Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Двадцать столетий назад исстрадавшийся, неисцельно и безнадежно болезнующий грехом мир Божиим благоволением осветился небесным светом Истины, и подвигом Сына Божия соделалось спасение посреди земли. И слова и дела Спасителя на все времена и до последнего дня мира вещают человечеству, что вновь для человека открыты врата Царствия Небесного, и любовь Божия восторжествовала над мраком нелюбви и преслушания. Только верь Богу и люби Его любовь, люби жизнь и всякое Его творение, а наипаче человека. Вот и сегодня Евангелие, как наглядный пример для нас, показывает путь ко спасению. «Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои». Дорогие мои, эти слова Спасителя до сего времени чудодействуют в мире над всеми, кто душой своей и сердцем осознает причину своих болезней и бед, кто понял, что только грех, противящийся закону духа, есть причина его духовного и телесного расслабления, и кто в покаянии ждет слов Божественного Целителя: «Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои».

Но разве всегда мы понимаем и принимаем Христову любовь, и отвечаем на нее своей любовью и благодарностью? И к великой скорби для всего человечества, так было всегда. Так было во времена Спасителя, так продолжается и по сей день. Господь в Гергесинской стране исцеливший бесноватого, наводившего страх на всех живущих, был изгнан народом от пределов их. Он приплыл в Свой град, в котором совершил многие чудеса, делами любви проповедуя о милостях Божиих к людям, но о котором позднее вынес тяжкий укоризненный приговор: «и ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». И для нас, други наши, не станет ли этот пример наглядным предостережением? И мы видим Божии чудеса, совершающиеся в мире на протяжении всей истории земли.

После исцеления бесноватого в Капернаумской синагоге народная молва о необыкновенном Целителе быстро распространилась по городу и собирала вокруг Христа толпы людей самых разнообразных по настроению и верованиям. Слушали, смотрели, ждали того неожиданного и чудесного, чему свидетелями уже были другие. Во время одной из бесед к Нему принесли на одре расслабленного. И Христос — «..видя веру их» — не замедлил откликнуться. Он не ждет ни просьб о помощи, ни каких-либо пояснений, но тотчас, прерывая беседу, обратился непосредственно к расслабленному: «дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9, 2).

Три очень важных истины раскрываются для нас в сегодняшнем Евангелии. Мы видим, как три победные силы: вера, любовь и сострадание — чудодействуют над расслабленным. Сколько раз на всем протяжении Своего служения повторяет Господь это важное для нас указание, и сколько примеров действия этих сил нам дано: «по вере вашей да будет вам», «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя, иди в мире» (Мф. 9, 22). «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много» (Лк. 7, 47), — слышим мы слова Спасителя, за которыми следуют и благодатные действия. Казалось бы, как же это просто: верить в Божие милосердие к нам, любить и жалеть страждущих недугами и бедами, но как для нас это трудно. Причина наших болезней — грехи. И в случае с расслабленным мы видим, как Сердцеведец сразу врачует первопричину болезни, целит душу, грехом пораженную. «Прощаются тебе грехи твои» — эти слова Спасителя слышим и мы на исповеди. Исцеление болящей души совершается тотчас, тяжесть грехов снята. Божественная помощь подается расслабленным. Мы не всегда видим сразу чудо исцеления над собой, но это происходит непременно, у кого-то сразу, у кого-то во времени, соответственно премудрому Промыслу Божию о нас. И здесь опять и опять встает вопрос о наших вере и доверии Богу. Верим ли мы, что исповеданные грехи нам прощены? Кроме того, болезни душевные самым тесным образом связаны с болезнями телесными: недуги души — причины недуга тела; потому-то Спаситель сначала устраняет причину болезни.

Грех приносит в нашу жизнь болезни. И надо принять это скорбное время как Божие посещение и понять, что оно дается нам на пользу душе. Кто знает, не этой ли болезнью подойдем мы к последнему дню своей жизни? А значит, не пришла ли пора приготовиться к отчету. Ценное время, когда отступает лукавый помысл, что я не хуже прочих людей, и жизнь предстает пред нами без прикрас, высвечивая самое сокровенное. Настоящее покаяние приходит в душу. Много было жизненных примеров, что вдруг самая безнадежная болезнь неожиданно, вопреки всем прогнозам отступала. И очевидно, что в ответ на наше негласное раскаяние Господь произнес: «дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». И мы начинаем жить заново, обогащенные опытом пережитого. Отступило небрежение о душе, которое при здравии неприметно для нас вошло в жизнь. Мы встанем с одра болезни другими, чем были до болезни. При болезни, получив опыт истинного покаяния, мы начинаем чувствовать отвращение от грехов своих и желаем вступить на путь христианской жизни, но где взять решимость и силы, чтобы самим делом начать новую жизнь? Но Господь всегда рядом и ждет только нашего произволения, и тогда-то и нужно помнить, что не случайно мы заболели, а потому и послал нам Господь болезнь, что ждет и ищет нашего раскаяния и исправления. Если для человека что-то и трудно, то для Бога все возможно.

