Организаторы ожидают, что в Общемосковском Крестном ходе, который 7 сентября возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, могут принять участие около 20 тысяч верующих. Об этом рассказал заместитель Управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), сообщает РИА Новости.

Общемосковский Крестный ход состоится в столице 7 сентября, в день празднования Собора Московских святых. Он пройдёт от Храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной — до Новодевичьего монастыря. Общая длинна маршрута — около 6 километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит молитвенное шествие после Литургии в Храме Христа Спасителя, которая начинается в 10 утра. Сбор участников — у храма, на улице Волхонка, вход со стороны Боровицкой площади.

«Мы ожидаем около 20 тысяч участников. Это (молитвенное шествие 7 сентября — ред.) — возрождение традиции больших Общемосковских Крестных ходов, которая имела место до революции. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых, то есть всех святых, просиявших в Москве и Подмосковье, которое совершается в первое воскресенье сентября», — сказал архиепископ Савва.

Ранее владыка Савва призвал верующих 7 сентября отложить поездки на дачу и собраться на Крестный ход, чтобы «явить величие единой православной Москвы».

Как сказано на сайте Паломнического центра Московского патриархата, традиция Крестного хода от Кремля до Новодевичьего монастыря — древняя и значимая для москвичей, не прерывалась на протяжении почти четырех столетий (до революции 1917 года), а в допетровское время процессию возглавляли российские Государи и Патриархи.

