Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Други наши, какую благодатную и многообещающую тему предлагает нам сегодня Господь для размышления. В евангельском чтении преподается едва ли не важнейший урок жизни. Господь указывает нам кратчайший и вернейший путь к спасению души. Всего-то-навсего — «простите и прощены будете»! Вот единственное условие, при котором наши собственные долги пред Богом исчезают безвозвратно. Как просто сказать «прощаю», но как трудно сердцем явить истинное прощение и незлобие. А мы умеем и даже любим обижаться, мы всем своим вниманием устремлены вовне, не замечая, что гнездится в нашем сердце и чем одаривает оно окружающих. Так возникают нестроения в жизни. Нам должны все и во всех случаях. Жизнь сурова, и она становится для нас школой, где мы учимся часто только на собственных ошибках.

Сколько всевозможных жизненных затруднений, страданий и боли приходится пережить каждому из нас, как часто ожесточается наше сердце пред действительными и мнимыми обидами и неправдами. Жизнь беспощадна, она не стоит на месте, а предлагает нам ежедневно массу все новых и новых задач. И мы изнемогаем, сердимся и обижаемся на жизнь, на ее обстоятельства, на окружающих нас людей, да и Самому Богу готовы иногда предъявить жалобу на Него. Как часто жалуемся мы Господу на сложность жизни. Но не задумываемся, что Господь-то постоянно и самой жизнью отвечает нам на наши сетования. Сложности жизни порождает наша нелюбовь и наше нелюбовное отношение к людям.

Господь же, зная природу человека, как Творец и любящий Отец, дал нам учебник жизни — Святое Евангелие, которое и учит практически решать жизненные проблемы. Вот и сегодня в приточной форме нам показан пример различия божественного и человеческого отношения к великой проблеме бытия нашего. Господин и пред ним склонились два его должника. Долги надо отдавать, и лучше вовремя, мал ли долг или велик, это не столь важно. И вот для кого-то срок расплаты пришел, у каждого должника этот срок свой, много ли живешь, мало ли, кто сколько успел накопить, отчет придется держать всем.

Дорогие мои, представьте, что это мы, каждый, склонились пред Господом, и это пришел наш срок платить по накопленному за нашу жизнь счету. Ведь, по сути, мы-то и есть пред Господом те неоплатные должники. А в нашем сердце надежда, мы же исповедаемся, и грехи нам прощены. Но вот не возникнет ли в тот момент в душе тревоги, а прощены ли мы? Ведь из темных уголков памяти, как обличительные горячие искры, явятся тогда свидетельства нашего отношения к нашим должникам и обидчикам. И пошло, пошло обличение, лишающее благонадежия. А так легко было бы в свое время не обижать и не обижаться, прощать и взаимно просить прощения. Не упустили ли мы это благодатное время, не придавая значения данной нам от Бога заповеди?

Дорогие мои, не мимо нас идет сегодняшний урок от Господа. Ведь это Он просит нас прислушаться к словам Его, Он любовно умоляет нас последовать примеру Его отношения к грешным людям. И тут же наглядно напоминает нам, как чаще всего мы, люди, относимся друг к другу.

Господь безгранично щедр и беспредельно милосерд к нам. Он дает нам все блага потребные для жизни. Он бесконечно прощает грехи нашего неведения и неразумия. Он терпит нашу неблагодарность. Он готов прощать нас всегда и за всё, но при одном лишь условии — чтобы мы понимали, что и сами грешны и имеем нужду в покаянии и прощении, а потому умели бы и сами миловать и прощать всех всегда и за всё. «Прощающий по заповеди Господа и упованию христианскому — есть человек иного, лучшего мира», — говорит святитель Феофан. И как же строго взыскивает Господь с человека за жестокий суд над ближним, за немилосердие к нему.

