Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Други наши, сегодня Святое Евангелие напоминает нам о великом неоспоримом чуде, совершенном Христом, насытившим пятью ячменными хлебцами и двумя рыбками пять тысяч людей, собравшихся вокруг Него на пустынном месте. Тогда никто не посмел ни усомниться, ни возроптать, потому что все ели и насытились. И слова: «Это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир», — свидетельствовали о том, что Божие чудо искрой веры коснулось всех присутствовавших. Мы не знаем о дальнейшей жизни тех, кто стал участником этого события. Многие ли сохранили впечатление и память о том, чему стали свидетелями? Но, дорогие мои, что домысливать о тех, кто жил так давно. Не лучше ли посмотреть на себя, как воспринимаем мы с вами совершающиеся на наших глазах и с нами чудеса, являемые в нашей жизни Богом?

Чудо насыщения мира Господом и нас с вами продолжается и по сей день. Посеем зерно, пожнем колос. Едим и насыщаемся, но благодарим ли Господа за это реальное чудо наших дней? Видим ли и осознаем ли этот факт чудом Божиим? Об этом каждый скажет себе сам.

Тогда на том пустынном месте Иисус увидел множество народа и сжалился над ним, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Пастырская беседа Христа затянулась до позднего вечера. Тогда же Пастырь — Господь — дает миру пророчество об устройстве будущей Христовой Церкви, прообраз будущих церковных приходов. Ученики, еще пока не апостолы, по-человечески заботясь о собравшихся, прерывают длительную беседу Христа, мотивируя тем, что людям нужен отдых и подкрепление пищей. И здесь же Христос призывает учеников к апостольскому служению: не нужно им идти, вы дайте им есть (Мф. 14, 16). Духовную пищу народ получил и впредь всегда будет получать от Христа Спасителя, но все последователи, призванные Христом как исполнители Его велений, продолжите дело, Им начатое. И тогда ученики, еще не понимая великого дела, совершающегося в этот момент на их глазах, рассаживают пятитысячную толпу собравшегося народа на траве по пятьдесят человек. И ученикам дается первый опыт апостольского служения.

Вот, дорогие мои, проникнитесь же духом сегодняшнего евангельского урока и обетования Христова. Мы с вами сегодня, через многое земное время, которого нет для Господа, возлежим на той зеленой пажити с Господом во главе. Он насытил тогда и продолжает по сей день насыщать мир духовной пищей Своей проповеди, уча нас христианской жизни, таинствами церковными исцеляет недужных, дает пример священнического служения всем последующим за ним ученикам и питает Своих последователей животворящим Телом и кровью.

Услышим и вдумаемся в слова нынешнего Евангелия: Взяв пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Через учеников и по сей день раздает Господь умножающиеся до бесконечности пять хлебов и две рыбы. И современники Христа ели и насытились все, и мы продолжаем есть и насыщаться, и оставшихся полных коробов хватит для насыщения верных Христу до конца дней мира. Это еще не Евхаристия, которую совершит Христос в преддверии Своих страданий, но во всей полноте дан прообраз будущей Церкви и литургии в ней. Поместные церкви, епархии во главе с архиереем — апостолом, приходы во главе со священником — всё и по сей день действует, а начато такое устройство Самим Христом.

Нам, дорогие мои, надо отметить для себя слово Христово: «вы дайте им есть» — сказано оно и всем нам, следующим за Христом. Не замечали ли вы на своем опыте, что всякий раз, когда к нам протягивает руку нуждающийся в нашей помощи человек, враг внушает нам помысл отказать просящему. В такие моменты помыслы начинают нашептывать нам, что просящий может быть недостоин, чтобы ему было подано, что ты и сам не богат, а значит, можешь уклониться. Господь же при чуде насыщения пяти тысяч не разбирал достоинств возлежащих, всех одинаково накормил, и, конечно, не все были Ему преданы. Несомненно, были и такие, которые, став участниками милости Христа, потом кричали: «Распни Его, распни». Нам же в момент искушения надо осознавать, что Сам Господь предоставляет нам возможность оказать милость. Милость превозносится над судом.

Божие Промышление неизменно и постоянно являет нам божественный закон: «солнце сияет на злыя и благия, дождит на праведныя и неправедныя» (Мф. 5, 45), ибо «Отец наш небесный милосерд есть» (Лк. 6, 36). Не устает Господь ждать, когда мы, наконец, поймем, что на любовь Божию надо ответить своей любовью к Нему и к ближнему своему. Этим должен начаться, этим продолжится и этим должен завершиться для нас путь за Христом к Царству Небесному. А мы все медлим, мы в себе и с собой торгуемся. И откладываем спасение свое на завтрашний день. Но кто знает, будет ли для нас этот завтрашний день? Даст ли нам Господь еще случай, чтобы явить свою верность Его заповедям. Так, вера и сомнение, вера и неверие соседствуют в душе нашей.

