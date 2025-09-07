Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла.

Мф. 21, 42

Краеугольный камень жизни — Бог. Убери Его из фундамента, и рухнет все здание жизни. Это — от Господа. Это — закон жизни. И история народов ветхозаветных, и история народов нового времени, и история нашей Родины свидетельствуют об этом.

Дивный рай насадил Господь — Великий Виноградарь — единым мановением Своим и ввел в него человека хранить и возделывать рай сладости. И Бог был в нем всё и во всем. Но пал человек, и вечная радость жизни в присутствии Божием сменилась трудами и потами земными, где редкие радости смешаны с горем и грех сторожит добро.

Грехом смерть вошла в мир. А Господь виноградник жизни — землю — отдал человеку. Но оградил Он жизнь от смерти надежной оградой — Законом Божиим и заповедями, чтобы ничто чуждое не похищало человека у Бога. Водрузил Господь в винограднике жизни сторожевую башню — совесть — неподкупного и неусыпаемого хранителя чистоты и правды души. Завещал Господь человеку обладать, возделывать, растить плоды и радоваться жизни. Но и опять, как когда-то в раю, дал Господь заповедь людям — помнить, что жизнь души, счастье души только в Боге.

Господь отдал человеку виноградник жизни, чтобы плоды, взращенные им, творили спасение души его. Научил Господь человека, как возделывать и землю виноградника, чтобы плодов было в достатке для жизни, научил возделывать и почву души своей, чтобы живой виноградник человеческий жил в мире, любви и довольстве. Устроил все Господь и предал сотворенное в другие творческие руки, в руки человека. Теперь сам человек взращивает виноградник жизни на земле, сам заботится о спасении души своей. Но Господь — Домовладыка — не оставил мир. Он, дав ему законы жизни, блюдет и назирает, как живет мир. Господь готов во всякую минуту оказать спасительную помощь человеку — делателю. И Он же приходит получить плоды трудов делателя, когда созрела жизнь.

Но что делает человек? Как когда-то в раю, поспешно последуя нашептыванию врага, он пожелал быть богом; так и теперь он опять стремится строить «вавилонскую» башню, замышляет насадить свой виноградник, не желая возделывать Божий. Примеры живших до него поколений и разбившихся своим богоборчеством о краеугольный камень жизни — о Бога, стираются в сознании и памяти. И все начинается сначала. Стихия зла, отравляя жизнь, развращая почву души, ослабляет связь человека с небом, ставя своей задачей изгнать в человеке и саму память о Боге как о единственном источнике жизни, о Господине души. Зло в человеческой душе взращивается родоначальником зла — сатаной, ширится, растет, и человек, как продавшийся раб греха, ежедневно понукаемый злом, перестает понимать отеческое попечение о себе Бога, вразумляющего его ударами житейских невзгод и болезней. Он воображает, что только он один и есть настоящий хозяин своей жизни. «Душа — моя. Жизнь — моя. Способности и силы жизни, все дарования — мои. Я думаю. Я убежден. Я хочу. Я делаю..» Всё — «Я», «Я», «Я». Всё — «от меня и мое». И закружилась человеческая жизнь, и Богу нет в ней места. Но не может измениться в мире природа существующего, изгоняя из виноградника жизни Жизнь. Человек пожинает смерть, запустение и тлен.

И слышим мы слова нынешнего Евангелия: «Егда убо приидет господин виноградника, что сотворит делателем тем. злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателем, иже воздадят ему плоды во времена своя» (Мф. 21, 40−41). И эти евангельские слова сбылись уже не однажды в истории разных народов. Во всей силе они явились в истории иудейского народа, отвергшего Иисуса Христа как Мессию и Сына Божия. Получив в наследие от Бога обетованную землю, они закружились в веселии жизни и многие промыслительные удары Божией руки вменяли в случайные неудачи, продолжая утверждаться в самости и себялюбивом эгоизме. Посланцы Божии — боговдохновенные пророки, приходящие в рубищах, а не в злате, были изгоняемы, как отребье мира. Сын Божий, пришедший открыть гибнущему народу объятия Отца Небесного, напомнить о смысле жизни, погибает от их рук. «И схватив его [Сына Божия], убили и выбросили вон из виноградника» (Мк. 12, 8). И в тот же миг кончилась жизнь. Ибо Бог изгнан. Милость Божия отступила, давая место собственному человеческому злу. Сразу по смерти Христа в израильском небе стали проявляться необыкновенные явления природы, явились страшные народные бедствия, а смертоносная, все живое пожирающая война положила конец Иудейскому царству.

