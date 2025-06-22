Всех, дорогие сестры и немногочисленные братья, кто носит имена русских святых, поздравляю, у нас нынче дополнительный день Ангела.

Сегодня во всех храмах читали Евангелие от Матфея, где повествуется о призвании апостолов: Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним (Мф. 4, 18−22). Вот так первых апостолов Господь призывал.

Прошло две тысячи лет с лишним, и дошло время до нас. Ни один человек на земле не может сказать, что он сам себя призвал. Каждый человек оказывается в церкви, даже не всегда это осознавая, по призванию Христа Спасителя.

Сегодня я с одним парнем некрещёным говорил, он рассказывает: «Хочу креститься». Спрашиваю: «Зачем тебе это надо?». Он объяснить не может. То есть душа его к этому стремится. Но потом он один очень потешный аргумент выдвинул: «Я, — говорит, — жениться хочу, а она христианка». Я объясняю: «Это совсем необязательно для женитьбы». И потом, чтоб жениться на христианке, надо вообще знать, что такое христианский брак. Большинство людей теперь у нас в разводе, потому что, вступая в брак, они не знали, что это такое, а русская народная пословица уже много сотен лет нас учит: «Не зная броду, не лезь в воду». Что такое брод? Брод — это мелкое место, по которому можно перейти реку. Там есть особые приметы — кустики на берегу, и можно там пройти. А если чуть в сторону, можно попасть в омут и там благополучно утонуть. И поэтому большинство людей тонут. Каждый день приходят люди, как они говорят, с проблемами на этой почве, потому что вброд-то полезли, а что это такое и, как говорится, с чем это едят, совершенно не знают. Почему? Ну просто охота. Каждому человеку в определённом возрасте — и мужчине, и женщине — в определённый период их жизни очень охота, как один русский писатель, сказал: «Каждой девушке лестно выйти замуж». Ну, а потом, естественно, развод, брошенные дети, трагедии. Всякие бывают ужасные события на этой почве.

Посмотрите, как апостолы горячо откликнулись на призвание Спасителя. Они что-нибудь понимали в христианстве? Нет. И впоследствии не всё понимали, Господь даже сетовал на них и укорял за жестокосердие, за непонимание, за тупость. Пётр оставил и сети, оставил и семью. Иаков с Иваном оставили отца своего Зеведея и тоже сети побросали, а сетка для них — это вообще источник жизни. Какую-то часть рыбы они съедали, но в основном продавали, а на это покупали всё остальное: хлеб, соль, ботинки. Но Он так сказал, и в этих словах звучало нечто, что заставило действительно бросить всё и последовать за Ним. И это следование за Ним привело их к смерти. Все из них отдали жизни за Него. Их служение было до конца. Кроме Иоанна Богослова — любимого ученика Христа — все отдали свою жизнь за Христа. То есть их выбор был настолько серьёзен, что они не только оставили свои семьи, чтоб Ему послужить, оставили своё ремесло, поверили, что, пойдя за Ним, они в такой ерунде, как поесть-попить, не будут нуждаться, что так и случилось. Все они прошли тюрьмы, все они прошли пытки, все они прошли несправедливые суды — всё это они прошли. И для каждого из них жизнь закончилась мученическим страданием. Некоторые из них были распяты на кресте, как Господь их и Учитель. А Пётр вообще, когда его приговорили к распятию, сказал: «Одна просьба есть». А это идёт ещё от римского права — последняя воля обвиняемого. Он говорит: «Нельзя ли мне быть распятым вверх ногами? Я не могу выглядеть на кресте так, как Господь». И пошли навстречу, такие добрые, воспитанные люди, взяли и прибили его ногами вверх. Он говорит: «Я слабость проявил в своей жизни однажды, пусть хоть и на словах, но отрёкся от Христа». Его прибили, он повисел, умер. Всё. Потом его похоронили. Каждого из нас Господь призвал к себе. И этого паренька, о котором я сейчас упомянул, Господь призывает не для того, чтобы жениться. Женитьба — дело хорошее, серьёзное. Об этом ещё Антон Павлович, так сказать, нам напоминал: «Женитьба де — шаг серьёзный. Как бы чего не вышло». Но инстинкт понуждает юного человека безумно бросаться во всякие такие приключения.