В наше «просвещенное» время, дорогие мои, неверие и сомнение стали все активнее восставать на веру. Доверие Евангельским Истинам и чудесам, творимым Самим Господом, а также чудесам в жизни святых мы подвергаем сомнению. Своим тварным умом восстаем на проявление на земле явлений иного, нездешнего мира, забывая, что идеже хощет Бог побеждается естества чин. Набеги сомнений на нас делают свою разрушительную работу. Скажу вам и горькую правду, что ныне, даже и между именующими себя христианами, нередко встречаются такие, которые с сомнением относятся к рассказам о чудесах и не только говорить о чудесах не хотят, но даже и поразмыслить об этом феномене не желают. А ведь это, дорогие мои, явление силы Божией и веяние иного мира на земле. И совсем не случайно стучатся в нашу жизнь эти Божии вестники. Земная наша жизнь коротка, а к будущей небесной и вечной мы окажемся не подготовлены.

Слабо веруя и в чудеса евангельския, совершенные Иисусом Христом и апостолами, тем решительнее некоторые не доверяют и чудесным делам угодников Божиих, повторяя обычные свои фразы, что это невозможно, это не в порядке вещей, это против закона природы, ничего подобного теперь не бывает. Не думайте, что такие мнимые мудрецы появились только в наше время; их было немало и прежде; они никогда и не переведутся на нашей грешной земле. Это люди, хотя бы они даже и назывались христианами, ослепленные умом и омраченные сердцем, их же бог — чрево, и слава их — в стыде, как говорит о них святой апостол Павел.

Я не напоминал бы вам о таких несчастных соотечественниках наших, если бы только они сохраняли свое неверие или смущение при себе, а не пытались своим вольномыслием, а подчас и кощунством соблазнять других.

Нам же всякому неверию надо противопоставлять веру в Святое Евангелие. Да, там и только там миру возвещена Истина, открыт Путь к ней и дано обетование Вечной Жизни. И как не укротится вознесенная гордыня человеческая пред силой и величием деяний Христовых, где все чудо, все сверхъестественно. От знания сердечных помышлений человека до воскрешения мертвых. Сила Божия, претворившая простых рыбарей в апостолов, просветивших учением Христовым языческий мир. Словом, и делом, и чудесами уверившими человечество в истинности любви Божией. Таков беспредельный диапазон могущества Творца мира. Силу Божию дает Христос и Своим верным последователям, дает и всем верующим в Него. «Всё возможно верующему» (Мк. 9, 23). Сам Иисус Христос сказал: «Знамения верующим сии последуют: именем Моим бесы ижденут, языки возглаголют новы; змия возмут, аще и что смертное испиют не вредит их; на недужныя руки возложат и здравы будут» (Мк. 16, 17−18). Апостолы стали живыми свидетелями дел Христовых: Что мы видели, что осязали руки наши. И так из поколения в поколение видит мир дела Божии и свидетельствует о них. Истинно это свидетельство, ибо видит мир, как Бог творит последователей учения Христова. Но вы готовы возразить мне: где же теперь чудеса, какими изобиловали древние христианские времена? Дорогие мои, во обличение нам звучит этот вопрос. Когда сила веры стояла на высоте, тогда и дарования Божии были обильнее, чем в наши времена. Настоящих чудес, чудес крепкой веры, теперь меньше, и они есть, но не так очевидны; и это потому, что и вера между людьми ослабела, но еще не иссякла. Дела веры очевидны и теперь: они есть, и они будут до конца дней мира, как и были, но только видят их и понимают только те, кто имеет очи видеть и уши слышать.

«По вере вашей да будет вам!» — говорит нам Христос Спаситель наш, как говорил некогда и своим современникам (Мф. 9, 29). Други мои, какова наша вера, таковы и дела наши, такова и жизнь наша. К этому прибавим еще: такова будет и вечная участь наша.

О, Господи! приложи же нам веру! (Лк. 17, 5) Господи! мы веруем, но помози нашему неверию! (Мк. 9, 24)

Аминь.

https://проповеди.рф/propoved/v-nedelyu-vosmuyu-po-pyatidesyatnitse-yavlenie-sily-bozhiey-i-veyanie-inogo-mira-na-zemle/