Вот это чувство, что мы-то сами являемся неоплатными должниками Царя Небесного, должно умягчать наше сердце. «Что воздам Господу, яже воздаде мне?» Нам Господь прощает долги, которые мы при всем желании не сможем оплатить Ему, так они бесчисленны, да часто и неосознанны. Не спросите ли, откуда берутся эти долги пред Господом? Они копятся у нас всю жизнь, годами. Не сознавая своей ответственности пред Богом и пред людьми за свои поступки, не сообразуясь с данным нам Божественным законом, мы грешим в ведении и неведении. Да и само понятие о грехе в нас меняется. И то, что вчера нам казалось естественным проявлением жизни, сегодня вдруг начинает восприниматься как грех, да и немалый. В период ветреной юности многие еще совсем не имеют дум и понятия о грехе, по мере взросления и обретения жизненного опыта приходит осознание греха, но в суете жизни мы не спешим осудить сами ошибки и грехи своего самолюбивого мужества, и иногда только немощная старость начинает оплакивать грехи своих последних дней, забыв о грехах взрослой жизни. Так вырастает наш долг пред Богом, а с сокращением жизни он становится еще и неоплатным.

В сегодняшнем Евангелии Господь дает миру назидательный пример достойного жалости человеческого самообольщения в отношениях с Богом. Щедр и добр Господь, но Его доброте противостоит самонадеянность наша. Самообольщение человека не знает границ. Как часто мы строим собственные планы о благоденствии, забывая о Боге — Творце и Промыслителе. Все успехи относим себе, своему уму. Не довольствуясь малым, мним о большом. Без сомнения в себе и своих планах человек уверен, что надуманное им благоденствие будет продолжаться постоянно, из года в год, десятки лет и всю жизнь. Но и сами замечаем, что придуманные грандиозные планы периодически рушатся. И это школа жизни. Это Сам Господь напоминает нам, что мы не в Бога богатеем и строим дом своего счастья на песке. Мы же ни за даруемые нам жизненные удачи, ни за вразумляющие уроки бедствий не удостаиваем Бога не только благодарности, но и самой памяти о данных нам уроках. Мы продолжаем громоздить свою вавилонскую башню в жизни, теряя силы. А Господь терпеливо ждет нашего понимания и обращения. Так, дорогие, копятся долги наши пред Богом, и они равны нашей самонадеянности.

Много зла происходит между людьми от неуступчивости и желания каждого настоять на своем. Стоит только кому-либо из нас огорчиться на другого, мы всегда стараемся дать отпор; оправдывая во всем себя, не сознавая своих ошибок. Тебя обидели, ущемили твое самолюбие, и ты готов если не тотчас ответить обидчику, то все же будешь вынашивать в душе желание отмщения. А душа твоя будет еще долго саднить и болеть от обиды. И дай Бог, чтобы пришла тебе благая мысль, что это Господь преподает тебе наглядный урок о том, что переживает человек, обиженный тобой. Как же мы не хотим смириться и уступить, а вследствие этого зло растет и крепнет, возникают споры, брани, доводящие до большого греха, до великих несчастий. И вопрос о спасении нашей души и нашей участи в вечности забывается нами.

Конечно, ничего подобного не было бы у нас, если бы мы руководствовались законом Божиим, заповедающим любить ближних и все прощать им. Поэтому видим, как мы сами из-за себя, из своего своенравия идем навстречу опасности, сами наживаем себе врагов, которых легко было бы кротостью и уступчивостью превратить в искренних друзей: «кроткий муж сердцу врач», — говорит Премудрый (Прит. 14, 30).

Други наши, будем помнить, что у Бога Свои планы, соответствующие духовному состоянию людей. Одно несомненно, что Бог, любящий свое творение и хотящий спасения всем грешникам, дает нам, неключимым рабам, жизненные уроки. Не год, не два длятся вразумляющие обстоятельства, и чтобы стать безнадежным должником пред Богом, нужно и длительное время, и особые обстоятельства. Школа жизни становится все более суровой из-за нашего сопротивления и нежелания учиться в ней. Бог же долготерпит и милостиво ждет, не теряя надежды, до тех пор, пока должники не явят перед Ним своего окончательного жизненного выбора. Бог не любит ни безрассудства, ни дерзости, ни алчности.

Но вот, смотрите, евангельский должник в самый момент радости о полученном прощении великого своего долга в мгновение открывает внутреннюю суть своей души. Без пощады он обрекает человека, немного задолжавшего ему, на муки тюремного заточения и разорения его семейного очага. Но как скор и беспощаден тогда ответ Господа: «разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст Ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».

Мы все, други наши, и есть неключимые должники пред Богом, и если бы не Его милость, даровавшая нам возможность покаяния за свои грехи, но одновременно и требующая от нас понимания и сочувствия к согрешающим против нас, удел наш был бы уделом безрассудного должника.