Приведу вам для наглядности описание происходящего там, данное очевидцем событий историком Иосифом Флавием. «Все несчастия, какие постигли народ от начала мира, были ничто сравнительно с тем, какие обрушились на иудеев. Солдаты бросались в город (а в нем собралось по поводу праздника иудейской Пасхи до двух миллионов человек), умерщвляли без различия всех, кого только встречали, и жгли дома с их жителями. Врываясь в дома для грабежа, они находили их полными трупами, умерших от голода и болезней. И если они чувствовали некоторую жалость при виде мертвых, зато были совершенно немилосердны к живым. Город до такой степени был переполнен кровию, что во многих местах пламя пожара потухало от нее».

В это страшное время от огня, меча, болезней, голода погибло до полутора миллионов человек, девяносто семь тысяч были отведены в Рим для потехи народа в цирках, где их предавали многообразным смертям, а оставшихся в живых продавали в рабство за баснословно дешевую цену.

И как не вспомнить на этом страшном празднике смерти слова Сына Божия, оплакивающего будущую их погибель: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих. и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 37−38).

Ушел Бог, и смерть воцарилась там, где процветала жизнь. «Пришел [Господин виноградника — Бог] и предал смерти виноградарей, и отдал виноградник другим». И назвал Господь новых делателей христианами — новым Израилем, и призвал, чтобы они работали в Божьем винограднике, принося плоды Господу во время свое.

Вот уже двадцать столетий возделывается новый сад жизни, где всё — от Бога, всё — Им и всё — к Нему. А камень жизни — Христос Бог, Которого убили прежние делатели, стал во главу угла, и это краеугольный камень в основании данного нам нового виноградника — основатель нашей Православной Церкви, которую никакие силы ада одолеть не смогут. Закон Божий — Святое Евангелие — новая ограда. Новое точило виноградника — благодатные Таинства Христовой Церкви возрождают, освящают и укрепляют силы делателей. Столп и утверждение истины в центре виноградника — Святая Православная Церковь, храм Божий, где ежедневно приносится бескровная жертва за грехи людей, и Святые Христовы Тайны ходатайствуют Вечную Жизнь делателям виноградника Христова. Но по-прежнему совесть человеческая — сторожевая башня всяческой чистоты.

Но почему мы, новый Израиль, опять теперь ощущаем на себе дыхание гнева Божия? Стихийные бедствия сменяются одно другим: то солнце яростно пожигает виноградник жизни, то проливные дожди обещают голод, то опустошительные пожары и землетрясения несут смерть живущим. И неслыханные доселе болезни поражают само начало жизни — младенцев. Лохматое страшное зло разгуливает свободно, вламываясь в жизнь, и руками человека — делателя — сеет разрушение и смерть, и человек становится изощреннее беса во зле.

Да все те бедствия и скорби, которые переносит ныне наша Родина, некогда Православная Русь, — это ведь явные признаки, что в нашем винограднике, в нашей жизни явились злые делатели, которые глумятся над верой, богохульствуют, попирают святыню, отвергают духовную власть пастырей; которые сами себе голова и угождают во всем своим капризам, без всякого уважения относятся к начальствующим. Нарушают таинство брака, законность власти. Не будучи призваны к учительству, они проповедуют свое измышленное лжеучение вопреки учению Церкви. И обещанное Господом зло грядет на злых делателей.

Дорогие мои, оглянемся же и на себя. Заглянем в виноградник своей души, ведь каждому из нас вручен Господом свой сад, свой виноградник, плоды, которого получают тоже должное воздаяние. Есть ли в нашем винограднике Бог, есть ли в нем делание по Богу? Будет ли нам что принести Господу? Сказав Ему: «Вот Твоя от Твоих, Господи!» Не трудится ли и наша душа уже в одной упряжке со злыми делателями? Вдруг ничего Божьего не найдется в нас? Вдруг окажется, что при внешнем подобии православной жизни внутреннее в нас, в лучшем случае — наша самость, а то и просто откровенно вражье. Дорогие мои, со всей ответственностью священника я говорю вам: именно об этом свидетельствуют сейчас бедствия жизни нашей.

Даже большинство тех, кто находится в ограде Церкви, холодным расчетливым умом исповедуя Бога, не приникли к Нему любовью сердца своего, оставляя сердце в плену страстей и прихотей своих, отдавая его не небу, но земле всецело. Оставаясь внешне верующими, мы жизнью своей подобимся поваленным гробам, которые рассыпаются в прах при малейшем касании искушения и испытания.

Но вернемся к сегодняшней притче относительно нашей души. Многие из здесь присутствующих будут возражать, не признавая своей ответственности за Божий виноградник Православной Руси. Но если всмотримся в себя, в свою душу, то ясно увидим, что и наша немалая лепта есть в делах злых делателей, и мы далеко ушли от Бога. Притча показывает нам этапы подавления в себе света Божьего, которые оканчиваются полным сознательным отрывом от Бога и смертью души.

