Александр Пересвет и Андрей Ослябя происходили из знатного рода бояр Брянского княжества. О Пересвете говорится в самом древнем литературном памятнике — «Задонщине» — вполне определенно, что он был «бряньский боярин». Об Ослябе известно из «Сказания о Мамаевом побоище», что он был Любутским боярином (г. Любутск территориально входил в Брянское княжество). Об их мирской жизни мы знаем немного, но согласно преданию, оба они в прошлом были умелыми воинами. Избрав иноческий путь, Александр и Андрей оказались в Троице-Сергиевом монастыре, обучаясь монашеству у преподобного Сергия Радонежского.

Благоверный Великий Князь Димитрий, позже прозванный Донским, перед Куликовской битвой направился за благословением к преподобному Сергию, который, осенив князя крестом, сказал ему: «Иди, господин, помянув Бога; Господь Бог да будет тебе помощником и заступником», тайно предсказав ему: «Погубишь супостатов своих, как должно твоему царству. Только мужайся и крепись и призывай Бога на помощь». И сказал ему в ответ Великий Князь: «Дай мне из своего полка двух воинов, Александра Пересвета и брата его Андрея Ослебяту, и ты с нами вместе поборешься». Преподобный Сергий отдал иноков князю Димитрию, возложив на них перед битвой схиму.

Александру Пересвету довелось начать Куликовскую битву. Русский богатырь-инок выехал на поединок с сильнейшим татарским богатырем Темир-мурзою. Оба воина сразили друг друга, однако смертельно раненому Пересвету удалось добраться верхом до своих. Пал в грозной сече и Андрей Ослябя.

Тропарь (глас 1): «Воини Христолюбивии, страдальцы послушания прехвальнии, Александре дивный Пересвете и Андрее Ослябей именуемый, Сергия игумена благодатные наследницы, Куликовской брани ратницы духовнии. Вы бо змия агарянскаго победисте, но и нас своим заступлением не остависте. Телами в храме Рождества Богородицы почиваете, душею в превышнем селении пребываете. Молите за весь род русский православный, преподобнии сродницы наши.

Преподобный Макарий (в миру — Михаил Николаевич Иванов), старец Оптиной пустыни, родился 20 ноября 1788 года в семье орловских дворян. После кончины обоих родителей Михаил, поделив наследство между братьями, оставил службу в финансовом ведомстве и поселился в своем поместье.

Однако мирская жизнь его не интересовала. В 1810 году Михаил отправился на богомолье в Площанскую пустынь и в мир уже не вернулся. В этой пустыни преподобный Макарий встретился со старцем Афанасием, учеником старца Паисия (Величковского), и обрел в его лице чуткого духовного наставника.

В 1834 году преподобный Макарий перешел в Оптину пустынь, где его духовным наставником стал преподобный Лев. Благодаря преподобному старцу Макарию были изданы собранные в Оптиной рукописи и переводы преподобного Паисия (Величковского). Большую помощь в этом ему оказывали духовные чада — супруги Киреевские. Под влиянием преподобного Макария возникла целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, в которой так нуждалась православная Россия, укрепилась связь между оптинским старчеством и русской интеллигенцией. На исповедь и благословение к преподобному Макарию приезжали А.К.Толстой и И.С.Хомяков, Н.В.Гоголь и А.Н.Муравьев.

Семь лет преподобные старцы Лев и Макарий руководили духовной жизнью братии и многих тысяч людей. Господь даровал преподобному Макарию дар смирения и духовного рассуждения. Каждому приходящему к нему на откровение своей совести он подавал врачевание, приличное немощи. Его смиренное слово было и словом действенным, словом с властью, ибо оно заставляло повиноваться и верить неверующего. Смирение проявлялось во внешности преподобного, в виде его одежды, в каждом движении. Лицо его было светло от постоянной Иисусовой молитвы.

За два года до своей кончины преподобный Макарий принял великую схиму. До самой смерти преподобный принимал духовных чад и паломников, наставляя и благословляя их. 7 сентября 1860 года, через час после принятия Христовых Таин, преподобный Макарий мирно отошел ко Господу.

Сегодня день памяти видного деятеля монархического движения, депутата Государственной Думы архиепископа Иркутского Анатолия (Каменского), скончавшегося в 1925 г.

Он родился 3 октября 1863 г. в Самарской губернии. Окончил Самарскую духовную семинарию, служил священником, затем закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, по окончании которой в 1895 г. принял постриг. В 1898—1903 гг. служил в Америке в сане архимандрита сначала на Аляске, затем в должности заведующего Миннеапольской миссионерской школой. Свои наблюдения за жизнью обитателей Америки отразил в двух книгах «Индиане Аляски» и «Американские очерки». В 1903 г. вернулся в Россию и был назначен ректором Одесской духовной семинарии. В годы революции стал активным участником патриотического движения. Он входил в руководство всех монархических организаций Одессы, авторитетом своего сана укрепляя русских людей в праведности избранного ими пути борьбы за русские устои. Был товарищем председателя Одесского отдела Союза Русского Народа, членом Совета Одесского отдела Русского Собрания и членом Совета Одесского Союза Русских Людей.

