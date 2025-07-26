С этими июльскими днями связано многое в жизни Царя Михаила. Он родился 12 июля 1596 г., венчался на царство 11 июля 1613 г., а скончался в ночь с 12-го на 13-е. Он был сыном Федора Никитича Романова (в иночестве Филарета, третьего Патриарха Московского) и Ксении Ивановны Шестовой (в иночестве Марфы), доводился двоюродным племянником последнему Царю Династии Рюриковичей Федору Иоанновичу. 21 февраля 1613 г. на Великом Земском Соборе, завершившем смуту на Руси, был «обран», как тогда выражались, Государем. В это время 16-летний отрок жил со своей матерью в селе Домнино, костромской вотчине Романовых, где едва не был убит поляками (спас Царя крестьянин Иван Сусанин), затем в Ипатьевском монастыре, близ Костромы. Юному царю досталась разоренная смутой страна. Государственная казна была пуста, в городах и весях разбойничали поляки и казацкие шайки, в Астрахани был Заруцкий с Мариною Мнишек, Смоленск был в руках поляков, Новгород — в руках шведов.

Однако постепенно дела пошли на лад. Стали истребляться разбойничьи шайки, Заруцкий вместе с сыном Марины Мнишек казнен, Марина посажена в тюрьму. В 1617 г. Россия заключила Столбовский мир со Швецией, по которому к ней вернулись захваченные шведами Новгород, Старая Русса, Ладога, Порхов и другие города, но Швеция сохранила за собой все побережье Финского залива, лишив Россию выхода к Балтийскому морю. Кроме того, шведам пришлось заплатить 20 тыс. рублей. В 1618 г. Россия заключила Деулинское перемирие с Польшей на 14 лет и 6 месяцев. В руках поляков остались Смоленск, Чернигов, Путивль, Новгород-Северский и другие Северские земли, но в 1619 г. вернулся из польского плена отец Михаила Федоровича митрополит Филарет, ставший вскоре Патриархом. С этих пор и вплоть до своей смерти в 1633 г. Патриарх Филарет правил страной совместно с Царем. Известный русский историк С.Ф.Платонов писал: «И вот началась энергичная и умелой рукой направленная работа над водворением порядка в стране. Все стороны государственной жизни обратили на себя внимание правительства. С участием Филарета начались заботы о финансах, об улучшении администрации и суда и об устройстве сословий. Когда в 1633 г. Филарет сошел в могилу, государство Московское было уже совсем иным в отношении благоустройства — не все, конечно, но очень много для него сделал Филарет». Возобновилось интенсивное строительство засечных черт против крымских татар, происходила дальнейшая колонизация Сибири. В 1618 г. основан Енисейск, в 1628 г. — Красноярск, в 1631 г. — Братский острог, в 1631 г. — Якутск, в 1636 г. — Тамбов и несколько других городов. В 1630−32 гг. правительство начало формирование регулярной армии, в том числе первых рейтарских (конных) полков.

Народ любил Михаила Федоровича, сказание XVII в. говорит о нем: «Был царь молод, когда сел на царство. но был добр, тих, кроток, смирен и благоуветлив, всех любил, всех миловал и щедрил, во всем был подобен прежнему благоверному царю и дяде своему Федору Ивановичу». Царь был женат дважды на княжне Марии Владимировне Долгорукой и на Евдокии Лукьяновне Стрешневой, имел детей Ирину, Пелагею, Алексея (будущий Государь Алексей Михайлович), Анну, Марфу, Ивана, Софью, Татьяну, Евдокию, Василия (все от второго брака). Умер в Москве в ночь с 12 на 13 июля 1645 г. и похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Александр Алексеевич Киреев родился 23 октября 1833 г. и с детства рос в атмосфере славянофильских идей. Родовое имение Киреевых в Тульской губернии часто посещали соседи А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, семья Аксаковых, поэтому Киреев называл себя «славянофилом по происхождению». Образование получил в Пажеском корпусе, по окончании которого определился в элитный л.-гв. Конный полк. Однако началом Крымской войны перевелся в армейскую часть, чтобы отправиться на театр военных действий. Вернувшись с войны, на которой он проявил большую храбрость и получил ряд наград, молодой офицер стал в 1856−59 гг. вольнослушателем Петербургского университета. В 1862 г. Киреев как один из самых образованных и исполнительных офицеров стал адъютантом великого князя Константина Николаевича, Наместника в Царстве Польском. Киреев принимал участие в подавлении польского мятежа 1863 г., дослужился до чина генерала.

Киреев получил известность как активный публицист славянофильского направления. Он сотрудничал в «Русском обозрении», «Богословском вестнике», «Церковных ведомостях» и других изданиях. Ревностный христианин, «воцерковленный солдат», как называл себя Киреев, он стал в 1872 г. одним из основателей, а впоследствии руководителем Петербургского отделения «Общества любителей духовного просвещения». Как истинно русского человека Киреева волновала судьба балканских славян, он стал одним из создателей Петербургского Славянского комитета. В период восстания герцеговинских сербов против турок в 1875 г. он организовал специальную Герцеговинскую комиссию, которая оказывала всестороннюю, в т. ч. и военную, помощь балканским славянам. Тысячи русских добровольцев отправились с помощью Славянских комитетов в Сербию.

Киреева волновала проблема религиозного раскола славян на православных и католиков. Он отрицательно относился ко всем проектам «слияния церквей», предлагаемым В.С.Соловьевым, с которым Киреев вел многолетнюю полемику. Он искал единомышленников среди инославных, стремясь найти то общее, что объединяло христиан. Киреев много печатался в «Международном богословском обозрении», издававшемся профессором Бернского университета Мишо. В 1870-х гг. Киреев много занимался установлением связей со «старокатоликами» (католики, не признавшие принятый на Ватиканском соборе 1870 г. догмат о непогрешимости Папы). Киреев увидел в старокатоличестве исторический шанс воссоединения большинства христиан. Он развернул обширную переписку со старокатоликами, высказывая надежду, что старокатоличество выбьет из западных славян все «латинствование» и духовно объединит славян. К сожалению, эта надежда не оправдалась.

На рубеже XIX—XX вв. Киреев был одним из виднейших политических теоретиков славянофильства. Он предложил собственную концепцию Самодержавия, выделяя три вида монархии: 1) бюрократическую (абсолютная монархия с опорой на чиновничество, сущность которой выражена в формуле «Государство — это я!»); 2) славяно-русскую (много умов, но одна воля); 3) парламентскую (много умов и много воль). Киреева очень волновало распространение неверия и западных теорий среди молодежи. Этому посвящена его брошюра «Россия в начале XX века» (1903), представляющая собой письма к Государю Николаю II. Киреев писал о том, что у России в новом веке два пути: или опрокинуться в конституцию и правовой беспорядок, или «вернуться домой» к истокам национальной жизни. Скончался генерал-славянофил в 1910 г. в Павловске, где провел последние годы жизни.

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