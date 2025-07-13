Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

«Господи! выйди от меня, я человек грешный», — слышим мы вопль Петра на Генисаретском озере при чудесном улове рыб. Таково первое чувство, которое овладевает грешным человеком при ослепившем его ум чуде, при явлении святости. В Гергесинской стране весть о чудесном исцелении Христом двух бесноватых ослепило нестерпимым небесным светом целый город: «и вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и увидев Его, просили, чтобы отошел от пределов их» (Мф. 8, 34).

Чем объяснить, что первая реакция на творимые Христом чудеса и благодеяния настраивала очевидцев против Чудотворца? Не вспомним ли, други наши, как разделялись мнения людей о Христе на совершенно противоположные еще при Его жизни среди соплеменников, как впоследствии они разделили мир на верующий и неверующий. И слова Самого Христа: «мните ли, яко мира приидох дати на землю; ни, глаголю вам, но разделения» (Лк. 12, 51). Слова эти постоянно заставляют нас задумываться, и хорошо бы почаще отвечать себе на вопрос, где находимся мы сами при этом разделении. Верой ли с Христом и за Христа или подобно жителям страны Гергесинской делами своими изгоняем Его из своей жизни.

Кто из земнородных избегает на своем жизненном пути трех вопросов, да и трех состояний души: веры, сомнения и неверия? Для многих ли сверхъестественный мир является такой же реальностью, как и земной? И первое чувство, которое владеет человеком перед невиданным и необъяснимым, это страх. Страх пред могуществом и пред его непредсказуемостью. Кто это или что, вторгающееся в нашу налаженную и привычную жизнь? Что это: к созиданию или разрушению, и как отразится это явление на нас? Что ждать от него в будущем? Столько вопросов без ответов! Явно только то, что неминуемо в жизнь должны явиться какие-то перемены, а это тоже страшно. И страх, парализующий душу и ум, приносит самое простое и удобное решение. Уж лучше пусть уходит от нас, не коснувшись нашей жизни, унося с собой и ответы на все эти вопросы. Такова была у многих и первая реакция на дела Христовы. Он не такой, как все мы.

Но неизреченно снисхождение и милосердие Божие к роду человеческому! «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16). Беспрекословен велению Небесного Отца и Сын Божий. Придя на землю в образе человека, Он смирил Себя до смерти. Гласом любви и благоволением к человеку, призывая к Себе всех труждающихся и обремененных, Он искал заблудших и просвещал их, врачевал болящих, утешал отчаянных. Все эти великие благодеяния Христос совершал в присутствии многолюдной толпы, и тем удивительней ее бесчувствие и нежелание принять милосердие Божие. И видели, и слышали, и могли бы откликнуться на зов Божией любви, преображая себя и жизнь свою небесным светом, пришедшим в мир. Могли воспользоваться дарами и не воспользовались.

Мало того, как часто звучат от человечества слова: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих!» (Иов. 21, 14) Мы слышим сегодня такой ответ Христу и от гергесинцев, очевидцев великой всепобеждающей власти Божией над исконным мучителем рода человеческого. Устрашившись чудесной силы Спасителя при исцелении бесноватых, наводивших ужас на всех жителей той веси, они молили Христа отойти от них. Не поражает ли нас такое сердечное ожесточение, не удивляет ли слепота? Но, други наши, стоит ли удивляться, не лучше ли внимательно присмотреться к своему отношению к Промыслу Божию о нас, чтобы увидеть в себе черты, подобные гергесинским. Когда воля Божия входит в противоречие с нашей волей и желаниями, сколько раз в день мы безмолвно устраняем благую волю Божию с нашего пути. «Господи, отойди от меня» — звучит в нашем сердце. Когда, подвергаясь насилию страстей, нападкам темной силы, мы делами без сопротивления отдаемся влечению греха, не подобны ли наши поступки словам: «отойди от меня». К несчастью нашему, удивляясь порокам и недостаткам в других, мы не видим их в себе или, сроднившись с ними, закрываем на них глаза. А Господь рядом и готов прийти на помощь и к нам, но при одном условии, если мы сами позовем Его.

Грехи сопутствуют человеку, и мир все больше исполняется нечестием, а с этим множество одержимых беснованием появляется на нашем жизненном пути. Да и кто из живущих, кто из нас свободен от влияний и нападений темных сил! Проявляется бесовская одержимость по-разному. Демон действует преимущественно на душу человека — на его мысли, намерения, желания и расположения. Мы невнимательны к помыслам, являющимся в нашем сознании. Начинаем осознавать и обдумывать совершенное дело тогда, когда уже ничего нельзя изменить. И это все проделки злых духов. Изгнанные из мира небесного, бесчисленное множество их полонило землю, стремясь создать на ней свое царство, а нас, насельников земли, претворить в противников Богу подобным себе. Нередко их успехи до того велики, что человек, забывая о Боге, пренебрегая внушениями совести, весь отдается дьяволу, творит угодное ему, становясь рабом вражьим. Боящийся власти врага над собой должен быть в жизни очень внимателен, чтобы чувствовать его приближение к своей душе. Чем же и как мы можем оградить себя и обезопасить от насилия вражьего, чтобы он не только не прикасался к нам, но бежал от нас побежденным?