Хозяин виноградника, Хозяин душ наших — Бог — посылает слуг Своих за плодами. Он посылает Ангелов — Хранителей наших, голос которых постоянно звучит в душе нашей. Они возбуждают голос совести нашей, и мы часто слышим в ответ на свои поступки и мысли: «не так живешь, исправься». Это глас Ангела Божия — слуги промыслительного попечения о нас Самого Бога. И откликнуться бы нам на него. Но мы сначала просто отмахиваемся от неприятных нам напоминаний. Нам некогда вдуматься, осмыслить наши поступки в свете Божественной Истины, у нас более важные дела в настоящий момент. И добро, сама мысль о добре становятся для нас чужды. Истина прогоняется из души ни с чем, а голос совести постепенно, раз от разу, слабеет. Это первый этап истребления Бога в душе, с него начинается болезнь души.

Учащающееся отмахивание души от зова Божьего переходит в ожесточение души. Упреки совести начинают раздражать. И в этом состоянии человек восстает на все святое, переходит в нападение на него. По слову притчи, человек с ожесточением набрасывается на то, что было для него свято, и «камнями» — грубыми, тяжелыми ударами, исходящими из животной природы человека, разбивает то нежное и великое, что жило в глубине души и освещало его жизнь. Человек с цинизмом топчет святыню, бесчестит ее, ибо сила зла, возросшая в нем, боится этой святыни. Упиваясь сладостью порока, человек перестает ощущать бездну, разверзающуюся под его ногами.

С этого момента душа опускается на следующую ступень самоистребления. Святое совсем не допускается в душу. Зов совести прекратился. Погас свет, в человеке воцарилось и хозяйничает животное, звериное, плотское. Это время полного духовного закоснения. В притче звучит: «..опять иного послал: и того убили..» (Мк. 12, 5) В душе же, освободившейся от совести — сторожевой башни, развертывается бесшабашный, неудержимый разгул зла. Зло воцарилось и должно удовлетворять себя. Человек становится его жалким, послушным рабом. В угаре кружения он уже не замечает тьмы вокруг себя, разложения и смрада и стремительно летит к пропасти, к конечной гибели.

Притча бесстрастно отражает дальнейший последний этап гибели, когда Господь все еще силится помочь несчастному: «..и многих других то били, то убивали» (Мк. 12, 5). И гибели непременно предшествует последнее и сильнейшее воздействие на погибающую душу Промысла Божия. Последний раз открывает Господь душе Свои объятия, открывает, что ради нее дал земле все лучшее, не пожалел Сына Своего, что любовь Божия к падшему способна покрыть все его преступления. На этот последний призыв Божией любви душа, утопающая в грехе, совершает последний акт своего падения: она убивает в себе Бога. Последним натиском разнузданного ума и грязного сердца объявляется, что Бога нет, что жизнь человека Ему не подотчетна, Бог выкидывается из мысли и сознания.

«И схвативши Его [Сына Божия], убили и выбросили вон из виноградника» (Мк. 12, 8). Теперь зло воцарилось безраздельно, а со злом водворились тьма, разложение, смерть. Нет Бога — и жизни в винограднике нет. Снято ограждение — Закон Божий; повалена сторожевая башня — совесть; запустело, замусорилось и загнило точило — добрые дела, рождаемые Божией благодатью. В бывшем саду души царит смерть. Зло подточило питательные корни, страсти засушили зелень. Повеяло дыханием гнили — плода не жди!

Виноградник души вытоптан пороком и засох. А с гибелью души блекнут в человеке и естественные способности, блекнет разрушенный ум. Бессильная одряхлевшая воля пресмыкается по земле. Естественная смерть только довершит дело. Страшна картина гибели души — смерти всего живого.

Именно поэтому и оставил нам Господь притчу сию, чтобы могли мы избежать смерти, чтобы не запустел, не погиб виноградник наших душ. Ведь именно с гибели души человека начинается гибель целого народа, начинается гибель мира.

И по тому, что мы переживаем сейчас, явствует, что и наши души больны, что все меньше в мире живых душ, а значит, все ближе к нам час, когда Господь «придет и предаст смерти [злых] виноградарей..» (Мк. 12, 9) Закончил Спаситель притчу словами ветхозаветного Писания. Они обращены к нам. Запомним их крепко. Они — общий вывод притчи: «Неужели вы не читали сего в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла..» (Мк. 12, 10)

Так не забудем, дорогие мои, что краеугольный камень жизни — Бог. Поспешим же делать дела Божии, пока есть еще время, пока еще время собирания плодов. Отдадим Богу спелые плоды добрых дел наших для Бога, ради Бога и во славу Божию творимых. Будем жить в Боге и с Богом, связывая на каждый час своеволие и самость, страшась участи отвергнутых Богом, да не отымется от нас Царствие Божие.

«Призри с небесе, Боже, виждь, и посети виноград сей, и утверди, и егоже насади десница Твоя!»

Аминь.

