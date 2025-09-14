Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Други! Устремимся на пир веры по зову Отца нашего Небесного. Бог зовет нас.

Притча сегодняшнего дня есть призвание всех людей без исключения в царство Христово, а преддверием Его на земле является спасительная Церковь Божия. С пришествием на землю Сына Божия — Спасителя мира — зазвучал этот зов Божий к людям. Господь — Отец будущего века, Творец видимого и невидимого — воочию являет величайшее чудо милосердия, призывая человечество на брачный пир Сына Своего во имя единения с Собою.

Призыв этот звучит и звучит во все времена, и умолкнет он лишь при звуках ангельской трубы, созывающей земнородных на Суд — дать отчет Богу о прожитой жизни. Притча о званых на брачный пир и есть прообраз земной жизни человека, его отношений к Богу. И как горек конечный отзыв Божий о судьбах человечества: ..много званых и мало избранных! И Сын Божий — сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?

Еще не начиная говорить о притче, я умышленно настораживаю ваше внимание, дорогие мои, обращая его на трагический конец нашего невнимания и нерадения о своем спасении.

Пир готов! Все дал Господь людям, призывая их последовать доброму спасительному пути к Царству Небесному. Первое обращение Господа к званым соотечественникам Сына Его осталось без ответа. В притче видим мы, как почтенные от Бога пренебрегли заблаговременно сделанным приглашением. Мало того, и на повторный зов уже при начале пира они отвечают отказом: кто пошел на поле свое, кто на торговлю, при этом некоторые оскорбили и избили посланных к ним царских слуг. Так, избранный народ еврейский, веками ожидавший пришествия Царства Мессии, не пошел на зов Христа, не захотел узнать Его в Том, кто посягнул на их земные пристрастия.

Вспомним плач Христа над Иерусалимом: «..о Иерусалим, Иерусалим! Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! О, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, время посещения твоего, сколько раз хотел Я собрать чад твоих. и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Лк. 13, 34). Христос оплакал отвергших Его, провидя их трагическое будущее. Он отошел от них, унося с Собой и Божие благоволение. Не может Спаситель помочь не желающим помощи. Кто из нас не знает последующей судьбы Иерусалима, кто и где не встречал рассеянных по миру чад его?

Божественный пир ждет гостей. Церкви открыты, евангельское слово и проповедь о спасении звучит повсюду. Любовь Божественная не знает меры, и человеколюбие Божие не уязвляется убожеством человека, ибо пришел Он не праведников спасать, а грешников. Веление Божие апостолам и учителям Церкви свидетельствует об этом: «пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир» (Мф. 22, 9).

Все, все земнородные без исключения, и добрые, и злые позваны страшным снисхождением Божиим в Церковь, где и по сию пору беспрерывно идет этот брачный пир, ведущий его участников по пути в Царствие Божие. Никем не пренебрег Отец Небесный наш. «..брачный пир наполнился возлежащими» (Мф. 22, 10). И брачные одежды, усвояющие человека Богу, даются в таинстве крещения всякому, призываемому на пир веры. А крестильные одежды, убеленные ангельским светом, это явный знак призыва. Брачные одежды получены, но впереди целая школа жизни. Пир веры и пир жизни продолжается. Вера требует постоянного внимания, напряжения всех духовных и физических сил; вера требует жизни по вере. Мир же зовет, манит всеми своими соблазнами и требует жертвы себе.

На брачном пире идет невидимый глазу торг в душе каждого присутствующего. Все собраны на брачный пир веры с распутий жизни, но одни, освещающие свой жизненный путь светом Христовых заповедей, зорко следят за чистотой души своей, за правдой своей жизни, покаянием очищая ризы. Вера, засвидетельствованная делами жизни, как печать богосыновства, охраняет их на путях жизни. Другие, колеблясь в выборе, невниманием к обетам, данным при крещении, переходят к равнодушию. На их бесценных брачных одеждах появляется сначала след от двоедушия, а затем и весь спектр духовного отступления и зла, прижившегося в душе.

И не знаем мы, как часто звучит на нашем брачном пире вопрос Самого Царя: «Друг! Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» (Мф. 22, 12)

Дорогие мои, не ко мне ли обращен сегодня этот вопрос? Недоумение и жалость одновременно слышны в обращении. Господь ждет свободного произволения грешника. Услышать бы другу отцовские нотки в голосе, опомниться бы и, стряхнув губительное очарование бездумной, беззаботной жизни, припасть в покаянии к Отцу, готовому бесконечно прощать согрешающего, но нет: он же молчал! (Мф. 22, 12)

Страшный приговор громом прогремел на пире, приговор, который не подлежит обжалованию: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных (Мф. 22, 13−14).

Много званых, а мало избранных.

Живет Церковь в непрерывном служении, чтобы не погибли чада ее во зле греха, безбожия, злобы, гордости и нечистоты. Непрерывно и Господь присутствует на этом пире веры и любви, всячески помогая им на пути спасения.

И вдыхая на пире веры в Церкви чистейший духовный воздух, надо понимать и чувствовать величие Божиих даров, надо видеть себя во свете божественного учения, чтобы покаянием постоянно осматривать одеяние души своей.

Подвижники, делатели Божиих велений, являются всегда и во все времена солью земли, предохраняющей человечество от разложения, и они останутся примером служения Богу и ближним. Память о тружениках Божиих хранит Святая Церковь на каждый день.

