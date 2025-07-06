Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Нынешнее евангельское чтение представляет нам, дорогие мои, высокий пример молитвы к Господу, произнесенной со смирением и верой. Твердая вера и глубокое смирение — главные условия успешности и благотворности нашей молитвы.

Пример этот для нас тем более поразителен, что мы встречаем его в язычнике. Когда Господь Иисус Христос учил однажды в Капернауме народ, к Нему подошел римский сотник-язычник и обратился с просьбой о помощи болящему и жестоко страдающему слуге. Господь тотчас откликнулся: Я приду и исцелю его. Но вот неожиданность, сотник возражает: Господи! Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Спаситель удивился, услышав это, и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле, то есть в народе Божием, не нашел Я такой веры (Мф. 8, 5−10).

Но можем ли не удивляться и мы такой одновременно и дерзновенной вере, и смиренному самосознанию язычника, если сравним его обращение к Христу с тем, как мы непрестанно и часто не просим, а дерзко требуем исполнения наших желаний, как смеем обиженно подавать жалобы, что не вдруг и тотчас откликается Господь на наши прошения. Мы забываем, что в школе жизни, как и во всякой другой школе, нужен упорный труд, сопряженный с терпением, а смиренное осознание роли учителя — залог успеха в учебе. В школе жизни у нас самый справедливый и самый любящий и знающий Учитель — Сам Господь. И наша вера в Него и глубокое смирение пред Его волей — это два самых главных условия успешности в прохождении треволнений житейских и нашей молитвы. Нашло испытание, сохраняя разумное спокойствие, надо вникнуть, что же хочет от нас Господь, и начинать молиться Ему с преданностью и надеждой.

Мы обращаемся с молитвою к Богу. И Он часто не сразу и не явно отвечает нам, хоть, без сомнения, всегда слышит нашу мольбу. Как не слышать мольбу ребенка неразумного, не видеть его слез и воздыханий, даже если это только его капризы? Заподозрить, что нас не слышат, невозможно. Но если нет ответа на наши молитвы, подумаем, о том ли мы просим, совпадают ли наши прошения с высшим премудрым смотрением Божиим о нас? Как часто наши желания и просьбы ограничены узкими житейскими рамками, и всегда ли мы понимаем, что является для нас истинным благом?

Дело в том, что у каждого из нас хотения многочисленны и весьма разнообразны, и диктует их нам наша воля. «Я хочу» — это главный мотив всех наших просьб к Господу. Когда мы подобно детям ищем в жизни исполнения своей воли, не задумываясь, что есть еще две воли, которые всегда сопутствуют нашей воле. Одна — Отцовская, строгая, но движимая любовью, хотящая для нас истинных благ, не только земных, но и вечных, которая служит не только к временному благополучию нашему, но и к вечному спасению. Ведь сами мы частенько забываем, что жить нам предстоит вечно.

Другая — назойливая и сильная воля нашего исконного врага, претендующего на владение нашей душой. Так не надежнее ли для нас было бы предпочесть волю Божию двум другим волям? Но мы немощны, наша самость для нас почти всегда предпочтительна. Господь же, снисходя к нашей немощи и духовному возрасту, руководствуется не нашими недальновидностью и прихотями, а Своей премудростью. По благости Своей Он готов дать нам всегда более, чем мы просим, но учитывает и меру наших сил и разумений на данный момент жизни. Потому-то, если бы, например, кто из нас молился о выздоровлении, но не выздоравливал или облегчение в болезни пришло не так скоро, как хотелось бы нам, то это совсем не значит, что Бог не слышит нашей молитвы, а только то, что для нашего же блага Бог хочет научить нас смирению, терпению и покорности Его воле. Господь не связывает нашей свободы, но обстоятельствами дает нам жизненные уроки, в которых определяется мера нашей духовной зрелости. Негласно Господь предлагает нам выбор между скоропреходящим благом и вечным непреходящим, и это становится для нас уроком испытания доверия Богу.

Бог исполняет нашу молитву, если она не греховна, но исполняет тогда и таким образом, когда обстоятельства будут к тому самые благоприятные для нас. Иногда Он медлит с исполнением, чтобы мы явили в молитвах крепкую веру и твердую надежду. «Да просит у Бога каждый, — говорит апостол Иаков, — с верою, нимало не сомневаясь, получить просимое» (1, 5, 6). А потому надо молить Бога и о даровании самой веры: Господи, научи нас молиться! Господи, умножь в нас веру! То же нужно сказать и о необходимости смирения как второго главного условия успешности и благотворности нашей молитвы. Если во время молитвы нам необходимо подчинить свою волю воле Божией, свои желания — намерениям Божиим, то, значит, необходимо смириться пред Богом, покориться Ему. Надо сказать Богу: «Господи! аще хощеши — можеши. Но не моя, но Твоя воля да будет». Ты все знаешь и устраиваешь все в мире самым лучшим образом, а мы по сравнению с Тобою ничего не знаем и очень часто поступаем во вред самим себе. А потому, да будет не наша воля, а Твоя.

Вера в Господа Иисуса Христа двенадцати учеников преобразила мир. Посланные Господом на проповедь Евангелия, они силой своей веры, смирением предстоя враждебному Новым Заветам миру, покоряли его не только словом, но чудесами и знамениями. Слова Христовы, что уверовавших в Него будут сопровождать знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей, и если что смертное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. Святой Евангелист заканчивает: и пошли апостолы, и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями (Мк. 16. 17−20). Такую же благодать и силу обещал Господь в будущем и всем верующим: веруяй в Мя, сказал Он, дела, яже Аз творю, и той сотворит (Ин. 14, 12).

