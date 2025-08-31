Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Учитель благий! Что сделать мне добраго, чтобы иметь жизнь вечную? С такими словами обратился к Иисусу Христу юноша, Его современник, еще не приобретший ни опыта, ни знания жизни, но уже начавший обдумывать вопрос о ее назначении. И эти вопросы: как жить, для чего жить, во имя чего претерпевать многие превратности и прискорбности жизни, — неминуемо встают перед каждым молодым человеком, стоящим на пороге самостоятельной жизни, в какое бы время он ни жил. И в момент думы о земной жизни неминуемо должна бы возникнуть и мысль о жизни вечной. Но сейчас мало кто и из пожилых-то людей, не говорю уж о молодежи, задается вопросом о жизни в вечности. А ведь именно этот вопрос становится для живущих тем ориентиром, который выстраивает жизненную стезю от юности до старости, до перехода в жизнь вечную. Как жить, что делать, чтобы обрести в жизни вечной Царство Небесное? И вопрос о жизни неумирающей, о жизни вечной становится для живущих наиважнейшим, ибо смерть есть неминуемая часть жития земнородных.

Благодарение Господу! Не оставил Он мир без ответа на этот важнейший вопрос. И у каждого из нас есть возможность знать все, что нужно для спасения души. И самое главное, и необходимое для каждого — это чтобы этот вопрос когда-то непременно встал перед нами. Вникнем же ныне в ответ Господа на этот вопрос. Напомним себе о данных Господом средствах на пути к обретению вечной жизни и убедимся, что их не лишен ни один человек — ни бедный, ни богатый, ни ученый, ни простец.

Самое близкое и важное для каждого из нас средство к научению себя христианскому понятию о жизни — это наша совесть. Без совести людей не существовало и не существует. Всякий из нас слышал и слышит голос этого друга и судии, который велит и внушает, что можно делать, а чего надо избегать. Этот голос не умолкает ни в начинающих свой жизненный путь, ни в возмужавших, ни в тех, чья жизнь преклонилась к закату и стоит на пороге вечности. Он звучит в сердце человека постоянно — днем и ночью, дома и в пути. Слово Божие этот голос совести называет голосом Самого Бога, Небесного Отца, вложенным в нашу душу в то мгновение, когда Его воле было угодно, чтобы мы родились и жили на земле. Этот голос есть откровение воли Божией. Если бы мы слушались его, то знали бы истину и правду. Нам не нужно было бы иметь ни учителей, ни наставников. По непосредственному откровению Божию знали бы, что нам делать и как жить. Может ослабнуть и даже совсем оглохнуть внешний слух до того, что человек не станет слышать дыхания бури и грома, но голос совести ничем нельзя заглушить, он всегда при нас.

Но вот скорбь! В суете, в водовороте и грохоте жизни мы умудряемся не слушаться гласа Божия, и чем дольше мы игнорируем его, он становится все слабее, все глуше, и мы, наконец, перестаем слышать его. И самое трагичное, что мы и не хотим его слышать. Наши пристрастия, наша самость, наше нежелание стеснять себя заповедями Божиими — вот та сила, которая заглушает для нас голос Божий, голос совести нашей. Вместо того чтобы прислушаться к гласу, в нас звучащему, и поступить по совести, мы большей частью идем вопреки ей. Наша самость, водимая внешними чувствами, привычками, страстями, становится нашим путеводителем по жизни.

Мне нравится, к этому я привык, мне хочется — эти наши деятельные побуждения стоят в неприязненном отношении к совести. Ею они пренебрегают, ее подавляют. Нежный голос совести слабеет. Мало-помалу бездумная суета поглощает наши душевные силы, и голос небесной правды звучит не для нас, и, невостребованный, он стихает. В нашей душе начинают царить тьма, одиночество, страх, безрассудность, доводящие до отчаяния.

Всякое несчастие тяжко, но видеть человека, исказившего свою совесть, погубившего для себя ее голос, это трагедия страшная. В бессовестном искажаются все истинные понятия о жизни. Совесть, однако, снисходительна к нашему презорству и готова всегда возвратиться в душу, если человек поймет свое крайнее бедствие и раскается. Возвратившись же, она как искренний друг будет нелицеприятно укорять нас за отступления от заповедей Божиих; за ложь, леность, нерадение, чувственность, корыстолюбие и другие пороки, которые приживаются в нас. И та же совесть будет миром в душе и радостью в сердце ободрять нас при наших победах над собой при искушениях от плоти, мира и дьявола.

Второе средство к научению себя благочестию у каждого — собственная жизнь. Жизни учит сама жизнь. Ее уроки беспощадны и нелицеприятны, из каждого урока нам надо делать для себя выводы. Жизненный опыт наших побед и падений беспрестанно учит нас, и личный опыт — это самый ценный Учитель. И это Промысл Божий о нас. Тот, без воли которого не падает с головы нашей ни одного волоса. Надо помнить, что все, что с нами случается по действию Промысла Божия, это уроки Премудрости и Воли Божией. О, если бы мы так воспринимали жизнь, то были бы религиозны и разумны, добры и правдивы. Уроки жизни ежедневно наставляли бы нас, напоминая прошедшее, освещая настоящее и прорекая даже и будущее.

