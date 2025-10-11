Сегодня мы вспоминаем русского композитора Д.С.Бортнянского, русского поэта А.К.Толстого и одного из вождей монархического движения В.А.Грингмута…
Дмитрий Степанович Бортнянский родился в 1751 году в мещанской семье г. Глухова. Обучившись пению и теории музыки в Придворной певческой капелле Петербурга Бортнянский некоторое время жил за границей, где продолжал обучение. В Италии были поставлены его оперы: «Креонт» (1771), «Алкид» (1778), «Квинт Фабий» (1779).
В 1779 г. Бортнянский вернулся в Россию, стал капельмейстером, руководил хорами в Сухопутном шляхетском корпусе и Смольном институте, а в 1796 г. был назначен директором Придворной певческой капеллы — главного хора Российского государства. С деятельностью Бортнянского связан расцвет капеллы.
Наряду с М.С.Березовским он создал новый тип русского хорового концерта. Ему принадлежат многочисленные хоровые концерты, церковные песнопения, светские хоры и др. В 1804 г. композитор был избран почетным членом Академии художеств в Петербурге. В 1791 — 1814 написал ряд кантат и ораторий на стихи Г. Р.Державина, П.А.Вяземского, М.М.Хераскова. В 1816 г. Бортнянский был назначен цензором всех издаваемых в России нот духовной музыки. Выдающийся мастер хорового письма, Бортнянский вошёл в историю русской музыки прежде всего как автор хоровых духовных произведений, исполняемых до сих пор. Скончался Д.С.Бортнянский в 1825 году.
Сегодня день памяти выдающегося русского поэта и писателя графа Алексея Константиновича Толстого, скончавшегося 28 сентября 1875 г.
Он родился 24 августа 1817 г. в Петербурге в известной графской семье. Родители разошлись сразу после рождения сына, и будущий писатель воспитывался матерью и ее братом — писателем А. Перовским (псевдоним А. Погорельский). Получив образование на словесном отделении Московского университета, Толстой некоторое время служил в Московском архиве Министерства иностранных дел, затем находился на дипломатической и военной службе, занимал различные придворные посты (граф Толстой был флигель-адъютантом Императора Александра II).
К 1840-м гг. проявился поэтический талант Толстого — лирика и автора баллад. Многие его лирические стихи (напечатанные в 50−60-е гг.) приобрели широкую популярность. С 1854 г. Толстой в соавторстве с братьями А.М. и В.М. Жемчужниковыми от имени вымышленного персонажа Козьмы Пруткова печатал в «Современнике» стихи, литературные пародии и афоризмы, принесшие «Кузьме Пруткову» всероссийскую известность. С к. 1850-х гг. Толстой сотрудничал в славянофильской «Русской беседе», затем в «Русском вестнике» и «Вестнике Европы». Среди наиболее известных произведений писателя — драматическая поэма «Дон Жуан» (1862), исторический роман «Князь Серебряный» (1863), трилогия — трагедии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868), «Царь Борис» (1870), а также многочисленные лирические стихи, поэмы и баллады («Роман Галицкий», «Илья Муромец», «Садко» и др.), поэмы, лирические стихи. Более 70 стихотворений Толстого положено на музыку русскими композиторами — Н.А.Римским-Корсаковым, П.И.Чайковским, М.П.Мусоргским и др.
Сегодня день памяти одного из вождей монархического движения организатора Русской монархической партии, педагога, ученого и публициста Владимира Андреевича Грингмута.
