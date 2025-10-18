Сегодня день памяти выдающего русского флотоводца, организатора обороны Севастополя в годы Крымской войны вице-адмирала В.А.Корнилова, погибшего 5 октября 1854 г.

Владимир Алексеевич Корнилов родился 1 февраля 1806 года в семье офицера в Тверской губ. Он окончил Морской кадетский корпус (1823 г.). С 1827 г. служил на линейном корабле «Азов». В звании мичмана он отличился в Наваринском сражении — «был одним из самых деятельных, расторопных и исполнительных офицеров», и Русско-турецкой войне 1828−29 гг. В 1830−34 гг. служил на Балтийском, а с 1834 г. на Черноморском флотах. С 1838 г. Корнилов был начальником штаба эскадры известного русского флотоводца М.П.Лазарева, руководил действиями десантов при рейдах к Кавказскому побережью. «Контр-адмиралов у нас много, но легко ли избрать такого, который соединил в себе и познания морского дела и просвещение настоящего времени, которому без опасения можно было бы в критических обстоятельствах доверить и честь флага и честь нации?», — говорил о назначении В.А.Корнилова начальником штаба Черноморского флота (1849 г.), адмирал Лазарев.

С сентября 1854 г. Корнилов возглавил оборону Северной стороны Севастополя, а после сражения на р. Альме, являясь начальником штаба гарнизона Севастополя, стал во главе обороны всего города. Сослуживцы писали, что вице-адмирал Корнилов «совокуплял в себе взаимодействие всех отраслей обороны: инженерной, морской, сухопутной и артиллерийской» и что «можно, не боясь обвинения в пристрастии, сказать, что вся беспримерная оборона Севастополя была создана Корниловым».

5 октября 1854 г. Корнилов был смертельно ранен на Малаховом кургане неприятельским ядром, раздробившим левую ногу вице-адмирала у самого живота. Офицеры подняли его на руки и положили за бруствером между орудиями. Тяжело раненный флотоводец успел отдать последний приказ-завещание: «Отстаивайте же Севастополь», после чего он потерял сознание, не испустив ни одного стона. Последними словами героя были: «Благослови, Господи, Россию и Государя, спаси Севастополь и флот».

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского художника, одного из самых крупных представителей православного искусства к. XIX — н. XX вв. Михаила Васильевича Нестерова, скончавшегося в 1942 году.

Он родился 19 мая 1862 года в Уфе в семье купца. Окончив уфимскую гимназию и московское реальное училище, Нестеров, проявивший талант художника, продолжил свое образование в Училище живописи, ваяния и зодчества и в натурном классе Академии художеств. В 1885 г. за картину «Призвание Михаила Федоровича Романова» Нестеров получил звание свободного художника.

Утрата в 1886 г. любимой жены обратила Нестерова к осмыслению православной веры. Поэтизировавший русскую природу и старину, художник искал нравственный идеал в одухотворенной гармонии древнерусской жизни («Юность преподобного Сергия», «Святая Русь», росписи в Марфо-Мариинской обители и др. храмах), пейзажах. Сам художник считал сутью своего творчества «поэтизированный реализм».

Был у Нестерова и явно выраженный талант иконописца, который особенно ярко проявился при росписи Владимирского собора в Киеве. Продолжая традиции древнерусской иконописи, Нестеров создал проникнутые поэзией, кротким и задумчивым религиозным чувством образы Спасителя, Пресвятой Богородицы и многих святых. В его росписях (Рождество Христово, Богоявление, Воскресение Христово, свв. Кирилл и Мефодий, св. Николай Чудотворец, свв. Борис и Глеб, свв. Константин и Елена, св. Филарет и вмц. Варвара) ощущается духовная красота традиций Святой Руси.

Нестеров участвовал в Товариществе передвижных художественных выставок и был одним из членов-учредителей «Союза русских художников». По своим политическим взглядам художник стоял на твердых патриотических и монархических позициях.

После Октябрьской революции художник остался в России, но был вынужден оставить прежнее направление своей живописи, переключившись на портреты и пейзажи. Наиболее заметным явлением того времени стал созданный им ряд психологических портретов известных деятелей русской культуры и науки (А.В.Щусева, В.И.Мухиной, И.П.Павлова и др.).

