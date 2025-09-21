Для сегодняшнего двунадесятого праздника Рождества Пресвятой Богородицы Святая Церковь избирает чтение из Послания к Филиппийцам святаго апостола Павла. Там есть такие замечательный слова, они звучат как заповедь: в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе (Фил. 2, 5). Это говорится о вершине христианского совершенства. Человек согрешает в своей жизни перед Богом, перед другим человеком и перед вещью даже. Относиться к вещам небрежно тоже есть грех, о котором люди совершенно не задумываются. Не так давно ехал по Тверской улице, там сделали такие новые урны для цветов. Урны крупного размера из светло-серого гранита. И уже некоторые мальчики их исписали всякими дикими иероглифами, которыми они исписывают все стены и дома. То есть одни люди разведали месторождение, другие завезли туда технику, третьи напилили гранит, четвёртые привезли, пятые составили эскиз этого обрамления Тверской улицы, шестые сделали украшения для всех, пришли седьмые и всё это — как это помягче выразиться? — испохабили. Вот что такое грех против вещи. Конечно, грех против человека — ещё больше, а грех против Бога — тем более. Но грех против вещи тоже есть.

Как человек согрешает? Человек согрешает поступками своими. Тот поступок, о котором я рассказал только что, греховный. Я бы даже в тюрьму за это сажал, чтобы, так сказать, над всеми висело. Испохабил вещь — два года тюрьмы. Уже бы другие, может быть, поостереглись. Насколько бы чище стали русские города, если бы пять-шесть человек из всей России взять и посадить. Вроде бы в тюрьме тяжело. Но для того существует закон и порядок, чтобы другим было неповадно. Суть не в том, чтобы выбрать такую меру наказания, которая будет соответствовать преступлению. Нет, не в этом дело. Должна быть такая мера, чтобы остановить грех. Допустим, продал ребёнку водки — десять лет. Через год детям водку не будут продавать ни под каким предлогом. Продал пачку сигарет — пять лет. И всё. А штраф — это бесполезно. А вот если с прибавлением срока, тогда будем достигать результата. Все говорят: «Ой, как строго!» Так ты не продавай детям водку, и никакой строгости. Достаточно мужиков-пьяниц, и баб сейчас не меньше стало. Так что давай, спаивай. Зачем детей-то раньше времени. Вырастут — сами сопьются, без тебя.

Также грех бывает в виде слова. Можно согрешить словами. Можно в виде мысли. Некоторые жалуются на себя: «Вот, ко мне приходят всякие греховные мысли». В том, что человеку приходит греховная мысль, греха нет. Грех начинается с того момента, когда человек эту мысль принимает, начинает эту мысль рассматривать, начинает с ней соглашаться. А если человек не принимает эту мысль, то греха никакого нет, даже, собственно, и на исповеди каяться в этом не надо. Если человек отвергает. Потому что мы живём среди грешных людей, мы живём в атмосфере греха, которая на нас идёт и с улицы, и от других людей, и из рекламы, из телевизора, из интернета, из того, что сейчас называется литературой. Отовсюду идёт грех, поэтому человек, конечно, этим заражается и согрешает мыслью.

И, наконец, грех в чувстве. Бывают чувства светлые, бывают тёмные; бывают чувства от Бога, бывают от дьявола. И вот, апостол говорит Своим ученикам: в вас — имея в виду христиан — должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе (Фил. 2, 5). А можно было бы сказать: «Как и в Пресвятой Богородице». Из всех людей, которые когда-либо населяли землю в прошлом и будущем, чище, чем Она, по своим поступкам, по своим словам, по своим чувствам, не было. Лучше Её не было. Поэтому Церковь даже сравнивает Её с Херувимами и Серафимами: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим». То есть она, будучи человеком, по своим душевным качествам, как Ангел. И вот, когда мы встречаемся в жизни с каким-то ребёночком чистым, неиспорченным, хорошим, кротким, послушным, мы говорим: «Ну прям как Ангел». Ангелы как раз такие, они очень кроткие. У каждого крещёного человека есть два Ангела, у некрещёного — один Ангел-Хранитель. Он приставлен каждому человеку от Бога для того, чтобы он его хранил. Он так и называется — Ангел-Хранитель. Задача, назначенная ему Богом — сохранить человека от зла. Это не значит — сохранить против воли человека. Но как-то его направить, уберечь. И делает он это очень тихо, кротко, деликатно. Каждый Ангел обладает огромной силой, это существо много могущественнее человека. И каждый Ангел, взявши за шиворот, может человека не то, что от пивной оттащить, а вообще так щёлкнуть по лбу за каждый мысленный грех, что после этого уже грешить не захочется даже. Но Ангел так не делает, потому что в нём другие чувства, ангельские. Он совсем не злое существо, поэтому он старается человека привлечь чем-то добрым, послать в голову какую-то добрую хорошую мысль, напомнить ему что-то из его детства, чтобы человека остановить во зле. Он действует так. И апостол Павел хочет, чтобы такие же чувства были и в нашей голове, в нашем сердце. Тогда мы будем напоминать христиан. Поэтому нужно стараться, и в этом в помощь нам и все Ангелы, и Пресвятая Богородица, Которая будучи человеком, была как Ангел.

Поздравляю всех с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Для нас, русских людей, это вообще день особенный, потому что в этот день произошла Куликовская битва. Уникальный день для нашей истории, потому что разрозненные земли русские выступили одним войском против хана Мамая. А в его войске были и европейцы, и жители современной Турции. Там тоже было множество народов. И даже некоторые русские князья Мамаю помогали, потому что такое осознание того, что мы единый единоверный народ, ещё не у всех было. И в этой битве русское войско победило, что позволило некоторым историкам даже сказать, что вошли разрозненные племена, а вышли единым русским народом. Это очень важно. А потом, действительно, Дмитрий Иванович уже ввёл наследование власти не по старшему в роде, а от родителей к детям, что было очень прогрессивно в то время и дало возможность в дальнейшем создать единое государство. Поэтому вполне можно этот день праздновать и как национальный праздник становления московского периода строительства нашего государства, в котором мы и сейчас живём. Слава Богу, его проходят в школе, поэтому такие имена, как Дмитрий Иванович Донской, каждому, кто в школе учился, известны.

