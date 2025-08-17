Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Други наши, нынешнее евангельское слово о вере — одновременно и призыв к вере, и обличение неверия. Шел третий год общественного служения Христа, и сколько поразительных дел силы веры явил Господь перед людьми за это время, в исцелениях, в низложении тиранской власти дьявола над человеком. И почти всегда чудотворения сопровождались словами: «По вере вашей да будет вам, вера твоя спасла тебя..» Словом и примером дел Иисуса Христа насаждалась и утверждалась вера христианская на земле. И с тех пор силой веры низлагаются все препятствия на пути жизни, даруется исполнение и самых трудных наших пожеланий. Но вот сегодня мы слышим от Господа печальные слова, обличающие неверие людей: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» (Мф. 17, 17) Не касаются ли они сегодня непосредственно и нас? Что бы сейчас сказал Христос нам, взирая на нашу веру и нашу жизнь? И нельзя не вспомнить не менее страшные для нас слова, которые звучат в Святом Евангелии: «..Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8)

Но вернемся к сегодняшнему евангельскому слову Спасителя нашего, вдумываясь в него, чтобы извлечь уроки для своей жизни. С высоты славы в силе духа, еще неся на лике отблеск небесного света, сходит Иисус Христос с горы Фавор, впервые зримо показав там ученикам сокровенную под человеческой плотью божественную Свою суть. И тотчас Он оказывается пред земной реальностью вражеской власти над людьми. Преклонив колена пред Иисусом, склонился человек, умоляющий о помиловании сына, одержимого бесом. Сын бесноватый явно, но и отец тоже не свободен от этого опекуна, он неверующий, о чем свидетельствуют слова его: «Если что можешь. помоги нам» (Мк. 9, 22). К кому только уже не обращался отец со своим горем, но все бесплодно. Ученики Спасителя ничем, кроме сочувствия, не смогли помочь скорбящему отцу. Что не дало силы чудотворения их молитве? Почему даже вера учеников оказалась бессильна? В ответ и по сей день мир слышит слова, обличающие душевное состояние современников Христа: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» (Мф. 17, 17) Сколько горечи и печали в этой характеристике.

С тех пор, когда были сказаны эти слова, прошло двадцать столетий, и они не потеряли своей грозной силы. Изменился ли христианский мир, ежегодно слушающий эти суровые слова? Не к нам ли непосредственно обращены они сегодня? Род неверный и развращенный! Господь призывает нас всех присмотреться к себе, к своей вере, к своей жизни. Окажемся ли мы лучше современников Христа? Не замечали ли мы, с какой дерзостью требуем помощи Божией, но когда Он медлит с ответом, ожидая от нас истинной веры и доверия, впадаем в ропот и неверие? Как часто осуждаем мы действия Промысла Божия в своей жизни, со всей очевидностью являя тем свое недоверие, сомнение и неверие? Именуя себя верующими, мы не замечаем, что сама наша жизнь смущениями, колебаниями, даже, более того — враждой и разделениями свидетельствует о качестве нашей веры. И не достойно ли и нам, подобно отцу отрока, вопить Богу: «Верую, Господи, помоги моему неверию!»

А сегодня мы видим, что Христос ждет от одержимого неверием отца осознания им своей основной беды. «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Мк. 9, 13), — говорит Он ему. И только после того, как тот, поняв состояние своей души, покаянно восклицает: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» (Мк. 9, 24) — Сила Божьего всемогущества и любви творит чудо. Одно мгновение — и отрок исцелен.

Когда же ученики в смущении спрашивали Христа, почему они оказались бессильны помочь страдающему, то услышали в ответ, что причина в маловерии и искавших исцеления, и самих учеников. «По неверию вашему; если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „прейди отсюда туда“, и она перейдет; ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21).

Такими словами обозначил Христос силу истинной веры для всех Своих последователей и на все времена. Святой апостол Павел в XI главе послания к Евреям исчисляет многочисленные примеры и опыты чудодейственной веры. Вера провела израильтян через волны Чермного моря; она из каменной скалы источила жаждущему народу воду, угасила силу огня, воскрешала мертвых, исцеляла больных, приносила радость отчаянным и сокрушенным безнадежностью.

