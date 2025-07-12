Сегодня мы празднуем память святых первоверховных Апостолов Петра и Павла. То, что апостол Пётр справедливо носит этот титул, ни у кого не вызывает сомнений. Достаточно внимательно прочитать Евангелие, чтобы убедиться в этом. При перечислении ближайших учеников Христовых имя Петра всегда называется первым. Сам Спаситель выделял его из всех за горячую веру, любовь и преданность. Апостол Пётр был свидетелем самых удивительных событий из земной жизни Иисуса Христа. Он лично присутствовал при воскрешении умершей дочери начальника синагоги Иаира, видел Преображение Господне на горе Фавор, ходил по водам Галилейского озера во время бури. Когда Спаситель вопросил Апостолов: за кого вы Меня считаете? – от лица всех учеников как старший ответил Пётр: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И таких примеров в Евангелии немало.

Но если понятно, прочему Пётр является первоверховным Апостолом, то почему мы ставим рядом с ним Павла, который не был в числе ни 12, ни даже 70 ближайших учеников, но вначале пребывал в числе гонителей христиан?

Уроженец города Тарса, с детства отданный в обучение знаменитому законоучителю Гамалиилу, он получил глубокое знание Священного Писания и книжной премудрости и сделался фарисеем, ревнителем отеческих преданий. После Голгофы он вместе со всеми фарисеями ополчился на учеников Христовых, думая, что совершает этим угодное Богу. Как-то он шёл в Дамаск с письмом от старейшин, чтобы и там преследовать христиан, но по дороге его вдруг осиял свет, и он услышал голос:

— Савл, Савл! Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна!

— Что же мне делать, Господи? — спросил он.

— Иди в Дамаск, и сказано будет тебе, что делать.

Так совершилось призвание Апостола Павла, после чего он крестился в Дамаске, и из гонителя превратился в самого усердного проповедника Евангелия, совершив три больших апостольских путешествия по странам Малой Азии. Он побывал в Греции, Италии, Испании, повсюду основывая христианские общины, борясь с остатками язычества, уча новообращенных христиан Закону Божию, укрепляя их в скорбях. Апостол Павел оставил нам 14 посланий, которые вошли в состав Нового Завета. Они всегда читаются на Литургии на середине храма перед амвоном.

Мы называем Апостола Павла первоверховным, потому что ему нет равных в трудах, понесённых ради распространения и утверждения Церкви Христовой.

Оба Апостола, Пётр и Павел, закончили свой земной путь в Риме во время гонений на христиан при императоре Нероне. Апостол Павел, как имевший римское гражданство, был приговорён к почётной казни через усечение мечом, а Петра осудили на распятие. Всю жизнь оплакивая своё отречение от Спасителя (Мф. 26.75), он считал себя недостойным умереть как Господь, и попросил воинов распять его вниз головой.

Обычно в этот день мы вспоминаем о том, что и каждый христианин в какой-то мере несёт апостольские труды. Если он не проповедует словом, то свидетельствует о истинной вере своими делами, примером. Если он не может обратить ко Христу пожилого атеиста, то может приобщить к вере своих детей, внуков. А тем, кто хочет услышать о Боге, преподать хоть какие-то начальные сведения о Заповедях, о святых угодниках, подсказать самые простые молитвы, направить в храм. Самые важные задачи, стоящие сейчас перед Церковью – сохранение в обществе христианских ценностей: правильного отношения к детям, к старшим, правильных понятий о семье, о смысле жизни.

Поздравляю вас с праздником святых апостолов Петра и Павла и окончанием Петровского поста.

Архимандрит Борис (Долженко)