентный фашизм. И те взрослые люди, которые это делают, считают, что они делают правильно. Только это правильно не с точки зрения Господа нашего Иисуса Христа, задача которого другая. Он говорит: будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6, 36). А современный просвещённый мир совершенно официально воспитывает садизм в детях. И этим занимается и наше правительство, и наше телевидение, потому что с утра до вечера показывают на всех каналах исключительно либо развлекалово, либо всё время убийства. Всё, стандартные фильмы: убили, «у нас труп», «выехали на труп», вот всё в этом трупе копаемся, вот морг, вот мы ищем, вот нашли, тюрьма. Следующая серия: опять у нас труп, у нас «поехали», а на фоне этого трупа жена уходит, потому что он всё время на трупах, от него трупом пахнет, и она не хочет с ним жить, она хочет с ним в театр ходить, а он на трупе. И так вот труп, труп, труп, труп, труп. Ребёнок смотрит, потому что папа смотрит, мама смотрит, и ребёнок здесь. И всё, и вся жизнь проходит в трупах. Потом он так же, с таким же успехом маму расчленяет, потому что он уже привык, а мама там что-то отнимает. Сколько уже в мире было случаев, когда отнимают компьютер, чтобы он сделал уроки, а он убивает того, кто отнял. Это только начало, и очень обиженные дети покупают всякие орудия, приходят в школу, стреляют всех подряд: и учителей, и сверстников своих, и так далее. И это уже никого не удивляет. Каждую неделю это происходит. Я уж не говорю, какую подготовку дети проходят в лагерях террористов. Взрослый дядя отрезает голову другому взрослому дяде, потом берёт мальчика десяти лет: «А теперь, — говорит, — ты отрежь». А когда он отрезал, хвалит: «О, молодец, хорошо отрезал. Теперь вот этому отрежь». То есть это вот такое воспитание антихристово идёт по всей планете. Но, к сожалению, не каждый человек отказывается рядом. Для этого существует благодарное телевидение, которое по всем новостям это покажет 12 раз, а кто не спит — в ночных новостях. Поэтому обязательно, хоть краем глаза, но ребёночек это увидит, и увидит не просто какой-то фильм, а увидит прямо воочию вот эти спектакли с отсечением голов, как маленький мальчик, у которого почему-то очень скромно лицо замазано, отрезает людям головы. Считается, что когда взрослый кому-то режет, это пусть, а ребёночка надо обязательно с замазанной физиономией показать. Наверное, потому что это ребёночек очень страшный и взрослые могут испугаться.

То, чему учит Евангелие, аккуратно прямо противоположно тому, чему наших детей учит мир, поэтому сохранить своё христианство самому довольно трудно, сохранить его для детей — задача труднее стократно. Но и подвиг, который увенчается успехом в этом направлении, очень высок перед Богом. Нужно действительно поступать так, как говорится в ектенье: «Сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Только предание полностью себя, всей своей жизни, своего ума, всех своих знаний на решение вот этой задачи может — может, но не стопроцентно — иметь успех. Не стопроцентно, потому что дети хотят быть как все. Дети хотят иметь всё, как все. Почему? Потому что со времён, когда диавол, первый завистник во вселенной, посеял семя зависти в Адама и Еву, которые захотели быть как боги, это семя зависти вошло в сердце человека. Я уже тысячу раз говорил, если у мамы двойня, когда она кормит одного, второй орёт, потому что он завидует, что того взяли первым. И чтобы из этого завистливого грудного существа воспитать христианина, который будет делиться хлебом со своим братом, нужны усилия колоссальные, которые перевесят усилия нашего общества, нашего государства, нашей школы, нашей — боюсь произнести, чтоб не вырвало, но всё-таки произнесу — культуры, всего этого вонючего варева, в котором мы бултыхаемся.

