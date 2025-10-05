Для сегодняшнего Евангельского чтения Святая Церковь избирает отрывок из Евангелия от Луки, где повествуется о том, как однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова (которого Он потом прозвал Петром за его веру), Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы (Лк. 5, 1−6). Казалось бы, каким образом на нашей с вами жизни может отразиться эта ловля рыбы, которая происходила две тысячи лет назад? Много ли они поймали, их уже давно нет — ни самих рыболовов, ни рыбы. Мы рыбной ловлей не занимаемся, если только иногда кое-кто и то не ради рыбы, а в виде отдыха и некого развлечения. Тем не менее, если приглядеться внимательней, мы увидим, что в этом эпизоде для нас очень много содержится назидания.

Пётр и его спутники не поймали ничего. Обычно, когда у человека что-то не получается, он бывает очень раздражён, недоволен, к нему лучше не подходить, от него как будто искры сыплются. Господь попросил у него лодку, и он Ему предоставил лодку, чтобы Он побеседовал с людьми. Обычно люди, которые занимаются каким-то физическим трудом, ко всякому словесному труду относятся весьма пренебрежительно. Обычно рабочий человек про тех, кто трудится в институте, говорит, что они сидят там, болтают и ничего не делают. Нельзя же почесть за труд, если кто-то там что-то пишет и играет на клавишах компьютера, по сравнению с тем, кто лупит по какой-нибудь железке огромным молотком или долбит с помощью перфоратора асфальт. Да, с точки зрения физической, тот, можно сказать, ничего не делает. Для человека физического труда, который плохо себе представляет, что такое труд умственный, это «ничегонеделание». Сам он, когда в школе учился, очень легко и умело от этого умственного труда отлынивал, благополучно избежал учёбы в институте и с этим никак не знаком. На самом деле умственный труд гораздо тяжелее и требует так же очень много физической энергии и калорий. Тем не менее, несмотря на то что Пётр устал, должен был быть раздражён, он предоставил свою лодку, то есть остался ещё на берегу ждать, пока Господь будет нести Свою речь народу, которого собралось, как всегда, достаточно много. Этим проявились удивительные качества его души: смирение, терпение, негневливость (гневливость обычно проявляется в раздражительности), послушание, уважение к старшему и так далее. Такие его качества, которые не просто в нём были, а которые он проявил, сразу принесли плоды. Господь, когда закончил Свою речь, велел ему закинуть сети. Пётр опять послушался Его, и это принесло ему огромный улов, какого он никогда не видел. В этом тоже есть великое назидание.

Каждый, кто находится в послушании у Господа, который кроток, который добр, который послушлив, он не только никогда не будет иметь ни в чём нужду, но и получит в таком избытке, которого никогда не имел бы, если бы просто честно трудился, как мы говорим, вкалывал всю жизнь, потому что это есть дар Божий. Сам по себе труд — это, с одной стороны, вещь очень хорошая, потому что если человек воспитал в себе трудолюбие или родители ему помогли воспитать в себе, то с помощью трудолюбия он очень много может достигнуть. На самом деле сам по себе труд изначала является проклятьем, потому что человек был создан Богом не для физического труда, а для духовного. Человек сам отступил от Бога и как бы одним шагом вступил в животный мир, поэтому вынужден теперь с тех самых пор в поте лица своего есть хлеб свой насущный и уже через этот труд в себе обновлять те качества души, которые нужны для жизни духовной. А ведь Господь выделил человека из животного мира его интеллектом, его бессмертной душой совсем не для того чтобы он лазил по деревьям или рыбу ловил. Рыбу и медведь ловит, для этого ничего особенного не надо. Какими-то даже простыми приспособлениями пользуются и бобры, и птицы, которые рыбной ловлей занимаются вообще прекрасно и гораздо эффективней, потому что птицы ловят рыбу с коэффициентом полезного действия практически сто процентов. Поймал, съел, переварил. А человек очень много рыбы ловит впустую, бывает, часто вываливает весь улов обратно, бывает, не ту рыбу поймает, бывает, законсервирует, потом это никто есть не будет, или вообще кто-то отравится этими консервами. Человек ловит рыбы много, но совсем не так эффективно, как какая-нибудь чайка или альбатрос. Человек был создан Богом для того, чтобы он вёл духовную и интеллектуальную жизнь. Бог наделил его дарами, которые выделяют его из животного мира. Но головой работать трудно, человеком же быть трудно, проще быть животным, поэтому человек всё время хочет сползти в сферу, в которой ум никак не может быть задействован. Не хочет человек напрягать свой ум, а ум — это рабочая сила сердца, души. В этом вся проблема, что Господь хочет душу человека оживить, а человек хочет, чтобы душа заснула, умерла, может быть, даже отмерла совсем.

