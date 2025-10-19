Господь пошёл в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа (Лк. 7, 11). Почему шли ученики? Потому что хотели чему-то научиться. Они уже Его для себя избрали, слушали внимательно, что-то понимали, но очень многое никак не укладывалось у них ни в голове, ни в сердце, потому что слово было очень новое, необычное. А остальной народ что шёл? Из любопытства — не будет ли чего, как было там или там? То слепому даст зрение, то прокажённого очистит, а то, глядишь, и мёртвого воскресит. Телевизора нет, Интернета тоже, сплетни все уже пересказаны. А тут, вот, появляется такой человек, и вокруг Него какое-то движение происходит. Делать особо нечего, все работы сельскохозяйственные закончились дома давно уже порядок, да и потом, что там, много вещей что ли? Свободного времени много. И вот, они за Ним ходили, некоторые даже раскрывши рот.

Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего (Лк. 7, 12). В христианстве возник такой обычай, что в центре города возникали кладбища, потому что переход в вечность — это главное событие в жизни человека. И главное сооружение в селе — это храм, вокруг него тоже возникало кладбище. Люди к этому относились с очень большим вниманием. А тогда, в древности, в дохристианскую эпоху, хоронили подальше от города. У меня даже была такая коллизия. Некий человек купил храм, потому что храм этот числился в том пансионате, который он тоже приобрёл, как библиотека. И он купил XVIII века храм как библиотеку. У нас же в стране диктат закона, поэтому раз написано «библиотека», даже если это будет розовый слон, всё равно документ-то на библиотеку, значит это будет считаться библиотекой. Он говорит: «Я вообще-то согласен храм отдать», потому что сам он принадлежал народу, который когда-то был христианским. «Но, — говорит, — с одним условием: чтобы никаких покойников. А что же, если вы будете кого отпевать, приносить, а тут у нас будет место отдыха».. А нынешний народ покойников боится. Не только покойников, а боится даже слово сказать: «смерть». Говорят: «А если что случится?». Я-то думаю, что он имеет в виду цунами или землетрясение, а на самом деле он имеет в виду: «если кто умрёт». А что может быть более обыкновенного, чем смерть? Аккуратно сколько рождений, столько же ровно и смертей. Сейчас живёт семь с половиной миллиардов народу, значит всех ждёт семь с половиной миллиардов смертей. Что тут необычного? Сколько восходов солнца, столько и закатов. Никто же не говорит: «А если что случится? Вдруг солнце встанет?». Или: «А если что случится? А вдруг закат?». Никто ж не говорит: «У него стоматология», все говорят: «Зуб болит». А почему ж говорят: «У него онкология». Как у человека может быть онкология? Как у человека может быть астрология, как у человека может быть стоматология? Никак. Или: «У него геронтология». Да нет, просто пожилой человек. А почему же говорят «онкология»? А потому что боятся сказать, что у него рак, потому что от рака зачастую люди умирают. А так как они боятся умирать, они боятся это слово даже произнести.

И вот, в древности люди были такие же, как и мы, потому что современные люди уже совсем не христиане, и они не устраивали кладбищ, как у нас Ваганьковское кладбище, Пятницкое, в центре града. А в христианском обществе это главное место, его украшали и церковью, и всяческими особенными украшениями. Церемонии похорон были центральными, проводы человека в мир иной, путь всея земли. А боявшиеся смерти древние иудеи и язычники хоронили где подальше, потому что воспринимали смерть как некую печаль, надевали чёрные одежды. Некоторые, особенно вдовы, уже до смерти носили чёрное, несмотря на сорокапятиградусную жару. А у христиан смерть совершенно в другие цвета окрашена, а именно — в белый. Священники отпевают в белом облачении, покрывают белым саваном, и уж ничего чёрного. И вообще в церкви нет никакого траура. Что такое погребение? Это торжество прожитой христианской жизни. Ну, а если жизнь не христианская, тогда это действительно траур. Что душу бедного человека ждёт? Преисподняя. Огнь вечный, скрежет зубовный, червь неугасимый — такие образы нам Священное Писание даёт. Вот поэтому именно эта процессия погребальная выходила из города.

Тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города (Лк. 7, 12). Один человек умирает, его хоронят за счёт предприятия, и на похоронах бывает два человека, а двоих человек берут из соседей, потому что некому даже снести гроб на автомобиль, с автомобиля на каталку, и по кладбищу надо ещё какое-то время проехать. Другой умирает — сотни людей, не получается всех вместить. Настолько по-разному. Почему? Разное отношение к человеку. И похороны это некоторым образом выявляют. И вот, в данном случае у вдовы умер единственный сынок, и море народу. Откуда это огромное количество народу? Они шли навстречу той толпе, которая была со Христом Спасителем. С Ним шли ученики и люди, которые ожидали какого-то зрелища, а тут люди пришли на похороны. И две эти процессии соединяются у ворот небольшого города Наин. Дело в том, что, видимо, эта вдова была очень хорошая женщина. В каждом народе есть такое понятие — хороший человек, не зависимо от религии даже. И в каждом народе есть понятие — плохой человек, тоже не зависимо от религии. Все знают, кто хороший, а кто плохой. Это всё совершенно понятно, даже без всяких объяснений. Так же понятно, хороший солдат или плохой, хороший градоначальник или плохой, хороший президент или плохой. Все абсолютно всё понимают. Каждый ученик в классе прекрасно понимает, кто у него лучший учитель. Это даже мы понимаем, родители. Сколько в классе детей хотят заниматься физкультурой? Если больше всего, значит учитель физкультуры из всех учителей самый лучший. Вот, собственно, и всё. И так по любому предмету. Чем лучше учитель, тем больше учеников хотят быть таким, как он. А если папа хороший, то ребёнок хочет быть таким, как папа, не зависимо от учителя. Значит желание походить на папу сильнее, чем желание походить на учителя. Всё очень просто.