Он родился 3 марта 1851 г. в Москве в немецкой лютеранской семье. Получил домашнее образование, в 1866 г. поступил вольным слушателем в Московский университет по классическому отделению, где сблизился с профессором П.М.Леонтьевым, а через него с М.Н.Катковым. В 1870 г. поступил на службу в Лицей Цесаревича Николая, а в 1874 г., выдержав экзамен, получил диплом учителя классических языков. В 1875 г. Грингмут обвенчался с искренне религиозной русской женщиной, дворянкой Любовью Дмитриевной Змиевой, через посредство которой Господь привел его в лоно Православной Церкви. В день своих именин, 15 июля 1878 г., он принял крещение. Принятие православной веры перевернуло всю жизнь Грингмута, начался его путь православно-державного служения Отечеству. В 1894 г. он стал директором Лицея Цесаревича Николая, в котором учились многие будущие видные деятели монархического движения. А в 1896 г. был утвержден редактором крупнейшей консервативной газеты — «Московские ведомости», которую возглавлял до самой кончины. К тому времени Грингмут уже был маститым публицистом, в 70−80-е гг. он сотрудничал в «Гражданине» князя В.П.Мещерского, «Современных известиях» Н.П.Гилярова-Платонова и других консервативных изданиях, в 1890 г. был ведущим сотрудником журнала «Русское обозрение».
После создания в Петербурге в 1901 г. Русского Собрания (РС) Грингмут сразу стал членом организации, затем участвовал в разработке программы РС. Начиная с февраля 1905 г. с присущей ему энергией и организаторским талантом Грингмут принялся за создание Русской монархической партии (РМП), ставшей впоследствии одной из самых влиятельных монархических организаций. По его инициативе в 1905 г. разрозненные патриотические организации Москвы объединились во Всенародный Русский Союз. В 1906−07 гг. он активно занимался организаторской деятельностью, писал воззвания и призывы не поддаваться на революционную агитацию, ездил по губернским и уездным городам, где создавались местные отделы РМП. По его инициативе были установлены памятные дни московских монархистов и разработан знак члена РМП. В феврале 1907 г. ему удалось достичь соглашения об объединении РМП и Московского отдела Союза Русского Народа, окончательное слияние их в единый Монархический Союз Русского Народа планировалось к 1 января 1908 г. В 1906−07 гг. как один из самых авторитетных правых деятелей Грингмут был организатором и руководителем первых четырех Всероссийских монархических съездов. В 1907 г. ему удалось установить контакт с представителями антисоциалистических движений Франции и Швейцарии, была начата подготовка к проведению международных антисоциалистических конгрессов.
Для разработки теоретических проблем монархического движения по инициативе Грингмута в 1906 г. в Москве был создан политический клуб монархистов — Русское Монархическое Собрание, в деятельности которого он принимал активное участие. В это время большой популярностью пользовалась его статья «Руководство черносотенца-монархиста», где четко и в доступной для народа форме давались ответы на все важнейшие социально-политические вопросы современности. Неслучайно эту статью современники называли «политическим катехизисом черносотенства». Вместе с тем Грингмут пытался воспрепятствовать тенденции превращения монархических организаций в типичные политические партии — машины для организации выборов в Госдуму. Он считал, что у монархического движения есть более высокие и вечные цели — национальное и религиозно-нравственное возрождение России. На пути возрождения России он видел 2 серьезных препятствия — пьянство и развращающее влияние системы образования. Для решения этих задач он разработал устав Братства трезвенников, предпринимал попытки создания образцовой русской национальной школы, выдвинув идею покрыть Россию сетью Кирилло-Мефодиевских школ, которые в научном отношении не уступали бы европейским, но были бы образцами религиозно-нравственного, русского национального воспитания.
Грингмут скончался в расцвете сил от воспаления легких, простудившись во время агитационной поездки. В речи на погребении его ближайший сподвижник по РМП сщмч. Иоанн Восторгов сказал: «Наделенный от Бога не одним, а всеми пятью талантами, он в избранном тернистом пути жизни, в служении Русскому народу, его вере, историческим заветам и устоям его государственности работал на все таланты, ему данные, и ни одного из них не закопал в землю». Он был погребен на кладбище Скорбященского монастыря. На его могиле в 1910 г. был установлен крест-памятник по рисунку В.М.Васнецова. На памятнике были высечены его предсмертные слова: «Православные русские люди, собирайтесь, объединяйтесь, молитесь».
В этот день 28 сентября 1760 г. во время Семилетней войны Русские войска под командованием З.Г.Чернышева при поддержке австрийского отряда, которым командовал Ф.М.Ласси (сын российского фельдмаршала П.П.Ласси), взяли столицу Пруссии Берлин.