Но вот опять наша общая скорбь. Мы не думаем, что за нами и нашей жизнью внимательно смотрят, нашей жизнью пытаются управлять две силы — ангел света и добра, от Бога нам дарованный, и противник Божий, ангел тьмы. А нам всегда мнится, что мы самовластны, мы самостоятельны. В богатстве — у нас на первом плане чувственность, в довольстве — гордость и всякие страсти. В несчастии — малодушие, ропот, озлобление на людей, проклятие судьбы. Живя день за днем, мы не думаем ни о Боге, ни о душе своей, ни о том, что уже пережили в жизни, ни о том, что предлежит в будущем. Такой образ жизни походит на сон, грезу, мечту, а не на действительность, подготовляющую нас быть собеседниками ангелов и наследниками вечной блаженной жизни.

Сама природа является каждому из нас средством полезного научения. Что такое природа? Апостол Павел отвечал: Она — зеркало, отражающее совершенства Божии, силу Творца и Его Божество. В самом деле, поглядите на тучу, рассекаемую молнией и сотрясаемую громами, не образ ли это Божественного всемогущества? Посмотрите ночью на небесный свод, усеянный звездами, на утренние и вечерние зори с восходящим и заходящим солнцем. Куда ни оглянемся, везде видим следы творческой силы Божией, везде чувствуем наставление великого Творца, обличения от Него или похвалу своей деятельности. Вот почему Иисус Христос большую часть Своих притчей и даже Своего учения в назидание показывает примерами видимого и слышимого нами в природе.

Но есть и еще для христианина, кроме совести, Божией природы и собственных жизненных уроков, важнейшее средство к научению и познанию жизни в Боге — это слово Самого Бога. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Внимательный посетитель богослужений от одного слушания слова Божия может созреть в Богослова». Но, странно, люди не брегут о познании слова Божия. Многие с жадностью слушают басни пустых суждений о чем угодно, тратят драгоценное время на развлекательные программы, но не хотят знать, что говорит о их вечном спасении небо, Божественная книга — Святое Евангелие. У многих нет к слову Божию даже и простого любопытства. Други мои, это бесчувствие непростительное и страшное для нас, это преступление! «Слушай слово Божие, — говорит Златоуст. — Это завещание Спасителя, написанное не чернилами, а кровью Его».

Наставляя в благочестии ежедневно, утром, и вечером, и в полдень, Церковь отверзает всем двери, приглашает к трапезе тела и крови Христовой, излагает обязанности христианина, беседует об утре, дне и вечере жизни человека. и учит, учит нас жить в эти такие разные периоды нашей жизни. Для каждого возраста в ней есть для нас свои уроки.

Каждому из нас дан Ангел-хранитель, который по любви к нам есть и Ангел-учитель наш. Дан нам и святой покровитель, некогда освятивший землю своим подвигом жизни, чье имя наречено нам при крещении. Увы! Все ли знают и реально чувствуют их присутствие рядом с собой? Многие проявляют живой интерес к жизни исторических деятелей, писателей, поэтов, но знаем ли мы о жизни и подвигах небесных наших наставников? Так мы отвечаем на любовь Божию, за то, что она даровала нам святых покровителей и наставников.

И последнее, о ком всегда надо помнить, это Наставник, выше и божественнее Которого нельзя ни пожелать, ни представить; это Сам Дух Святой. Он невидимо сошел на каждого из нас в таинстве Святого Крещения, чтобы руководить, просвещать и наставлять нас в вечную жизнь. Дух Святой внимает нашим молитвам, если мы помним о Нем и обращаемся за помощью.

Вот сколько у человека средств к научению в благочестии. Этими средствами пользовались святые Божии угодники. Многие из них не умели ни писать, ни читать, и при всем том не только сами просветились светом небесным, но и сделались светилами всей вселенной.

Вот и мы сегодня вместе с евангельским юношей совопросником задали Господу вопрос, что делать нам, чтобы обрести спасение и жизнь вечную? И думаю, что получили от Него исчерпывающий ответ. А если сказать кратко, то скажем словами Самого Спасителя: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди!» Было бы только наше желание и стремление идти по пути спасительному. Путь на небо никому не прегражден, в познании этого пути нет ни для кого недостатка. И Господь, пришедший грешников спасать, близок к каждому, противоборствующему злу и простирающему руки и сердце свое к добру. Восхотим же идти по жизни, озаряемые лучами благости Господа Бога Спасителя нашего; Ему честь и слава во веки веков. Но во все времена вопрос, кто же может спастись, остается в силе. И ответ на него Спасителя однозначный, Он сказал: «невозможное человекам возможно Богу».

Аминь