Может быть, действительно, когда-то Господь, чтобы создать человека, взял какую-то похожую на будущего человека обезьяну, вдохнул в неё дыхание жизни, и она стала разумным человеком. Может, и так, этого мы никогда не узнаем. Хотя обезьяна — это совершенно другое животное, у неё другое количество хромосом. Невозможно, чтобы человек произошёл от обезьяны. Просто когда Дарвин свою теорию разрабатывал, наука ещё не знала вообще ничего о хромосомах. Но что я хочу сказать? Что многие молодые люди ведут себя как обезьяны. В чём это выражается? Они всё время стараются подражать другим обезьянам. Одни обезьяны себе прокалывают щёки, ноздри, пупки — и этим надо. Почему? Потому что если папа-мама в своём развитии немного уже продвинулись, четыре книжки прочли за свою жизнь, новости всякие по телевизору смотрят, постепенно развиваются, то молодой человек, когда ему 19 лет, он ещё не развитый. И он через подражание — аккуратно как обезьяна. Одна надела рваные штаны — и все пошли в рваных штанах, одна морду раскрасила чем-то фиолетовым, цветом лежалой курицы — и мне надо, у одной ногти чёрные — и мне надо. Потому что нет ни понимания, ни вкуса, а подражать хочется. Думает, это обучение. Обыкновенное такое обезьянничание. Когда нету своего, человек всегда смотрит, как у других. В чём мотив этого «как у других»? Обыкновенная зависть — хочу быть как все. Быть как все — это желание быть обезьяной. Хотя у каждой обезьянки свой характер, он не настолько разительно отличается, как у людей. Люди все очень резко отличаются друг от друга и лицом, и мимикой, и особенностью речи, и способностью к обучению. У обезьянок всё гораздо проще. И самая развитая человекообразная обезьянка — это шимпанзе, она больше 32-х слов выучить не может. И то, произнести она их тоже не может, можно её научить 32-м жестам. Но на 33-м ломается, уже мозгишков не хватает. У человека в тысячу раз больше преимуществ. Если ему не 19 лет. Если ему 19 лет и он ленивый болван, то он даже таблицу умножения не может выучить. То есть очень сужаются его возможности. Поэтому, если вы пойдёте в тюрьму, мужскую или женскую, — я много раз бывал в разных тюрьмах, и детских тоже — там одна молодёжь. Почему? Потому что они друг от друга зажигаются всякой гадостью. Потому что всегда проще для человека сделать какую-то гадость, чем изобрести что-то полезное. Всегда легче бить окна, чем их вставлять. Всегда легче писать матерщину в подъезде, чем красить этот подъезд. Поэтому подражают всякому дурному всегда люди молодые, неразвитые, которые ближе к обезьяне, чем к человеку, ещё пока. Потому что нет понимания. Вчера сценку наблюдал, как папа и мама за две руки через дорогу тащили девочку. Девочке на вид два годика. Она так упиралась, как будто её ведут на казнь, а родители всего-то хотели, чтоб она благополучно перешла дорогу. Там несколько путей, по всем машины ездят. Потому что «Я хочу!». И только родитель может сохранить ей жизнь в такой ситуации, когда «она хочет».

И вот, только наш общий человеческий главный Родитель, Который создал нас и как живые существа, и как существа духовные, знает, что Он от нас хочет. И знает возможности каждого. И проходя мимо Галилейского озера или моря — потому что другого берега не видно, его называли в Галилее морем — Он увидел этих ребят, рыбаков, очень хороших, симпатичных, трудолюбивых. Он как Господь видел их сердце и увидел в них возможность вот этого следования за Ним. Потому что христианство — это не для всех людей, это не для обезьян, а для очень высокоорганизованных людей, причём не физически. Олимпийский чемпион — пожалуйста, это просто. Или, допустим, стать чемпионом борьбе дзюдо — это гораздо проще, чем стать чемпионом мира по обуздыванию своего языка. Одно дело — бросить одного, другого, третьего мастера спорта, хотя это тоже трудно, надо тренироваться несколько лет. Но за несколько лет язык не обуздаешь. Минимум миниморум — лет 15. А так вообще-то 20 лет уйдёт на то, чтобы обуздать свой язык. А чтоб следовать за Христом, таких обращений от Христа Бога к человеку, много. Просто сказано в Писании: Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный (Иак. 3, 2). Об этом духовном совершенстве Господь печётся. Он создал Церковь из тех людей, которых сам выбрал из всего многотысячного народа Израилева. И выбирал именно по способности изменить качество своей души.

