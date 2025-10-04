В этот день в завершение антиправовых действий правительства из танков был расстрелян Верховный Совет России, несогласный с политикой, проводимой Борисом Ельциным.

Воспротивившись антинациональному курсу, который проводил первый президент России, съезд народных депутатов принял решение об одновременных перевыборах депутатов и президента не позднее марта 1994 г. В ответ на это решение, 21 сентября 1993 г. парламент был окружен автоматчиками и бронетранспортерами и полностью блокирован. Находившиеся в здании депутаты были лишены всех видов связи, света, тепла и медицинской помощи. Предъявленный правительством ультиматум гласил: либо до 4 октября всем покинуть «Белый дом», либо готовиться к «тяжким последствиям».

Несмотря на то, что 62 субъекта страны поддержали парламент и предъявили президенту ультиматум с требованием одновременных перевыборов, Ельцин предпочел действовать по другому. 3 октября от трети до полумиллиона безоружных москвичей вышло в поддержку парламента и двинулось к «Белому дому» и «Останкино». После прорыва демонстрантов к «Белому дому» по людям был открыт пулеметно-автоматный огонь на поражение. В тот же день Ельцин подписал указ N 1575 и освободил армию от уголовной ответственности за нарушения закона. Вслед за этим начался расстрел демонстрации у телецентра «Останкино».

Штурм и расстрел парламента бронетехникой 4 октября 1993 г. начался внезапно, без какого-либо объявления или предварительного предупреждения. По данным А. Руцкого, в «Белом доме» на момент начала атаки находилось до 10 тысяч человек, в том числе женщины и дети. По официальным данным жертвами этой трагедии стали около 1500 человек.

Русская линия