Пожалуй, дорогие мои, мы с вами почти и не задумываемся о том, что сами и перед Богом, и перед людьми должники. А если наши родители, да и обиженные нами люди подадут на нас жалобы Богу и Он вдруг предъявит нам счет за всё, если скажет нам: приидите и истяжемся? Не услышим ли мы от Него: чем и когда заплатил ты Мне за воздух, которым дышишь, за свет, без которого прекрасный мир Мой был бы для тебя темницей, за тепло и дождь, без которых земля твоя была бы ледяной глыбой. А еще — заплатил ли ты Мне за самую грудь, которой дышишь, за очи, коими видишь, за руки, которыми ты трудишься. От Меня все это вместе с самою жизнью даровано тебе. Если ты ничего не заплатил, то хоть сочти, чего все это стоит, чтобы знать сумму долга твоего предо Мною. Причисли еще к этому и то, чего стоит порча и искажение Моих даров тебе чрез твои грехи и беззакония.

Дорогие братья и сестры! Кто может сосчитать наши долги пред Богом? Кто постоит пред лицом Небесного Заимодавца? Никто, никто и никогда. Если же Господь еще терпит и не губит нас за долги наши, то нам самим не грех постоянно помнить о своих великих долгах пред Ним и о мизерной малости долгов наших должников перед нами. А потому и будем терпеть на ближних наших, чтобы тяжбами и сварами не отвратить от себя милости Божией и Его долготерпения. Убоимся участи немилосердного раба!

Ты же, Господи, не во гневе Твоем обличай нас, ибо аще беззакония наши назриши, кто из нас постоит?

Послушайте, други наши, как поступали божии люди при разных враждебных столкновениях, чтобы достигнуть умиротворения.

В пустыне египетской жил старец-пустынник, которого народ почитал совершенным в вере и благочестии. Слава о нем далеко распространилась, и из разных стран многие приезжали за благословением. Когда же в том месте основал свою обитель преп. Пимен, то большая часть народа стала обращаться к нему. Это огорчало пустынника: он начал гневаться на пришельца и все его поступки толковать в дурную сторону. Преподобный Пимен, узнав об этом искушении, сказал ученикам своим: что нам делать с легкомысленным народом, который, оставив столь святого мужа, приходит к нам, ничего не значащим? Чем уврачуем гнев великого старца? Пойдем, будем умолять его, быть может, он умилостивится.

И отправился преподобный с братией к враждующему просить мира и прощения. Постучавшись у кельи старца, преподобный на вопрос послушника сказал: передай отцу твоему, что Пимен с братьями пришел принять благословение. Разгневанный старец отвечал с досадой, что не имеет времени видеть Пимена и беседовать с ними. «Не отойдем отсюда, — отвечал преподобный, — пока не сподобимся принять благословение». И действительно, долго стояли они у дверей кельи, наконец старец, видя смирение и терпение пришельцев, умилился, вышел к ним, дал им братское целование и с любовью беседовал с ними. С того времени старец сделался другом и задушевным собеседником преподобного Пимена.

Вот и еще пример из жизни Тихона Задонского. Однажды святитель беседовал с богатым помещиком, человеком вспыльчивым и нетерпеливым. Видя его горячность, архиерей Божий стал отвечать все тише и тише, но сильно опровергал его суждения. Вдруг собеседник ударил незлобивого святителя по щеке. Что же? Святитель пал обидчику в ноги говоря: простите меня, Бога ради, что я ввел вас в искушение! Пораженный этим, запальчивый помещик пришел в такое раскаяние, что сам упал к ногам святителя, умоляя его о прощении.

Без прощения обид и оскорблений нельзя достигнуть ни взаимного мира, ни любви, но самое главное — нельзя получить от Бога прощения и наших грехов. И участь немилосердного должника из сегодняшней евангельской притчи да будет для нас постоянным напоминанием, что всякое наше жестокосердие грозит нам тяжким наказанием в вечности. Други мои, если понудим себя прощать ради заповеди Божией, уже хорошо, но если начнем всем и все прощать ради сочувствия и любви к согрешившему, то свет небесный войдет в нашу жизнь еще на земле, и вопрос о спасении нашем в вечности будет решен определенно и положительно уже при жизни нашей.

Аминь.

