Святейший Патриарх Никон (в миру Никита Минов), родился в 1605 году в с. Вельманове Нижегородской губернии. Рано лишившись матери и вытерпев много горя от злой мачехи, он сумел выучиться грамоте, а приобщившись через чтение и личное благочестие к дарам церковной благодати, возревновал об иноческом служении. Двенадцати лет от роду он тайно ушёл в Троицкий Макарьев Желтоводский монастырь и восемь лет пробыл там послушником, готовясь принять монашеский постриг. Однако вскоре Никите пришлось покинуть обитель, уступая просьбам родственников, он вернулся домой и женился. Вскоре его пригласили священником в соседнее село, где с молодым умным пастырем познакомились московские купцы, приезжавшие на знаменитую Макарьевскую ярмарку. Они же уговорили его перейти на священническое место в Москву, где отец Никита и прослужил около десяти лет. Когда прижитые в браке дети умерли, о. Никита убедил жену принять постриг, а сам удалился в Анзерский скит Соловецкого монастыря.

Постригшись с именем Никона, он предался суровым подвигам благочестия. Со временем переселившись в Кожеозерский Богоявленский монастырь, он был избран там игуменом. Будучи тремя годами позже в Москве по монастырским делам, Никон впервые встретился с Царём Алексеем Михайловичем. Величественная наружность игумена, его умные речи и широкое образование произвели на молодого, искренне прилежавшего Церкви Государя неизгладимое впечатление. С того времени началось их сближение, перешедшее вскоре в тесную дружбу.

В 1648 г. Никон стал митрополитом Новгородским. На втором году его архиерейства в городе вспыхнул бунт, и Владыка бесстрашно вышел к мятежникам, вразумляя бунтовавших сперва кротко, а затем со всей силой митрополичьей власти и архипастырского дерзновения. Чернь избила его до полусмерти. Очнувшись, Никон собрал последние силы, отслужил литургию в Софийском соборе и Крестным ходом пошёл на бунтующих. Поражённые его твёрдостью, они смирились, просили прощения и ходатайства Никона перед Царём.

А вскоре Никон был избран на Патриарший престол. «Тесная дружба соединяла Никона с царём. Вместе молились они, рассуждали о делах, садились за трапезу. Патриарх был восприемником царских детей. Ни одно государственное дело не решалось без участия Никона. «Великий ум последнего отпечатлён на счастливых годах царствования Алексея», — писал церковный историк Н.Д.Тальберг, осмысливая роль Патриарха Никона.

Однако в 1658 г. произошёл разрыв тёплых отношений Патриарха с Царём. Никон публично отрёкся от патриаршей власти и уехал в Волоколамск в основанный им Воскресенский монастырь. В 1664 г. Никон без разрешения Царя неожиданно вернулся в Москву, но был отослан приказом Алексея Михайловича обратно. Церковный собор в 1666 г. обвинил опального Патриарха в произнесении хулы на Царя, жестокости, вмешательстве в не принадлежащие ему по сану дела и, тем не менее, подтвердив проведённые им церковные реформы, снял с него сан Патриарха, сослав в Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. После кончины Государя, по приказу нового Царя Феодора Алексеевича Никон получил возможность вернуться в Москву, но по дороге отошёл ко Господу 17 августа 1681 года.

Царь Феодор участвуя в погребении, сам на плечах своих нёс гроб с телом Патриарха Никона, а после, незадолго до собственной кончины, испросил усопшему разрешительные грамоты четырёх Патриархов, восстанавливавшие Никона в патриаршем достоинстве и признававшие его церковные заслуги.

Седьмой Патриарх Русской Православной Церкви Никон по сей день остаётся одной из самых загадочных фигур Русской истории. Недолгие шесть лет его патриаршества оставили глубокий след в русском Православии. Имя Патриарха Никона чаще всего упоминается в связи с расколом в Русской Церкви, в результате которого образовалось старообрядчество. Менее известны другие стороны его деятельности. Так, именно Никон способствовал заключению договора 1654 года о воссоединении Левобережной Украины с Россией. Иерарх мыслил Россию как центр мирового Православия. Ново-Иерусалимский монастырь, построенный им на реке Истра, воссоздал образ Святой Земли с её главными реликвиями — Храмом Гроба Господня, Гефсиманским садом, рекой Иордан. Никон был низложен в 1667 году за конфликт с властями и пробыл в ссылке 15 лет. Через год после кончины опального Патриарха в Москву была доставлена грамота глав Восточных Церквей о его «реабилитации».

Между тем, выдающийся русский богослов митрополит Антоний (Храповицкий) считал Патриарха Никона самым значительным человеком в Русской истории. Именно Никон является идеологом воссоздания Православной Цивилизации как субъекта мировой истории и политики, лидером которой являлась дореволюционная Россия. При этом, как считают некоторые историки Церкви, именно антицерковные круги, а не Патриарх Никон были виновны в церковном расколе XVII века. Так, выдающийся русский церковный историк митрополит Макарий (Булгаков) считал, что, если бы Никон не был бы низложен, то раскола бы и не произошло.

Русская линия