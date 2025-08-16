Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году от богатых родителей, держащихся православного исповедания веры, и был воспитан ими в благочестии. Лишивших родителей в 17 лет, он принялся за изучение писаний отцов на греческом языке. Затем он раздал наследство нищим и принял пострижение в одном из пустынных скитов, где прожил 20 лет. Гонение со стороны латинян на православных принудило братию разойтись. Преподобный Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве. Страшная буря, разыгравшаяся 5 сентября 1105 года, сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и понесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Hовгоpода на берегу реки Волхов при селе Волховском. На этом месте преподобный, с благословения Новгородского святителя Hикиты, основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

На другой год рыболовы выловили бочку с наследством преподобного Антония, пущенную в море много лет назад. Указав, что находилось в бочке, преподобный забрал бочку и купил для обители земли.

Духовное подвижничество сочеталось в обители с напряженной трудовой деятельностью. Преподобный Антоний заботился, чтобы из монастырских доходов оказывалась помощь нищим, сиротам и вдовам. В 1131 году святитель Hифонт Hовгоpодский поставил преподобного Антония игуменом монастыря. Скончался святой Антоний 3 августа 1147 года, имея 79 лет от рождения.

