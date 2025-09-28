Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Человек некий. призва своя рабы, и предаде им имение свое.

Еще одну притчу Христову о талантах слышим мы сегодня с вами, дорогие мои. Намеренно звучит она в воскресный день, когда многих призывает в Церковь Господь. И нам, рабам Своим, напоминает о призвании, о том, что щедро одарил Он нас от богатства Своего, предаде нам имение Свое. Зачем такое напоминание? Да ради нашей забывчивости и неблагодарности! Видит нас Господь, видит, как часто мы грустим, считая себя обездоленными, обделенными дарованиями. Бывают моменты, когда мы забываем, что вошли в жизнь младенцами, не имеющими, казалось бы, ничего, и не отдаем отчета, откуда появляются в нас и дерзновение ума, и творческие способности к созиданию, и, главное, начатки веры.

Дорогие мои, все это было заложено в нас щедрой рукой дародателя Господа. Всемогущий и всеведущий, у которого нет лицеприятия, но одна любовь к Своему творению, Он подает каждому семя — начатки дарований, но развивать и взращивать дары предлежит каждому самостоятельно. Бог дает ровно столько, чтобы, приложив свой труд и усилия, человек увидел себя способным быть созидателем своей жизни. И в этом сказывается великий Божий план о каждом конкретном человеке. Зачем будущему художнику дарования математика или будущему врачу дар композитора, учителю — пластика танцовщицы? И здесь момент полученного дара, свободы выбора проступает со всей силой. Бог даровал мне в изобилии талант художника, а я не хочу им быть. Не хочу! Я зарою, похороню полученный от Бога дар, и, как невостребованный, он замрет, а я займусь кое-чем по своему выбору. И вот тут начинается борьба, приходит туга от неисполнения моего желания, ропот на судьбу, зависть к успешным. Дорого стоят человеку такие ошибки и неумение познать себя. У Господа нет лишних людей, каждому благоволит Творец и опять готов дать по желанию сердца каждого, но надо же просить и молить. Надо не забывать о дародателе! Господь — великий Творец и воспитатель — призывает человека стать сотворцом Ему.

Вот именно об этом и идет речь в сегодняшней евангельской притче. Некоторый богатый господин, отправляясь в дальнюю страну, роздал рабам имение Свое: одному дал пять талантов, другому два, иному один. Под господином, ущедрившим Своих рабов дарованиями, разумеется в сей притче Сам Бог; под рабами — мы, люди. Таланты — наши способности и силы — душевные и телесные, природные и благодатные. Что имели мы, входя в земную жизнь, чего бы не получили через своих родителей, но фактически от Бога. Если Сам Бог судил тако — кто есть рекий противу Ему (Иов 23, 13)? Кто противостанет воле Его?!.

Кто мы, дорогие мои, что ропотом и завистью дерзаем спорить с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого (Рим 9, 19−21)? Роптать на свою судьбу и завидовать, выражать недовольство — значит роптать на Самого Бога, подавать жалобу на Промысл Божий, на Его распоряжения в мире.

Господь Бог, Создатель наш устрояет наше положение на земле, наделяет теми или иными благами. И всем нам надо учиться познавать себя, учиться благодарить Бога, нашего Творца и Промыслителя, осмысливая Божии о нас определения. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу». Усвоим себе такую мысль, что каждому из нас Господь дарует столько сил, разумения и умения, сколько нам нужно на данный период жизни, чтобы совместно с окружающими нас людьми полностью реализовать сиюминутный отрезок жизни, накапливая в нем капитал как для вечного спасения, так и для удовлетворения жизнью. Исчерпав данный нам от Бога жизненный урок и получив опыт, нам от Бога же посылается экзамен, который среди нас называется просто искушением. Всяко бывает с нами на этом экзамене, не всегда переводят нас с первого раза в следующий класс духовной школы, пока мы хорошо не усвоим данной нам от Бога жизненной задачи.

Мы слышали в нынешнем евангельском чтении, что раб, получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов, приобрел опыт. Точно так же и получивший два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант пошел и закопал его в землю. Господь Бог не только наделил нас теми или иными талантами, но дал нам и способность и возможность реализовать эти дары, умножать их. Но от нас, от нашей свободной воли зависит дальнейшая судьба полученных дарований. Мы решаем, употребить ли эти таланты на добрые дела или сокрыть их в тайниках своей души, довольствуясь сознанием, что они в нашей собственности. Мы вольны распорядиться полученным по своему усмотрению. Господь не связывает наших личных желаний.

Дорогие мои, я хочу заострить ваше внимание на одном из самых важных талантов, дарованных нам Господом, — это талант веры. Вложенное в нашу душу семя веры — стремление к Богу и добродетели, требует нашего непременного участия. Тут очень многое зависит от самого человека. Через упражнение в молитве, чтение святоотеческих книг расширяется душа, становится восприимчивой к касаниям нездешнего мира, легко откликается на Божий зов, начинает понимать язык духовный. Любовь к церковной молитве за богослужением приобщает нас к небесному. Но своею леностью, беспечностью и нерадением мы предаем забвению этот драгоценнейший талант — детоводитель наш вслед за Богом, и он засыпает в нас под гнетом житейских забот и суеты, а худые дела и совсем могут изгнать веру.

Данный нам Богом ум мы можем и должны образовать и развить для нашего же блага — приложив усилия и труд чрез обучение грамоте, полезным наукам и искусствам, чрез освоение ремесел. А можем довольствоваться только полученным, как ленивый раб, закопать их в землю.

