Мальтийские святыни — часта древа Животворящего Креста Господня, Филермская икона Божией Матери и десница святого Иоанна Крестителя — в 1799 году были перенесены Императором Павлом I в Гатчину.

Долгое время эти святыни хранились на острове Родос у рыцарей католического ордена святого Иоанна Иерусалимского. Когда в начале XVII века остров был захвачен турками, рыцари переселились на Мальту и перенесли с собою Филермскую икону. Во времена французской революции Мальта перешла к Франции. Рыцарям Мальтийского ордена пришлось искать защиты у русского императора Павла I, который был избран великим магистром ордена. 12 октября 1799 года в Гатчину была перевезена и чудотворная Филермская икона вместе с частью древа Креста Господня и десною рукою пророка, Предтечи и Крестителя Господня. Праздник этому событию установлен в 1800 году. По древнему преданию, Филермская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Из Иерусалима она была принесена в Константинополь, где находилась во Влахернском храме. В XIII веке была взята оттуда крестоносцами и с тех пор хранилась у рыцарей ордена Иоаннитов.

Позднее святыня была перенесена из Гатчинской придворной церкви в Санкт-Петербург, в церковь Зимнего дворца. С 1852 года, после освящения собора апостола Павла, Гатчина стала местом торжественного празднования мальтийским святыням, совершавшегося 12 октября. Накануне, 11 октября, святыни доставляли из столицы в Гатчинскую дворцовую церковь, где совершалось всенощное бдение, а в самый день праздника — ранняя Литургия. Затем их переносили крестным ходом в Павловский собор для поклонения верующих. Почитание мальтийских святынь в России приобрело народный характер. В начале ХХ столетия для поклонения им в Гатчину приходили многолюдные крестные ходы со всех окрестных сельских приходов.

В 1917 году святыни, по обычаю доставленные в Гатчину накануне 12 октября, остались после Октябрьской революции в Павловском соборе на постоянное хранение. Но в ноябре 1919 года, при отходе войск генерала Юденича из-под Петрограда, они были вывезены в Таллин, откуда позднее попали в Западную Европу.

В этот день в 1905 г. произошло знаменательное событие, непосредственно предшествовавшее созданию крупнейшей национально-патриотической организации Союза Русского Народа. Вот что вспоминал непосредственный участник события, вдохновитель создания Союза настоятель Воскресенского миссионерского монастыря под Петербургом игумен Арсений (день памяти 2 сентября): «В первых числах октября 1905 года прибыл я в Петербург из своей обители — Воскресенского миссионерского монастыря, встретил страх и ужас в народе от истребления православных. Толпа Русского Народа, узнав о моем прибытии, явилась ко мне за словом утешения. Моя квартира каждый день была переполнена плачущими. 12 октября Господь вложил мне благую мысль оказать противодействие революции открытием Союза Русского Народа. Эта мысль тотчас же была объявлена мною собранию русских людей, между которыми присутствовал некто уважаемый Иван Иванович Баранов. Все одобрили мое предложение, и по чину святых Апостолов положили две записки пред иконою Тихвинской Божией Матери. С горькими слезами просили мы у Царицы Небесной благословения на открытие союза. Молитва наша была услышана. Взятый мною билетик оказался с благословением. После этого мы принесли благодарственное моление и приступили к открытию Союза. Все мои почитатели с любовию спешили присоединиться к нам и, между прочими — Александр Иванович Дубровин, которого единогласно мы избрали в председатели. Благодаря неутомимой энергии г. Дубровина, наш Союз стал быстро разрастаться и привлек миллионы истинно русских людей со всей России».

Русская линия