В 1906 г. хиротонисан во епископа Елисаветградского, викария Херсонской епархии. В Елисатветграде поддерживал тесные связи с монархистами. Благодаря своим патриотическим убеждениям избран депутатом IV Государственной Думы, где вошел во фракцию правых. В Петербурге владыка занял видное место в монархическом движении, был избран товарищем председателя Главного совета Союза Русского Народа, был товарищем председателя 6-го Всероссийского монархического съезда в 1913 г. Получив в 1914 г. назначение на самостоятельную Томскую кафедру, владыка вышел из состава Главного Совета СРН.

Участник Поместного Собора Российской Православной Церкви, по окончании которого возведен в сан архиепископа и назначен на Иркутскую кафедру. В 1919 г. был одним из главных организаторов Дружин Святого Креста в белой армии адмирала А.В.Колчака, по словам инициатора движения профессора Д.В.Болдырева, возглавлял всю религиозную часть добровольческого движения крестоносцев. После разгрома колчаковской армии остался в России, по прибытии в Иркутск был арестован ЧК и приговорен к расстрелу, который по каким-то причинам не был приведен в исполнение. Около двух лет томился в одиночной камере иркутской тюрьмы, затем был выслан в Москву. Последние месяцы жизни жил в Омске при архиепископе Викторе (Богоявленском), с которым нередко служил. «Сподобился блаженной кончины в алтаре Братской церкви во время всенощного бдения под воскресение. Почувствовав сердечную слабость, он со всеми простился и, сидя в кресле, при пении „Слава в вышних Богу“ тихо скончался», — сообщает митрополит Мануил (Лемешевский).

Сегодня также день памяти выдающего русского мыслителя и публициста, одного из основателей партии русских националистов — Всероссийского Национального Союза Михаила Осиповича Меньшикова, расстрелянного в 1918 г.

Он родился 23 сентября 1859 г. в семье священника. По окончании Опочецкого уездного училища поступил в Кронштадтское морское техническое училище. Будучи морским офицером, участвовал в нескольких дальних морских походах, выпустил в 1884 г. первую книгу очерков «По портам Европы». Параллельно со службой в 1880-х гг. начал сотрудничать в «Неделе», где вскоре стал одним из ведущих сотрудников. В 1892 г. подал в отставку, посвятив себя публицистике. После прекращения издания «Недели» А.С.Суворин пригласил Меньшикова к сотрудничеству в газете «Новое время». Здесь его талант раскрылся с большей цельностью и остротой, особенно в его «Письмах к ближним», печатавшихся вплоть до закрытия газеты в 1917 г.

Самыми интересными были его публикации по национальным проблемам, в том числе по еврейскому вопросу. Меньшиков был русским националистом, но его национализм — это не национализм захвата или насилия, а, как он выражался, национализм честного разграничения одних наций от других. Он не призывал никого уничтожать, как ему приписывали недоброжелатели, он лишь собирался оборонять свою нацию. «Мы, — писал Меньшиков, — не восстаем против приезда к нам и даже против сожительства некоторого процента иноплеменников, давая им охотно среди себя почти все права гражданства. Мы восстаем лишь против массового их нашествия, против заполонения ими важнейших наших государственных и культурных позиций». Меньшиков стал одним из организаторов Всероссийского Национального Союза. В него вошли умеренно-правые элементы образованного русского общества: национально настроенные профессора, военные в отставке, чиновники, публицисты, объединенные общей идеей главенства народности в трехчленной русской формуле. Для националистов и Православие, и Самодержавие вытекали из понятия Народности и национальных особенностей, что было серьезной ошибкой. Однако Меньшиков, не во всем принимавший позицию монархистов, честно признавал их заслуги перед Отечеством. Он писал: «Мы не принадлежим к Союзу Русского Народа, но было бы или актом невежества, или черной неблагодарностью забыть, что наши национальные начала были провозглашены еще задолго до возникновения партии националистов — именно такими „черносотенными“ организациями Петербурга».

После октябрьского переворота Меньшиков был арестован. 19 сентября 1918 г. он писал жене из заключения: «Члены и председатель Чрезвычайной следственной комиссии евреи и не скрывают, что арест мой и суд — месть за старые мои обличительные статьи против евреев». За день до расстрела он написал своей семье: «Запомните — умираю жертвой еврейской мести не за какие-либо преступления, а лишь за обличение еврейского народа, за что они истребляли и своих пророков. Жаль, что не удалось еще пожить и полюбоваться на вас». Он был расстрелян чекистами на берегу Валдайского озера. Многие мысли Меньшикова актуальны особенно сегодня. Например, эта: «Не раз великая Империя наша приближалась к краю гибели, но спасало ее не богатство, которого не было, не вооружение, которым мы всегда хромали, а железное мужество ее сынов, не щадивших ни сил, ни жизни, лишь бы жила Россия».