Через заботу об умножении способностей мы получим и достаток благ житейских. Личным старанием и честным трудом можем приумножить его настолько, чтобы иметь возможность помогать и другим людям. «Кто собрал много, не имел излишков, а кто мало, не имел недостатка». Из-за нерадения своего или жизни невоздержной мы легко и неприметно для себя можем растерять и то, что имели, и сами терпеть нужду. Каждый из нас по своей свободной воле, в меру данных ему Богом сил, может жить и работать здесь, на земле, во славу Божию, во благо и спасение ближних и свое собственное благо и спасение.

Таким образом, мы свободны в выборе, в нашей воле наша жизнь: исполнить ли нам замысел Божий о нас или грестись по жизни в своеволии, неся тяжкий самодельный крест, спотыкаясь на каждом шагу и преодолевая собой же созданные препятствия. Не можем не видеть мы, и тем более не понимать, что жизнь наша, наша участь зависит одновременно — сколько от Бога, но столько же и от нас самих. А если это так, то есть ли основание и право нам роптать на свою судьбу и завидовать другим?

Дурно наше положение, мы бедны, несчастны, а положение других во всех отношениях лучше? Положим. Но пенять нам надо в этом случае на самих себя, на свою собственную леность, беспечность, а не на участь свою, как бы от нас совсем не зависящую. У тебя мало талантов, а у других много? Положим. Но прими во внимание, что у кого пять талантов, тот для употребления их в дело должен и трудиться более, чем получивший один талант. А как поступает иной и с одним данным ему от Бога талантом? Молиться — ленится. Работать — тоже. Потому он почти ничего и не наживает, а что и наживает, употребляет на разгул — на свои прихоти. Так, если ты и один данный тебе Богом талант ленишься употребить на доброе дело то как бы ты справился с пятью талантами? Не завидовать тебе надо имеющим много, а стараться подражать их трудолюбию, умеренности и благочестию. Трудись усердно, при этом еще усердней молись, будь воздержен и трезв, и на данный тебе талант ты приобретешь еще талант, следовательно, будешь иметь уже два таланта, а на два можешь приобресть и еще два и, таким образом, будешь жить не только сам безбедно, но и другим найдешь возможность помочь от трудов своих праведных. А то. иные любят лишь роптать на свою судьбу и завидовать другим, а не работать, не трудиться как следует.

А вот конец нынешней причти должен нас особенно насторожить и отрезвить от угара жизнью. В нынешнем евангелии ясно сказано, что господин, раздавший рабам свое имение, возвратившись из дальней страны, потребовал от них отчета в употреблении данных им талантов. Рачительно отнесшихся к Божиим дарованиям и удвоившим данные им таланты похвалил за рассудительность и верность и наградил. Скрывшего талант свой в земле назвал лукавым и ленивым рабом и повелел бросить его во тьму кромешнюю. Не значит ли это, дорогие мои, что Господь Бог на последнем Страшном суде Своем от всех потребует отчета в том, как мы, живя здесь — на земле, распоряжались и пользовались Его дарами, и скажет одним: добрый рабе, благий и верный, о мале был еси верен, над многими тя поставлю: вниди в радость господа твоего! Не останутся без внимания и оценки дерзость и презорство забывших Бога, зарывших Божии дарования: лукавый рабе и ленивый. И отнимется от него и еже мнится имея. В этот момент станет ясно, что не имеет человек ничего своего, чего бы ни получил он от Господа. Обнаженный от Божиих даров: от дара веры, от всех добродетелей познает человек свое убожество, свое одичание и сродность с теми, кто достоин кромешной тьмы и нескончаемого плача. Сейчас на земле мы с вами жизнью выбираем свое будущее. И страшно произнести это слово — будущее навечно. Блаженство вечное и вечные мучения!

Помня последний Страшный и праведный Суд Господень, будем ли мы еще роптать на свою земную судьбу, сравнивая ее с судьбой других, завидовать этим другим? Всякий благоразумный человек при этом воспоминании будет благословлять жизнь свою, благодарить Бога за Его Отеческую любовь к нам, недостойным его попечений и любви. Будем помнить основную заповедь Божию: «Люби ближнего своего, как самого себя». Эта память оградит нас и от зависти, и от ропота — этой тяжелой болезни души. Есть и еще действенное средство: помнить слова Спасителя: кому много дано, с того много и взыщется. А кому вверено мало, с того меньше и спросят (Лк. 12, 48).

Будем же, дорогие мои, относиться к людям осмотрительно, к одним — малоимущим, с особенной любовью и сострадательным участием, как нуждающимся в нашей помощи и участии, к другим — с особенным почтением и уважением, как к избранникам Божиим, получившим многие дарования. И подумайте еще о той опасности, которая может подстеречь их, если они вознерадят о своих пяти талантах. Ибо, если получивший от Господа один талант и закопавший его в землю будет сурово наказан Богам, то какое наказание примет от Бога тот, кто злоупотребит пятью талантами?

Итак, братия, без ропота и зависти, по мере талантов, данных каждому из нас, станем усердно трудиться как для устроения, временного нашего благополучия, так и для достижения вечного спасения. Дорогие наши, надо нам так пройти поприще жизни, чтобы на Страшном Судище Христовом услышать вожделенный глас Господа: рабе благий и верный, о мале был еси верен, над многими тя поставлю; вниди в радость Господа твоего (Мф. 25, 21, 23).

Аминь.

