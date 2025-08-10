Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Буря на море! Лодку свирепо бьют волны, вода заливает, и погибель близка. Люди в смятении, и только Христос безмятежно спит на корме. Дорогие мои, это для человечества, для всех нас преподан урок. Наша жизнь подобна плаванию по житейскому морю. Мы никогда не знаем, какие неожиданности поджидают нас впереди и что день грядущий нам готовит. Наше житейское море воздвизает на нас напасти, а иногда и бури; оно исполнено всяческих треволнений; когда мы один на один остаемся с разбушевавшимися обстоятельствами и стихиями, грозящими нам потоплением. Часто в такие моменты главная житейская буря наступает в нашем сердце. Наш страх, наши мысленные и сердечные брани парализуют сознание. Чувства одиночества, своей немощи и бессилия пред стихией зла лишают нас возможности здраво оценить происходящее. В эти моменты мы забываем о великом Кормчем, в руках которого не только кормило жизни каждого из нас, но и всей мировой истории, о Кормчем, которому повинуется всё: и ветры исторических бед, и само житейское море с его треволнениями. Если бы мы, читая Святое Евангелие, вникали в глубочайший его смысл и при этом несомненно доверяли Богу, то, уверяю вас, в моменты наших жизненных невзгод и душевных напастей в нашем сердце зазвучал бы отеческий глас: «Ободритесь; не бойтесь!» И даже когда душевное волнение наше не повинуется утешающему гласу веры, мы слышим от Христа не укор, но ласковое: «Маловерный! почто усомнился?»

Каких только великих бурь не пережило человечество: кровопролитные войны, жестокие революции, гражданские мятежи, когда брат восстает на брата. И все это тогда, когда уже воссияли в мире солнце правды и свет разума, и Христос взял на себя наши немощи и болезни. Не являет ли это доселе богоборческую сущность человечества, хотя Евангелие без утайки повествует нам о всех человеческих немощах. Ученики Христовы еще не апостолы, они просто люди, которые только начали учиться жить во свете, осиявшем их. Они в изумлении: «Кто есть сей, яко и ветры и море послушают Его?» (Мф. 8, 27) Так и мы с вами учимся жить. И неудивительно, что в моменты погружения во мрак искушений и тьму бедствий теряем память и способность руководствоваться словом Божиим, мы теряем живую веру в живого Бога, который сказал нам: «Аз есть с вами во вся дни до скончания века». Блаженный Августин, наставляя в вере своих современников, говорил им: «Если бы Христос не уснул в вас, то вы не знали бы непогоды».

Непогода неудовольствий и безутешность в нашей душе возникает, когда мы удаляемся от Бога и начинаем служить миру. Ибо, лишь только оставляет человек Бога, сейчас же исчезают в нем спокойствие сердца и душевный мир. Это каждый из нас знает на своем опыте. За утратой мира в душе приходят искушения, человек становится холодным и равнодушным к чтению Евангелия, где всегда есть научение, как проходить сквозь нагрянувшие испытания, к молитве, к таинству исповеди. И это показатель, что к человеку уже приступает враг — дьявол. А с этим не заставит ожидать себя третий вид непогоды, самый опасный из всех, это буря страстей. И чем дальше, тем больше страсти разгораются, буря усиливается, волны угрожают потоплением. Тогда Иисус не просто забыт, но Он изгоняется из нашего сердца грехами и продолжительным служением пороку. Но если душа наша омертвела и Иисус забыт, то чего ожидать нам, грешным, каков будет конец наш? Грешник жаждет покоя, но нигде не находит его. Он не может или не хочет заглянуть в свое сердце, чтобы понять причину своего крайнего бедствия. Он ищет забвения сердечной туги и усмирения укоров совести во всевозможных развлечениях и увеселениях. Но не может грешник совсем умертвить и искоренить совесть. Жизнь его становится несносной; человек становится в тягость сам себе. И это пришло отчаяние, кораблец утопает. И видит грешник, что многие, с кем он веселился, уже утонули. Нет спасения в отчаянии.

Но, други наши, всегда и при всяких обстоятельствах надо помнить, что есть избавление от обстоящих нас бед, и оно легче, чем мы думаем. Иисусовы ученики, когда находились в опасности на море, возопили ко Христу: «Господи, спаси нас, погибаем!» Дорогие мои, будем всегда следовать их примеру, ведь один у нас Господь и Наставник — и их, и наш. Не убоимся, что мы не разбудим Его, Он не спит, это грех твой изгнал Его из сердца твоего, но в Себе Самом Он имеет неисчерпаемо богатую жизнь и готов каждую минуту сообщить ее тем, кто взывает к Нему. На краю бездны проснись ты сам, оживотвори свою душу и сердце. В этом и есть утешение и сила нашей христианской веры. Самые великие и многочисленные грехи могут быть прощены нам. Лишь одно нужно для этого: надо пойти к Иисусу, воззвать к Нему покаянным гласом и сокрушенным сердцем.

Мы, всегда находящиеся в опасности потонуть от собственных страстей, прибегаем к покаянию и в нем находим спокойствие и душевный мир. Блаженный Августин вспоминал о себе, что утопал во множестве глупостей и грехов, был близок к потоплению, стал сам для себя мерзостью. Но лишь только он обратился к Иисусу, душа его обрела мир. И как сам он рассказывал, что мало-помалу совсем успокоился и отвратился от прежней своей жизни. Покаянное обращение к Богу есть единственный путь к душевному спокойствию, когда всякая буря замолкает, наступает великая тишина в сердце, жизнь получает новую силу. Смиренным и сокрушенным зовом в таинстве покаяния: «Господи, спаси нас, погибаем!» — мы обретаем в сердце своем усмирителя всяческих бурь — Иисуса Христа.

Аминь.