Тайна чудодейственной веры скрывается в благодати Божией. Силой Божией в верующем человеке совершаются дела сверхъестественные. Эту благодатную силу приобретает человек всецелой преданностью Божественному Промыслу, при сознании им личного своего бессилия. Человек предстоит пред Господом верующей душой, с молитвенным воплем, подобно беспомощному младенцу, со слезами просящему защиты. Бог внемлет смиренной молитве и терпеливой надежде в ожидании. Только тогда невозможное для человека Бог делает возможным; и невидимое Он творит видимым; ожидаемое исполняет; и где бывает необходимо, побеждаются естества уставы, «Бог творит все елико хощет».

Святой Дух творит чудо по молитве человека к Богу, Которому все подвластно, все покорено: небо и земля, огонь и вода, мир видимый и невидимый. Мы, погруженные в житейские и земные интересы, мало замечаем примеров действия веры в себе и других. Гордость ума и самомнение подавляют в нас способность духовного восприятия жизни. Многие верят только в силу своего ума и силу человеческой мудрости. Ослепленные тьмой суетливых хлопот, люди не замечают ни в себе, ни в других знамений чудодейственной веры, не видят лучей солнца Правды — дел Христовых.

Многие исповедуют Бога только устами, а сердцем и делами отвергают Его спасительное всемогущество. И это есть причина оскудения чудодейственной веры в наше время. Но вера была, и есть, и будет вовек, но живое ее присутствие и действие поймут лишь те, кто не по имени только христиане, но и всей своей жизнью.

Иисус Христос заповедал нам: «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его» (Мф. 6; 35). Поставьте целью жизни своей спасение своей души, тогда истина, правда и любовь будут нам путеводителями по земной жизни.

Не лгите даже в малом, ибо отец лжи признает вас своими; будьте сострадательны, и земные блага «приложатся вам». Все мы слышим, читаем, знаем этот текст наизусть, но духом и жизнью отступаем от этой непреложной истины. Другими словами — иждиваем жизнь на приобретение праха, пыли, и, други наши, придет время, и эти-то сокровища и засвидетельствуют пред Богом то, чем жили мы на земле.

Кто не слышал слов Иисуса Христа: «Трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное» (Мф. 19; 24). Но как часто человек носит мысль о богатстве как цели своего существования, стремление к наживе так сильно в человеке, что слово Божие остается неуслышанным, отвергнутым. Можно ли понимать значение чудодейственной веры, полагая счастье своей жизни в богатстве? Конечно нет! Как невозможно слиться в одно холоду и теплу, огню и воде, свету и тьме.

Ясно сказал нам всем Господь: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 11; 20). Но взгляните вокруг себя: кругом гордость, чванство, самолюбие, честолюбие. И эти страсти есть непреодолимое препятствие к познанию тайн чудодейственной веры.

Если бы мы, христиане, были не только по имени, но по жизни, то не враждовали бы друг против друга, не завидовали бы счастью других, не искали бы только своей пользы. И только тогда мы смогли бы увидеть ясно и в себе, и в других знамения веры, творящей чудо!

А мы не видим и не понимаем чуда спасительных знамений веры в людях, непорочно проведших всю свою жизнь тоже среди соблазнов от мира, вблизи от пороков и искушений. Это сила их веры чудодействовала над ними. Божия благодать сохраняла их среди волн житейского моря.

Но, дорогие мои, сейчас мы с вами в школе жизни еще учимся послушанию Церкви, учимся молитвой, постом и терпением отгонять от себя вражью силу. Периодически и наши души ощущают в себе действие Божией благодати, умиротворение в душе и спокойствие совести. Когда помогаем другим в нужде душевной и телесной, подаем ближнему руку помощи: нагого — оденем, заключенного — утешим, жаждущего — напоим, алчущего — напитаем, болящего — посетим, то тогда и мы, может и неосознанно, но движимы истинной живой верой, и наша помощь тяжко страждущим становится чудом, и это есть чудо проявления действия Божией благодати через нас. Все добрые дела, творимые людьми для Бога, ради Бога и во славу Божию, есть свидетельство исполнения нами заповедей Божиих и есть явление чудес Христовой веры.

Приложи, приложи, Господи, нам всем веру живую. Наши сердца в купели крещения приняли спасительное семя веры; ороси же ее благодатью Святого Духа, да возрастет она к прославлению Твоего Царства, Твоей славы во веки веков.

Аминь.