Сегодня день святого Пимена преподобного, именуемого Церковью Великим. Он работал Богу в конце IV века в пустынях Египетских, на родине монашества. Там, через изучение наставлений святых отцов, руководствуясь примером их жизни, он достиг глубин созерцательной жизни, исполненной Божией благодати. Смирение Пимена и глубина покаянного чувства, осознание губительной силы даже и малого прегрешения были так велики, что он определял себя на дно адово и при самом напряженном подвиге монашеской жизни и полном самоотречении: Я буду брошен на то место, куда будет брошен сатана. Именно это смирение, столь любезное Господу, вознесло подвижника в селения праведных и преподобных и соделало Великим. Преставился Пимен Великий в 450 году в глубокой старости. Но в Святой Православной Церкви египетский монах Пимен стал жить Пименом Великим и преподобным на вечные времена. Путь жизни его в Боге и к Богу остался примером и нам. Путь этот — общая цель — стремление к Богу. Жизнь в трудах, лишениях и молитвах, вдали от молвы и славы, чтобы не лишиться благодати смирения. До наших дней дошли слова преподобного Пимена — ответы вопрошающей братии. Они и теперь современны, такова сила слова, сказанного в Боге. Злоба никогда не уничтожит злобы. Но если кто сделает тебе зло, сделай ты ему добро. И это твое добро победит его злобу.

Проповедь любви, которую оставил своим последователям Пимен Великий, и тот путь, которым достигается радость богообщения, начертанный примером всей его жизни, а прожил он 110 лет, воспринимается нами как единственный и неложный путь жизни в Боге. Вера в Бога — лучшее, что есть у людей.

Сегодня, в день памяти Пимена Великого, тезоименитство 14-го патриарха Русской Православной Церкви Пимена, недавно отошедшего от тяжких трудов патриаршего служения. Его жизнь еще не получила окончательной оценки ни в нашем сознании, ни во времени, ни в очах Божиих, как это случилось с недальним предшественником его — патриархом Тихоном, причисленным к лику святых новомучеников и исповедников российских.

Но одно ясно всем, что святейшие патриархи российские — Тихон, Сергий, Алексий и Пимен — это целая и единая эпоха в жизни Русской Православной Церкви. И какая эпоха!

Им досталось быть верохранителями в тяжелейшие времена. Сам факт варварского истребления Церкви в это время говорит о том, чем она была в жизни народа. Желая в корне изменить эту жизнь, рушили Церковь — стержень народного духа. Почти двадцать лет возглавлял и сохранял патриарх Пимен православную веру на Руси. При столь низком уровне, на который ныне опустилась в нашем обществе духовность, сохранять Церковь означало сохранять саму сущность русской нации.

Патриарх Пимен вступил на церковное служение семнадцатилетним юношей в 1927 году, но он принадлежит к поколению священнослужителей, живших в XIX веке. Он впитал высокие образцы церковной традиции. Он помнил патриарха Тихона, состоял в непосредственном окружении патриарха Сергия, был помощником и преемником патриарха Алексия. Все это воспитало его в исконной православной вере и традициях старой духовной школы.

Время служения патриарха Пимена Богу и Церкви с первого дня и до последнего было трагично. Если в начале его служения политические, экономические и обновленческие смуты терзали Церковь, то в последние годы восстал новый враг, и страшный — догматический и канонический модернизм и новостильное обновленчество. Всякое в таких условиях принимаемое церковными деятелями решение требовало глубокого внутреннего подвига, решимости и чувства высокой личной ответственности. Ибо чрезвычайно трудно было определить реальность условий.

В послереволюционные годы многие скрывали свое христианское мировоззрение, иные покидали родину, некоторые уходили в подполье. Но Церковь, обязанная самой своей природой быть зримой всему обществу, продолжала жить трудами и подвигом жизни тех, кто хранил ее. Каждый из российских патриархов, возводимых на лобное место первосвятительства, — «времени заложник», принимал патриаршество в ряду монашеских послушаний.

Патриарх российский, ненужный безрелигиозному государству, которое терпело его только для «престижа», непонятый и гонимый околоцерковными деятелями, оставался одиноким не деятелем, но делателем. Патриарх Пимен был терпеливым хранителем сокровищ православной веры, хранителем нивы церковной. И в этом он был верным учеником святителя Тихона. Они занимали трезвенную и мудрую позицию, аполитичную по самому духу, но приносили в жертву себя, когда внешние покушались на то, без чего жить уже было нельзя. Они хранили церковную святыню — семя церковности, семя православия. Кесарю отдавалось только кесарево, но не Божие.

Патриарх Пимен — пастырь-отец. Бог избрал его, как в свое время и патриарха Тихона — не ученого архиерея; не политика, изучившего церковно-государственные отношения, а «препростого» епископа, и даже то небольшое духовное образование, которое он получил, для него было не самоцелью. Он был и оставался всегда простым монахом — солью России, которая крепко хранила веру отеческую, веру православную. И как значение пастыря для стада незримо и осознавалось, лишь когда опасности и искушения миновали; так и смысл отцовства проявляется уже после смерти отца — через осознание своего сиротства. Так и ныне все мы осознаем, что с кончиной патриарха Пимена ушла для нас целая эпоха. Но долг наш помнить и хранить заветы наших ушедших патриархов — беречь церковную ниву Христову, беречь веру православную, как хранят семена во время голода, ибо в вере залог жизни для нас. Семя веры прорастет в жизнь вечную, будет чему прорастать, когда настанет время благоприятное. Будем же хранить и память о наших патриархах, потрудившихся для нас и ради спасения нашего.

Три даты помнили мы при жизни патриарха Пимена: день рождения — начало его жизненного пути, день его небесного покровителя и день интронизации. Но вот новая дата в его жизни — день рождения в жизнь вечную — 3 мая. Эта дата не стирает прошедшего земного пути, но открывает ценность прожитой жизни, ибо за ней стоит блаженная Вечность. И как мы бережем память о своих благодетелях, сохраним же и светлую память о четырнадцатом патриархе Руси Православной — Пимене.

Душа его во благих водворится и память его в род и род.

Аминь.