Все наши споры, все наши политические и эстетические пристрастия — это всё малозначащие вещи. А многозначащие вещи — это кого наш народ (не только наш, это можно и про всю Европу сказать) выращивает и как. Потому что современные родители в полной растерянности. Что делать? Не знают даже, что делать, и не знают, где книжку взять почитать. Хотя на самом деле всё очень просто. Если действовать по простой схеме, это похоже на выращивание помидоров, допустим. Господь и приводит пример такой: «Вышел сеятель сеять», потому что большинство людей были земледельцы и понимали, что это значит — посеять семя, почему вот тут взошло, а тут не взошло. Все понимали. Что нужно, чтобы вырастить помидоры? Первое — нужно доброе семя, гарантированно хорошие семена, а не купленные у какого-то жулика на рынке, который продаёт незнамо что, из них 90 процентов вообще не взойдут. Второе — нужна почва. Третье — нужна защита этого растения. Четвёртое — нужно удобрение. Пятое — нужен полив. Шестое — нужно тепло, если его не хватает, делают теплицу, чтобы его специально организовать. Тогда вот это южное растение может даже вырасти и в наших подмосковных условиях. Но то же самое и с детьми. Семя дано нам Самим Богом: мой ребёнок от моей жены, которую я выбрал, другого не дано. Но почва зависит от меня. Я могу ребёнка взращивать дома, а могу отдать в детский сад, где дети разговаривают на мате. Могу? Могу. Могу и так, и так, значит я могу выбрать. «А как же, мне надо работать». А зачем ты работаешь? Месяц человек работает, чтоб два камня вставить себе в уши, чтоб они их оттягивали, а зимой отмораживали мочки ушей. Стоит ли за это работать, чтобы отмораживать себе потом уши? Зачем полдюжины шерстяных платьев, если достаточно тёплой юбки и свитера, который даже можно купить в уценённых товарах, если дорого. Но дитя-то дороже! Или для тебя косметика дороже, чем твоё дитя? Ну да, могут тебя раскрасить. Так раскрасить, что будешь выглядеть гораздо лучше. Что дальше? А ребёнок твой от этого пострадает. В чём приоритет? И вот, всё время человек делает выбор, что он хочет. К сожалению, люди выбирают себя. Детьми пренебрегают. Установлено, что среднестатистический человек тратит на своего ребёнка в сутки восемь минут. Вот восемь минут он посвящает детям. Ну если помидорам уделять восемь минут в день, что из этого вырастет? Нет, фитофтороз всё сожрёт или, может быть, землеройки. Так не выйдет никаких помидоров. И человечка так не вырастишь.

Евангелие хочет нас сохранить, причём сохранить не просто в истории, чтоб нам лет по 150 жить всем. Нет-нет-нет, речь идёт о другом. Сохранить для Царствия Небесного. Потому что Господь любит каждое из своих созданий, не только папа и мама участвовали в создании нас, но в каждом отдельном случае — Сам Господь Бог. Мы Ему все дороги, и Он хочет, чтобы не только краткий земной миг мы были с Ним, а потом проваливались в преисподнюю вместе со всеми цивилизованными странами. Нет, Господь хочет быть с нами всегда в вечности. Но для этого нужно жить для этой вечности, нужно понимать, как нам её достигнуть или, лучше сказать, как она нас достигнет, хотя это путь навстречу: человек идёт навстречу Богу, а Бог идёт навстречу человеку, если человеку это надо. Поэтому главная задача в воспитании — это чтобы ребёнок узнал Бога, и чтобы он Его полюбил, и чтобы маленький человек захотел бы быть с Богом. Мне каждый день говорят: «А он не хочет идти в церковь». Я всегда на это отвечаю теперь: «А что там делать?». Пока ответа не получил. Вот, «ходить в церковь»! Зачем? Зачем в церковь ходить? Это что, парк что ли, погулять, побыть? А что тут ребёнок? Вот его привели, вот его поставили. Ну что, люди какие-то ходят, что-то поют, что-то читают. Зачем? Спрашиваешь у ребёнка: «Ты какую-нибудь молитву знаешь?», — «Нет». А ребёнку девять лет. А у неё есть и папа, и мама, две бабушки и два дедушки. А почему он ничего не знает? Да потому что им на его душу наплевать! Даже безбожный культурный человек должен знать «Отче наш», даже поговорка была в русском языке раньше: «Надо знать, как „Отче наш“». Даже если человек полная дубина стоеросовая, он должен знать «Отче наш». Ведь Господь говорил в притчах именно для дубины, которая ничего не понимает, надеясь, что притчу он запомнит, а она потом на него будет воздействовать, и лет через 15−20 до него может дойти. Поэтому в такой вот образной форме, понятной всем, Он рассказывает, как Он всевает слова Свои, Своего откровения в сердца людей.

Вот над этим, дорогие братья и сестры, мы должны крепко задуматься.

