Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Ищите же прежде Царствия Божия и правды его.

Таков призыв Спасителя к человечеству в Cвятом Евангелии. Но, други наши, мы ищем обычно то, что потеряли, ищем то, о чем помним, но что находится неведомо где. И чтобы напомнить человечеству об утерянных им сокровищах: о потере божественных ориентиров в жизни, о смысле жизни, о цели жизни, о путях к правде Божией, в которых кроется истинное счастье для души человеческой, милость Божия и его любовь к Своему творению низвели на землю Христа. И зазвучал над миром голос Спасителя и звучит по сию пору: «люди, ищите же прежде Бога и правды Его». Сама история нашей земной жизни свидетельствует для нас неоспоримую истину и благо этого Божьего призыва. Не видим ли мы уже теперь, как сила и коварство вражье, да и немощь наша становятся для живущих реальной опасностью потерять сокровища, дарованные Богом миру. Сам Христос, познав на Себе меру отступления человечества от Бога, продолжает сегодня трогательно и любовно призывать нас вернуться в объятия Отца Небесного. «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33). Только в этом поиске отчасти приоткроется для нас познание благ вечных, и для ищущих правды Божией уже здесь в земные тяготы и скорби войдут отсвет Царствия Божия и дыхание блаженной вечности.

Слышим ли мы с вами, дорогие мои, глас любви Божией? И мы, живущие в Новом Времени, лучше ли тех, кто жил до Христа и современников Его? Не потеряли ли и мы уже сокровищ, принесенных на землю Спасителем нашим?

Блага вечные и блага земные! Не вросли ли и мы уже в землю, забывая о вечности, приближающейся к нам ежедневно? Не заслонили ли для нас блага земные память о благах вечных, не поросли ли тернием земных благ наши жизненные дорожки? Ведь если так, то узнает ли в нас Христос, пришедший в Своем славном Втором пришествии, Своих последователей?

Посмотрим внимательно в душу свою: чем питаем ее мы? Какие прошения воссылаем Богу даже во время церковной молитвы? Не звучит ли постоянно одно лишь слово «дай, дай и дай». Но что мы просим? Кто-то молит о здравии тела, кто-то ищет земного благополучия, славы, богатства, почестей. Мы просим того, к чему устремлен ум и сердце, в чем мним найти для себя покой и счастье. Мы хотим благоденствия в этой временной земной жизни и совсем забываем о вечности, которая, может быть, для кого-то из нас сейчас ближе, чем завтрашний день. Время и Вечность! Вот тот камертон, который может настроить наши души на нужную в жизни тональность. Спаситель все зовет и зовет человечество: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его», и все остальное, нужное для земной жизни, приложится вам. Царства Божия надо искать так, как ищет мать потерявшееся дитя свое, как ищет бедняк покровителя себе, обиженный — заступника за себя. Как они ищут? С усилием, со всем старанием, ищут дни и недели, а кто-то и годами; ищут со слезами, с горестью сердца; ищут, опытно познав утраченным свое неоцененное сокровище. Так, Спаситель призывает и нас всех искать Царствие Небесное с великим тщанием, со скорбью сердечной, со многими слезами и старанием. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его (Мф. 11:12) — говорит нам Святое Евангелие.

Многие скорби препятствием встают на пути возжелавших войти в Царствие Божие, много времени свет Царства Небесного будет манить трудника издалека, искушая его терпение, решимость и любовь к Богу. Все силы ума и сердца, вся жизнь требуется, чтобы вернуть Божии дарования, потерянные человечеством чрез грех преслушания. Ведь с тех пор, как обнажилась душа от Бога, отступив от Него, поверив искусителю, она обросла такими грехами и такой немощью, что только постоянная память о своем падении и призыв на помощь Спасителя могут низложить нашу немощь. Нужно душой и сердцем прилепиться к Спасителю, нужно Им жить, чтобы в Нем иметь право на вход в Царство Божие.