В случае с исцелением расслабленного Господь поступил так еще с целью отнять всякий повод к сомнениям и недоумениям в доказательство, что Он действительно имеет власть отпускать грехи и исцелять болезни. Если бы телесное исцеление последовало прежде исцеления духовного, то отпущение грехов, как дело невидимое и таинственное, никто не понял и не осознал бы, и потребовалось бы новое доказательство Его чуда.

Таинственное, невидимое глазами воздействие слов Спасителя не вызвало в окружающих ничего, кроме безмолвного смятения помыслов. В одних недоумение: «Кто может прощать грехи, кроме Бога?» Другие же не замедлили с приговором: «Сей богохульствует!» Христова же любовь не отступает пред возможностью обратить неверие в веру. Во свидетельство Своей божественной власти и божественного всеведения Христос совершает и для всех явное чудо исцеления расслабленного душой и телом человека. «Встань, возьми одр твой и ходи», — говорит Он больному. Для присутствующих очевидное: смотрите же, удостоверьтесь, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи!

Бог! Бог среди нас чудодействует и по сей день, отвечая человеку на его веру и доверие Богу. И сколько назиданий для всех присутствующих тогда и для нас теперь преподано Христом в тот день. Наглядно показав разрушительное действие греха на человека, Он тут же одобрил и вознаградил силу веры, любви и молитвы, принесших болящего. Вера, любовью поспешествуемая, и молитва за себя и других — вот три важных для нас истины, на которые от Бога изливаются токи спасительной благодати.

Милосердый Господь не желает, чтобы и одна душа погибла, и если посылает нам болезни, то не для погибели, а для душевного спасения нашего. И телесное здравие Господь возвратит, когда отпустит грехи, как Он поступал с болящими во время Своей земной жизни.

Первое впечатление у всех от чудесного исцеления расслабленного был ужас и страх, потом кто-то начал славить Бога, ибо кто, кроме Него, может побеждать естества чин. Так в некоторых зарождалась вера. Но умалчивает Евангелие о реакции книжников иудейских на явное чудо Божие, которые прежде сотворенного чуда уже осудили Его. Как и зачем они следовали за Христом? Они уже были свидетелями многих чудес, но вместо веры в них только росло предубеждение против Целителя. Не без злого умысла они ходили за Христом теперь повсюду, собирая на Него обвинения в нарушении закона. Когда же расслабленный, по слову Спасителя, восстал исцеленным, то само молчание книжников засвидетельствовало, что они ищут не истины, но только повод, чтобы уловить и посрамить Небесного Учителя. При виде поразительного чуда, совершенного на их глазах, они остались при прежних своих мыслях: «Сей хулит». И помыслы эти не были плодом простого неведения. Это было сознательное упорство и противление истине. Их не тронули чувства страдальца, исцеленного милостью Божией. Пред ними Сам Бог — а они не желают Его знать! В душе своей они уже вступили в спор и борьбу с Ним. Против Него открыта сознательная духовная брань. Они сами стали хулителями Бога. Вот до какого омрачения может простираться возношение человеческого сердца.

Таково внутреннее настроение сердец богоборческих! Таков их дух! И какого зла, какого греха нет в этом духе? Тут являются притворство, лицемерие и ложь, потому что выставляются вещи не в своем виде: Они выдают себя за ревнителей славы Божией; тогда как заняты своим любочестием. Тут видна клевета, переносящая свое собственное зло на личность другого, свой собственный грех они приписывают Господу. Представляют Его хулителем Бога. Тут и вознесенная гордыня, в которой гнездятся все козни и злоумышления. Когда сила Божией благодати обличает неправоту и самым обличением призывает к покаянию и исправлению, гордыня противится ей. Тут, наконец, является и полное отступление от Бога, хотя люди, движимые лукавством, произносят языком имя Господне, но ум их вне веры предан врагу Божию.

И для нас сегодня делается предостережение, ведь и мы, други наши, иногда легкомысленно погрешаем в своих суждениях. Да сохранит нас Бог от такого опасного согрешения! Истина всегда должна быть для нас священна. Кто не покоряется истине, тот восстает на Самого Христа — Царя Истины. Страшно идти против Христа, участь всех Его противников известна: грозный суд Божий и вечное отвержение от лица Божия ожидает их.

Другая фарисейская, богоборческая черта — это любочестие и превозношение. Но от этого никто из людей не застрахован. Чтобы избежать этой беды, надо помнить о богоподобном смирении. Смирение — самый надежный путеводитель по жизни. Смирен тот, кто никогда не выставляет себя перед людьми, кто готов уступать другим. По слову Спасителя: «всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18, 14). Смирение есть тот спасительный путь, который верно ведет человека по спасительному пути. И сегодня завершивший свой жизненный путь спасением апостол Павел нам напоминает, что все мы имеем от Бога различные дарования, но чтобы каждый шел своим спасительным путем. Общее же в спасительном делании — это любовь. Вот его сегодняшнее обращение к нам, дорогие мои. Вот путь спасительный, начало которому есть любовь, шествие по которому с любовью ко всему, что посылает Господь, и завершение его и несомненное спасение на нем свидетельствуется любовью к врагам.

«Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждой; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте».

Аминь.

https://проповеди.рф/propoved/v-nedelyu-shestuyu-po-pyatidesyatnitse-istselenie-rasslablennogo/