И сотворили! От Христа и до наших дней кого только нет среди благодатного потока чудотворцев: мученики, пустынники, святители, смиренные семейные подвижники. Нет возможности перечислить святых Божиих чудотворцев и угодников, которых Церковь ежедневно воспоминает. Так было и доныне бывает в жизни. Святые, совершавшие силою своей веры знамения и чудеса во время своей жизни, не перестают творить их и по смерти своей над теми, которые в нуждах своих с верою притекают к ним.

Но кто-то подумает сейчас: почему же теперь-то мало и чудес, и чудотворцев, да и есть ли они? На наше недоумение отвечает нам Сам Христос. Еще во время земной жизни Своей Господь Иисус на вопрос апостолов: почему они не могли изгнать из бесноватого духа нечистого? — отвечал им: вследствие неверия вашего — и укорял их при малейшем ослаблении их веры (Мф. 8, 23, 27; 14, 21; Мк. 4, 35, 41; 6, 47−53; Лук. 8, 22, 25; Ин. 6, 16, 21).

Чудодействует в человеке сила Божия, только тогда, когда сердце его пламенеет огнем веры и любви, которые и направляет все силы его духа, и проявляется это не только в соблюдении обрядов, а в повседневной жизни, во всем том, через что свет нашей веры является пред людьми. Это и истинно христианские настроения мысле и чувствований, это и богоугодные дела. Такая вера свидетельствуется полным отвержением человеком своей воли и преданием себя всегда и во всем воле Божией. «Уже не я живу, но живет во мне Христос», — слышим мы слова апостола. Верующий, предавший себя Господу, не испытывает и не исследует: что, почему и для чего, а со смирением и благоговением верует богооткровенному учению о Триедином Боге, вверяя всецело Ему себя и судьбу свою; он не только терпелив в несчастьях, но приемля их, благодушно переносит, зная, что и они от Бога вездесущего и всевидящего. Бог плохо не сделает, значит, так надо.

Говорил Бог: «Излию от Духа Моего на всякую плоть» (Деян. 2, 17). И «вы примете силу, когда сойдет на вас Дух святой; и будете Мне свидетелями. и даже до края земли» (Деян. 1, 8). Такова цель жизни истинно верующего — стяжание благодати Духа Святого. Труден подвиг борьбы с самим собой, со своими страстями, он возможен лишь при осознании себя грешником. Да и искушения от мира и дьявола не замедлят восстать на подвижника. Люди, исполненные истинной веры, всегда тверды в искушениях и несчастиях, зная, что с ними Бог, и потому безбоязненно и дерзновенно предстают они пред богоборцами, восстающими на веру. Убежденные в правоте своей веры и в непреложности Божиих обетований, они именем Господа Иисуса Христа ради покорения вере неверующих являли великие знамения и чудеса, которые естественным человеческим силам недоступны.

Обетования Божии неизменны, и многие верующие идут дорогами жизни к этой цели. И ныне есть люди, через которых являются чудотворения Господни, когда в этом есть нужда. Но ради пользы души сокрыта и от них прошедшая через них сила. Сказал человек божий слово, сделал дело, через которое преобразилась чья-то жизнь, изменив курс от тьмы к свету. И чаще совершается это неведомо для самого чудотворца. Говорю вам это с уверенностью и полной ответственностью за свои слова.

Дорогие мои, и ныне неиссякаемая сила Божия является очевидной для тех, чьи глаза еще способны видеть и чьи сердца и ум ищут истину. И теперь через божиих людей являются чудеса ради обращения неверов в веру. Но происходит это без шума и рекламы, и знают о них только те, кто непосредственно стал участником милости Божией. Поостережемся же говорить и думать неправо о путях Промысла Божьего. Будем помнить, что Бог верен всегда и во всем.

И это для всех нас знать важно. «Маловере, почто усомнился еси?» — вот основная причина, по которой мы не получаем просимого, — наше маловерие, наше недоверие в величие Божиих возможностей. Вспомните момент, когда Христос, сотворивший уже множество чудесных исцелений, не смог или, скорее, не захотел явить их в родном городе «за неверие их». В этом же и причина, почему мы, верующие, часто не видим творимых среди нас Богом чудес. Причина в недостатке нашей веры, которая у святых была тверда и непоколебима. Сравним ли их веру с верой нашей?

Мы — верующие, но своя воля для нас преимущественна, тогда как святые подчиняли свою волю воле Божией. Мы не можем не только решиться сотворить, но даже и помыслить о тех подвигах, на какие обрекали себя подвижники Божии, о таком суровом и невыносимом роде жизни, каким подвизались они. Мы не уподобляемся им и в терпении при несчастьях. Дорогие мои, для нас самих очевидно, что мы еще очень и очень далеки от силы веры святых Божиих, но у нас еще есть время, и мы на пути. Главное, у нас есть святые путеводители, которые прошли жизненный путь в борьбе и достигли желаемой святости. Будем же всегда помнить и мы о цели жизни и ее смысле, о высших духовных интересах, а Господь, верный всегда Своим обетованиям, исполнит желание сердца нашего всегда и во всем быть со Христом, лишь бы не иссякло в нас это стремление.

Воззовем же из глубины души: «Веруем, Господи, помоги нашему неверию!» (Мк. 9, 24)

Аминь.

https://проповеди.рф/propoved/v-nedelyu-chetvertuyu-po-pyatidesyatnitse-v-vere-i-smirenii-pred-voley-bozhiey-kroetsya-blago-zhizni/