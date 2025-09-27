Сегодня мы празднуем Воздвижение Креста Господня. В этот день Крест выносится на середину храма и остаётся там целую неделю. Казалось бы, Крест — это орудие казни Господа Иисуса Христа, а мы его почитаем, называем Честным Крестом, Живоносным Крестом. Почему мы это делаем?

С глубокой древности люди приносили Богу жертвы, чтобы умилостивить Его, получить прощение грехов, благословение. Бедные люди по силе своей приносили голубей, медные монеты, мешок муки. Люди побогаче — барана, иногда быка. Правители приносили в жертву целые стада животных. В Древней Греции была известна гекатомба — жертва сразу ста быков. Жертвенники, на которых совершались жертвоприношения, считались у всех народов священными местами. А какая известна самая большая жертва в истории человечества? Самую большую Жертву принёс Господь Иисус Христос. Он принёс Самого Себя в жертву за грехи мира на Кресте.

Поэтому христиане видят в Кресте не простое орудие убийства, а священное место — жертвенник. Крест с распятым на нём Господом считается единым целым и называется ещё Распятием. Обращаясь к Кресту, мы обращаемся к Распятому на нём Спасителю. Поэтому христиане благоговейно почитают его, и обращаются к нему как к живому «радуйся Живоносный Кресте», есть даже акафист Кресту.

Ещё крестом называют страдания, которые выпадают на долю каждого человека в земной жизни. Если набраться терпения и выслушать любого человека, что у него на душе, то увидим, как мало у него в жизни светлого, радостного, утешительного, мы увидим, что его рассказ состоит почти из одних трудностей, жалоб, неприятностей. Совокупность всех скорбей человека и является его жизненным Крестом. Любое животное противится страданию и хочет от него убежать, улететь, уползти, или как-то защититься. Так поступают и люди, не знающие духовной жизни. Только христианин может осознанно принять страдание, относиться к нему как к средству своего спасения, терпеливо нести Крест. Церковь для того и совершает праздники Кресту несколько раз в году, чтобы облегчить нам его несение, научить нас не бояться, а любить его.

«Крест — хранитель всей Вселенной, Крест — красота Церкви, Крест — царей держава, Крест — верных утверждение, Крест — Ангелов слава и демонов язва». Такими возвышенными словами прославляется сегодня Крест Господень. С самого возникновения Новозаветной Церкви Крест положен в основу всей церковной жизни. При посредстве крестного знамения совершаются все церковные таинства и священнодействия. Крест украшает купола храмов и одежды священнослужителей. Христианин получает крест при крещении — духовном рождении, всю жизнь он носит крест на груди, и на могиле его ставят Крест, выражающий веру усопшего во Второе пришествие, Страшный суд и Воскресение мертвых.

Что делать с чужим крестом, найденным на улице? Некоторые боятся даже прикасаться к нему, считая, что на него перейдут скорби того человека, который его потерял. Это неправильно, нехорошо оставлять святыню валяться на дороге. Его надо принести в храм и отдать священнику или просто положить на стол, где пишут записки.

Сегодня после службы мы будем прикладываться к тому Кресту, который вынесен на середину храма.

Архимандрит Борис (Долженко)