Вот это обилие народа на похоронах единственного сына вдовы говорит о том, что люди ей сочувствовали, они были к ней не равнодушны, она была, видать, очень хорошим человеком, хотя прямо об этом не сказано, но косвенно Господь это подтверждает. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал: не плачь (Лк. 7, 13). Сколько в это время в Израиле умирало вдов? Да сотни! А может, тысячи? А сколько у них детей умирало? Да тоже много. Хотя дети редко умирают раньше, чем их родители, но наверняка кто-то из родителей в Израиле хоронил своих детей. Тогда никакой медицины особенно не было. Часто если заболел, то и умер в результате этого. И вот Господь говорит ей: не плачь. Он её пожалел. Почему же Он пожалел именно её, а не другую какую вдову? Взял бы, и воскресил мужа у какой-то вдовы, то-то она была бы рада! Думаю, не меньше, чем эта. Но Господь избирает её именно в силу того, что качества её души дали ей возможность такой встречи с Господом, чудодейственной. Но просто сказать «не плачь», как обычно люди говорят: «Ну, не расстраивайся», или «Ну, держись», или ещё какую-нибудь ахинею, этого не достаточно. Или: «Пусть земля ему будет пухом». Ну пухом. А трупу-то всё-равно, пухом она будет или острым камнем. Это же бред. Но люди склонны обмениваться всякими бредовыми сентенциями, лишь бы это было как у всех.

И подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! Тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его (Лк. 7, 14−15). Просто сказать слова, как у нас — хорошие добрые слова сейчас скажут, это стоит 15 копеек до хрущёвской денежной реформы. А вот к слову приложить некое действие — то, которое можешь — это же очень важно. Господь — Создатель вселенной, Он может и мёртвого воскресить. Он может, вот Он и воскресил. Никто из нас мёртвого воскресить не может, но что-то сделать для вдовы, чтоб её горе чем-то облегчить, это очень важно. Для чего евангелист Лука нам повествует об этом событии? Чтобы глядя на поступок Христа Спасителя и мы подражали этому. Не то, чтобы силиться кого-то воскресить, это бесполезно, а вот как помочь человеку, находящемуся в горе — над этим можно подумать, чем можно облегчить ему его страдание. Может быть, в чём-то другом ему помочь. Например, взять на себя организацию похорон, чтобы её в эти скорбные часы от этого освободить. Или взять на себя уход за могилой. А можно просто денег дать, чтобы она первое время хотя бы не заботилась, что ей есть, а что пить. Потому что недаром говорится, что она похоронила единственного сына и была вдова, поэтому она была обречена на нищенство. Женщин, понятно, на работу ни на какую не брали, женщина должна домом заниматься, поэтому что-то заработать она вряд ли могла, на Востоке это вообще не принято, женщины все по домам, по своим семьям. Если овдовела — дети её содержат. А сын-то единственный. И вот, он умер. Поэтому такая социальная ситуация, что вынужден был Сам Господь вмешаться, что говорит о том, что у Бога вообще-то сирот-то нет. Некоторые говорят: «Вот как я теперь буду жить?», как будто Бог не знает твоих проблем. Господь всегда, даже если ты не будешь просить, может тебе помочь. И вот мы видим на примере этой вдовы, как Он помогает.

И всех объял страх (Лк. 7, 16) — ну, понятное дело. Мне вот, кстати, в моей жизни очень часто снилось, что мёртвые воскресают. Каждый раз меня это удивляло, и я во сне испытывал страх, поэтому мне это очень понятно, я живо могу представить, как мёртвый встал и начал говорить — да вообще в обморок упадёшь! И вот там это и происходило. И славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой (Лк. 7, 16). Каждое такое событие люди сразу связывали с Богом. Современные люди Бога забыли и вспоминают Его чрезвычайно редко, молятся, то делают это автоматически. А Господь если и творит чудеса, то чтобы людям напомнить о бытии Божием. И когда с нами что-то происходит, нам нужно всегда делать из этого соответствующие выводы.

Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности (Лк. 7, 17). Мнение, что Он может творить такие чудеса, что способствовало тому, что одни люди поверили, что Он действительно с Небес сошёл, а другие стали злиться. Почему они злились? Святые отцы, которые исследовали это писание и были очень духовными людьми, говорили, что Христа распяли из-за зависти, потому что те, кто распинал Его, не могли того, что мог Он. Христос к Себе приковывал и взгляды, и размышления, и сердца, а для вождей израильских это было невыносимо, потому что они видели, что люди от них уходят к Нему, и их брало зло. Каким был первый грех, который возник во вселенной? В чём дьявол согрешил? В том, что он позавидовал Богу. Вот здесь такая же коллизия. Поэтому кто из вас почувствует уколы зависти в сердце, знайте, что дьявол к вам очень близко и нужно именем Господним отразить эти стрелы лукавого.

Евангелие учит нас сегодня тому, что Господь не презирает никого из малых сих, Господь готов позаботиться о каждом человеке, который оказался в трудном положении. Господь не только помогает словом Своим, но часто вмешательством в нашу жизнь и делом. И нас призывает к тому же.