Но можем ли мы обойтись без земных забот? Конечно нет. Много всего требуется нам во временной земной жизни. И в поте лица, часто с утра до вечера, и так каждый день трудится человек. Заботы эти не знают отдыха и нам не дают покоя. Но заботливая суета с забвением о Боге, промышляющем о нас день и ночь, есть болезнь греховная. Главным же трудом нашим должно стать желание быть с Богом и здесь, в земной жизни, и в Царствии Небесном. Мы, вставая и ложась, утром и вечером, днем и ночью, среди трудов и среди отдыха ни на минуту не должны забывать эту главную свою заботу. Земные труды мы должны обращать в труды для обретения Царства Небесного, самые земные занятия поставить так, чтобы они не препятствовали, а способствовали нам достигать его. Словом, надо жить на земле для неба, во плоти духовно, во времени для вечности — ищите Царствия Божия прежде всего. И это просто, дорогие мои! Надо только всегда помнить, что рядом с тобой есть Великий Благожелатель Бог. «Господи! Благослови день мною начинаемый, благослови дело мне предлежащее. Господи! Слава Тебе!» Так земные труды станут обращаться в труды для обретения Царства Небесного, самые земные занятия будут способствовать достигать его. Земная жизнь станет лествицей в Царство Небесное. На земле будем жить для неба, во плоти духовно, во времени для вечности, — ищите же Царствия Божия прежде всего.

Но где его искать?

Каждый ищет там, где мнит найти желанное. Нередко человек отправляется в далекие странствования, оставляет семью, подвергается опасностям. Но чтобы обрести Царство Божие, не нужно предпринимать ничего подобного. Оставайся каждый в том звании, в котором находишься, занимайся тем делом, к которому призван, живи на том месте, на котором живешь. Чтобы найти Царство Божие, не нужно метаться по миру, переходить с места на место, потому что оно вызревает внутри нас — в нас самих. Каждый человек, кто бы он ни был и чем бы ни занимался в жизни, все без исключения могут быть своим произволением обладателями этого Царства, если только над душой человека не будет властвовать грех. Внушения Евангелия должны стать для нас путеводителями по жизни. Господь же даст нам силы связать нашу грешную волю, даст разумение Своего закона, только сердцем желай этого.

Как узнаем мы с вами, дорогие мои, что мы на пути к Царству Божию? Твердая вера, живая нелицемерная любовь ко Христу будут свидетельством, что мы на верном пути. Если молитва становится дыханием нашего сердца, мы уже носим в себе отсвет этого Царства. Если горим желанием спасения себе самому, и ближнему, и дальнему, если во имя Христово готовы на всякую жертву, мы недалеки от Царства Небесного уже здесь, на земле. Если обрели жалость и милость к враждующим на нас, то это уже свидетельство о присутствии Святого Духа в сердце нашем.

Но далеки мы от завета Божиего и от Царства Небесного, когда зависть и злоба съедают души наши. Брань, ссоры, осуждение, укорение слышатся из уст наших. Если нет у нас желания молиться, в суету погружен ум наш, забываем о небе и благах его, нет и помысла о Спасителе и о том, что приобрел для нас Христос Своими страданиями. Когда в угаре жизненного веселья убиваем драгоценное время жизни, время, данное Богом человеку для стяжания радости в вечности.

Царствие Божие внутри нас вызревает на путях земной жизни. Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе (Рим. 14:17), и искать его необходимо уже здесь, на земле.

Полное же и совершенное наследие Царствия Божия даруется только в жизни будущей. Блага, уготованные Господом любящим Его, их же око не виде, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 2:9), во всей полноте человек познает там, в Царстве любви, вечной правды, чистоты и святости. Там Бог — вечное Солнце, согревающее и освещающее всех. Там люди уподобятся ангелам и будут вместе с ангелами веки вечные славословить Бога, созерцая Его день и ночь.

Дорогие мои, други наши! Утвердимся верой на Промысл Божий, возложим на него все заботы свои, и Бог не посрамит нашей веры. Будем помнить, что в жизни нашей все совершается Им, все зависит от Него, и все мы идем к Нему. Так будем внимать словам Божиим: «не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем; довольно для каждого дня своей заботы. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:34).

Аминь.

https://проповеди.рф/propoved/v-nedelyu-tretyu-po-pyatidesyatnitse-my-ishchem-obychno-to-chto-poteryali/