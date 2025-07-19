Он родился 10 февраля 1728 г., был сыном герцога Голштейн-Готторпского и цесаревны Анны Петровны (1708−1728), внуком Императора Петра Великого. До принятия православия носил имя Карл-Петр-Ульрих. В 1742 г. был привезен в Россию и 15 ноября объявлен своей теткой Императрицей Елизаветой Петровной наследником русского престола. С 1745 г. женат на принцессе Софии-Фридерике-Августе Ангальт-Цербстской, после принятия Православия получившей имя Екатерина Алексеевна (впоследствии Императрица Екатерина II). От брака с Екатериной Алексеевной имел двоих детей: сына Павла (будущий Император Павел I) и дочь, умершую в младенчестве. Взошел на престол 25 декабря 1761 года. Правил 186 дней. Был свергнут с престола 28 июня 1762 г. в результате дворцового переворота своей женой. В сопровождении караула гвардейцев во главе с А.Г.Орловым был отправлен в Ропшу в 30 верстах от Петербурга, где и погиб при невыясненных обстоятельствах. Первоначально он был похоронен в Александро-Невской Лавре, но в 1796 г. по приказу Павла I его тело было перенесено в Петропавловский собор.

В оценках деятельности Петра III обычно сталкиваются два различных подхода. Один основан на оценках его личности и деяний, идущих от тех, кто его сверг и убил. В них он предстает «невежественным», «слабоумным», «поклонником всего прусского», «холуем Фридриха II Прусского», «ничтожнейшим человеком», угрожавшим России новой «бироновщиной». В других содержится попытка дать объективную оценку его политическим действиям. Вступив на Престол, Петр III развил активную деятельность, намереваясь доказать, что он способен управлять страной лучше покойной тетки. К числу его важнейших мероприятий можно отнести упразднение Тайной канцелярии, поощрение торгово-промышленной деятельности путем создания Государственного банка, принятие указа о коммерции, в котором содержится требование бережного отношения к лесам как одному из важнейших богатств России, указ, разрешавший заводить фабрики по производству парусного полотна в Сибири, указ, квалифицировавший убийство помещиками крестьян как «тиранское мучение» и предусматривавший за это пожизненную ссылку. Некоторые из его ошибочных начинаний были доведены до конца Императрицей Екатериной II, в их числе «Манифест о вольности дворянства» и секуляризация церковных земель.

Внешнеполитическая деятельность Петра III носила определенный пропрусский характер. Он заключил мир, а затем и военный союз с Пруссией, сведя тем самым «на нет» все усилия России в Семилетней войне. Его главной целью стала война с Данией за герцогство Шлезвиг, принадлежавшее ранее его предкам по отцу. Война была объявлена в августе 1762 г., и Император собирался сам выступить из Петербурга во главе гвардейских полков. Но осуществлению его планов помешали события в столице России. В целом политика Петра III создавала политическую нестабильность в обществе, а в придворных кругах порождала неуверенность в завтрашнем дне. Все это привело к перевороту 1762 г., в результате которого Императрицей была провозглашена Екатерина II.

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