Живая вера в Бога, спасительное имя Иисусово и знамение Креста Господня есть самое верное и могущественное к тому средство. «Именем Моим бесы ижденут» (Марк. 16, 17). Спаситель сокрыл Свое Божественное величие за глубочайшим смирением и уничижением, и враг, суть которого гордыня, безумно превознесся, не познав в смирении, явленном Христом, великую непреодолимую силу Божества. И это оружие против силы вражьей Господь оставил и даровал слабому пред силой и кознями вражьими человеку. Христианское смирение стало для земнородных щитом и мечом против силы вражьей. Церковная история свидетельствует, что в мире явилось множество святых, которые смирением распознавали козни лукавого врага, им же и побеждали его. Пытаясь искусить молитвенника гордыней мечтательных помыслов, враг являлся ему в образе ангела света: «Я — Гавриил, послан к Тебе от Бога». Смиренное воззрение на себя и свои молитвенные труды тотчас открывали обман: «смотри, не к другому ли ты послан; я недостоин видеть ангелов, как человек грешный». И враг посрамлен.

Смирение — оружие не только на дьявола, но и на все злые дела его. Им побеждаются страсти человеческие: гордость, гнев, ненависть, злоба, несогласие, раздор. Смирение поставляет человека на путь следования за Христом. В смиренно отрекшемся от своей воли действует Бог, разрушающий внушения и ухищрения вражьи. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Большое значение в деле нашего спасения имеет слышание Слова Божия. Но в настоящее время для многих житейские дела, веселое препровождение и развлечения оказываются нужнее и важнее слышания слов Божиих, обращенных к нам. Самые пустые занятия теперь встают преградой душеспасительному благовестию. Наши предпочтения самим делом без слов говорят теперь Богу: «отступи от нас; путей Твоих знать не хотим». И, называясь христианами, многие едва ли знают, в чем состоит учение Христово. Сколько людей, даже и называясь чадами Церкви, переступают порог ее только два раза в год — на Пасху и Рождество! В большие христианские праздники на торжищах собирается больше людей, чем в храме Господнем! Зрелища привлекают больше зрителей и поклонников, чем божественная Литургия молящихся. Теперь еще и развлечения в виде телевизионных передач стали для многих непреодолимым соблазном.

Трудно, очень трудно делать современному человеку выбор между долгом совести и современными соблазнами. В Церкви мы тяготимся и часовой службой, считая ее слишком продолжительной, а перед экранами телевизоров не замечаем времени и надолго сохраняем полученные от развлечений впечатления. В храме же часто и имеющие очи ничего не видят, и имеющие слух ничего не слышат, и выходят из Церкви, ничего не сохраняя ни в памяти, ни в сердце. Проповедники подобно Иеремии пророку вздыхают: кому возглаголю и кому засвидетельствую, и услышит? Все это показатель нашего христианского настроения.

Мирская рассеянность и привычка к плотским чувственным занятиям и есть причина невнимания к своему духовному состоянию, забвение о цели жизни и своих христианских обязанностях в ней. Но горе нам при таком духовном состоянии! Будет время, говорит Соломон, «и ты раскаешься и будешь стонать, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, — и ты скажешь: зачем я ненавидел наставления, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим». Будем же, дорогие мои, внимательны к слову Божию и старательны в исполнении его, чтобы избежать нам бесплодного раскаяния, которое непременно явится пред нами в свое время и о котором напоминает нам мудрый Соломон.

Нам надо подражать Давиду, который слово Божие почитал сладостью паче меда устам своим, который веселился о рекших ему — в дом Господень пойдем, который признавал закон Господень светильником ногам своим и светом стезям своим, который называл блаженными непорочных, ходящих в законе Господни. Трудно так настроить свое сердце, но без труда и терпения даже и в делах житейских не бывает успеха, а что говорить о духовных.

Не будем, дорогие наши, ходить по жизни на поводу у врага нашего спасения, но живым сердцем и живой мыслью будем обращаться к Богу, молиться, трезвиться, поститься, чтобы постом и молитвою отогнать от себя сопротивника. Будем каяться в немощах своих и отступлениях. Отринем от себя общее всем грешникам чувство страха пред Богом, которое периодически владеет и нами. В одних оно пробуждает покаянные чувства и стремление приблизиться к источнику света, и навсегда предаться Господу; другие несут по жизни постоянную обеспокоенность сомнения и недоверия всему; в третьих укоренившийся грех приводит к категорическому отрицанию всего святого, и Бог изгоняется из жизни. В нынешнем Евангелии Господь пришел к нам, подобно как некогда приходил к гергесинцам, чтобы напомнить о том решительном и страшном выборе, который делают люди при своей жизни на земле. «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще» — таков весь мир в ожидании Второго и славного пришествия Господня. Сейчас еще время милосердия Божия, но кто знает, как далек от нас день, когда мир услышит отрезвляющие от угара безбожной жизнью слова: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его». Други наши, бодрствуем и трезвимся, чтобы услышать благостные слова: «Рабе верный, вниди в радость Господа твоего».

Аминь

https://проповеди.рф/propoved/v-nedelyu-pyatuyu-po-pyatidesyatnitse-ray-ili-ad-reshitelnyy-i-strashnyy-vybor-nashey-zemnoy-zhizni/