Пётр внутри своей личности проявляет удивительные чудеса. Вроде человек труда физического, немудрёного, а тем не менее он сформировал свою личность таким образом (конечно, наверное, не без помощи этого труда), что приобрёл такие качества, что смог бы быть и ловцом человеков. Господь это в нём разглядел, Он говорит: не бойся; отныне будешь ловить человеков (Лк. 5, 10). То есть перейти от того труда по ловле рыбы и стать апостолом, улавливать души людей для Царства Небесного. Для этого нужны качества души, которые приобрёл Пётр. Именно эти качества, потому что они дают возможность человеку войти в Царствие Небесное. Пётр уже приобрёл, поэтому Господь его призвал. Мало ли было рыбаков на Галилейском озере, да оно всё утыкано рыбаками, но Он избрал только несколько человек, потому что только они стали такими.

Если и мы с вами захотим попасть в эти сети Царствия Божьего, мы должны приобретать именно такие свойства души. Если мы не хотим в Царствие Небесное, тогда мы будем жить так, куда наша душа устремляется. К сожалению, наша душа не всегда устремляется в благое место, поэтому воспитание, как и выращивание растения, состоит из того, чтобы те ветки, которые идут в нужном направлении, оставлять, поддерживать, иногда даже подвязывать, а те, которые идут не в нужном направлении, просто отрезать. Так и в жизни человека, если человек хочет прорасти в Царство Небесное, он должен оставить только те ветки, которые устремляются в сторону Царства Небесного, а которые в обратном направлении, нужно отсекать. Конечно, это болезненно, потому что ветки-то растут на нашем теле, на нашем организме, на нашей душе, но другой возможности нет.

Евангелист Лука на этом примере двухтысячелетней давности показывает, почему, собственно, Пётр стал апостолом. Потому что в нём вызрели вот эти качества души: смирение, кротость, послушание, незлобие. Как раз то, что Господь и заповедовал нам: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11, 29). Покой здесь — это не состояние комфорта и недвижимости, а покой как благодатное состояние души. Этот Божественный покой можно наблюдать только в Боге, Господь невозмутим. Человек по грехам своим, по немощи часто возмущается, недоволен, а Господь — нет, Он совершенно другими свойствами обладает. Если человек начинает приобретать для своей души Божественные свойства, тогда этот человек уже не далёк от Царствия Божьего. Для этого Господь и пришёл, тем самым опять всех желающих людей возвращает в райское состояние, когда человеку ничего не угрожает, когда у человека ничего не болит, когда он со всеми творениями Божьими находится в мире, в согласии, в любви. Ему незачем тратить свою душу на преодоление всякой злобы, каких-то внутренних распрей. В этом нет нужды, он находится не в борьбе. Состояние бунта — это состояние сатанинское. Первый революционер, бунтарь — это дьявол, а последних революционеров из среды людской, я думаю, в школе проходили. Некоторые и на своей шкуре это ощутили тем или иным способом, к чему вообще весь этот бунт приводит. Он приводит к смерти и гибели вообще всего живого.

Смирение, доброта, кротость и послушание, наоборот, приводят к расцвету, к красоте не внешней, но внутренней. Господь хотел бы нас наделить этим. Он Сам был таким. Для чего Он вочеловечился? Чтобы в Себе Самом показать апостолам, как человек, какие могут быть качества души. Он был таков, для этого и пришёл, чтобы не абстрактно рассказывать. Чем озабочены всякие воспитательные органы? Сводить детей на экскурсию, прочесть какую-то лекцию о вреде курения — и что? Представьте себе, лектор прочёл лекцию о вреде курения, потом вышел и закурил. И чего? Поэтому всякие нотации и разговоры в пользу бедных бессмысленны. Господь пришёл Сам и показал, что такое настоящее Человечество в Себе Самом, во Христе. Апостолы тоже восприняли от Него вот это не только теоретически, это была только подготовка, а именно практически, через благодать Святаго Духа, которая их посетила. Это поколение апостолов передало это следующему поколению. В Церкви тоже содержится это не только как учение, но и как благодатная жизнь, потому что среди нескольких десятков миллионов людей, составляющих Церковь, наверное, человек десять наберётся, я думаю, которые уже стяжали и кротость, и терпение, и послушание, и незлобие. Они уже стали христианами, мы можем их увидеть, мы можем с ними поговорить, мы можем посмотреть на их фотографии. Такие люди есть, они рождаются внутри Церкви, но Господь хочет благодать дать не только пятерым-десятерым, Он хочет дать всем. А мы продолжаем пренебрегать, всё стремимся побольше рыбки наловить. Можно вообще всю рыбу поймать, но для Царства Небесного оказаться тощим, поэтому и одно надо делать, и это не оставлять. Едино есть на потребу — это поиски Царства Небесного.