Мы — христиане последних времён. Почему Он нас призвал? Почему все нормальные люди сейчас только просыпаются на дачке, сейчас будут готовить. Кто поленивей — пельмешки, а кто потрудолюбивей — котлетки провернёт. Запахи такие! Кто музыку слушает, кто уже за пивом сходил, его в лёд поставил. В общем, как-то народ готовится. А мы тут стоим, ноги утомляем. Что нами руководит? Понимаем мы это или нет, мы желаем встречи с Господом. Мы слушаем Его слова, которыми Он к нам обращается через Евангелие. Мы вспоминаем о том, что мы именинники сегодня. Перед нами проходят ряды святых угодников Божиих, которые жили до нас. Некоторые из них, как патриарх Тихон, служили в нашем храме. Представляете себе, вот по этому полу из плиток, вот по этой дорожке Святейший Патриарх Тихон входил в алтарь. В алтаре пол не сохранился, там мы гранитом выложили. А вот пол, на котором вы стоите — это как раз тот самый, по которому Патриарх Тихон ходил. Сам Патриарх Тихон, который большую часть, 80 процентов своего патриаршества вообще провёл под арестом. Мученик, исповедник, твёрдый воин Христов, который не дожил даже до 60-ти лет. Отравили, собаки. Потому что посадить его надолго — может быть в стране бунт, расстрелять — ещё хуже. А так подленько, потихонечку — это даже очень просто. И в те времена это было вполне модно. Так убили и писателя Короленко, и Максима Горького, и Владимира Владимировича Маяковского, и, конечно, Сергея Александровича Есенина. Просто тихо всё. А потом, пожалуйста, можно и конференцию устроить, про Маяковского сказать, что это был один из самых выдающихся поэтов, а потом на каждую школу ещё и барельеф вешать. Сами убили и сами барельеф и вешаем. Лицемерие — хуже, чем во время Дня защиты детей, празднуемого в стране-рекордсмене мира по абортам. Такое вот густопсовое фарисейство.

А Христос хочет научить человека прямоте, прямым отношениям с Богом. Этого в нашем собачьем мире не только достичь очень трудно, но и с этим жить очень трудно. Поэтому некоторые бабушки даже намеренно не учили своих детей, внуков вере. Потому что ему трудно будет жить, потому что он будет человек, а не пёс. Но мы все оказались в церкви и Господь нас призывает, чтоб мы следовали за Ним. Церковь существует не для того, чтоб нам выйти замуж, и не для того, чтоб наш родственник благополучно перенёс онкологическую операцию. Совсем не для этого. Не чтоб у нас, спаси и сохрани, успехи были в бизнесе или в карьере, на работе. Бога это вообще не интересует. Будь ты сорок раз миллиардер! Вот недавно Рокфеллер умер. 102 года, один из самых богатых людей в мире — и умер. И ничего не помогло. Семь раз сердце пересаживали ему от разных людей, будем надеяться, что уже усопших. Он таким образом продлевал себе бытие. Но всё равно срок пришёл, и ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому главное — не богатство, не слава, не телесная красота, не карьера, а главное — кем ты стал в тот отрезок твоего бытия, который называется жизнь, псом или человеком. Ты человек или ты скотина. Вот это важно. И Господь хочет каждого из стоящих здесь этому научить. Ради этого стоит и замуж выходить, и детей рожать, чтобы из них вырастить не обезьян, не псов, а вырастить людей, которые бы жили со Христом, как Ангелы.

И вот для этого Господь и призвал своих учеников-апостолов. А благословил им такую трудную жизнь, наполненную всякими скорбями и мученической кончиной, для того чтоб всем последующим христианам, и нам в том числе, показать, что быть христианином — это дорогого стоит, тут надо не только пот, но и кровь проливать. Конечно, в разные эпохи по-разному, но это совершенно не неизбежно. Как-то тут месяца два-три назад один человек захотел ребёночка своего крестить, я ему свои дурацкие вопросы задаю: «Зачем?». Он отвечает: «Хочу, чтоб Бог его защищал». Я спрашиваю: «А что ж Бог не защитил Своего Единородного Сына Господа Иисуса Христа? Ты что-нибудь про Него слышал?» — «Слышал». Я напоминаю: «Как Он кончил?» — «Его, — говорит, — распяли на Кресте». Я говорю: «Ну вот, мы сейчас твоего ребёночка покрестим, он достигнет 30-ти лет, его распнут на кресте. Ты, собственно, этого хочешь?» — «О, нет!». А нет, тогда какой же ты христианин и зачем же тогда крестить тебе своего сына? Мама и папа, и дедушка, и бабушка крестят своих внуков и детей для того, чтоб они были готовы к распятию за Христа. Потому что жизнь христианская — это сораспятие Христу. Он распялся, а мы с Ним сораспинаемся, каждый в свою меру, у всех это по-разному. Например, Сергей Павлович Королёв, Царство ему Небесное, у него какое было распятие? Он в тюрьме сидел, ему зубы выбили, ему сломали челюсть, а потом заставили ракеты изобретать. Но перед этим он свою меру выстрадал. До смерти не убили, как академика Вавилова, а пострадать пришлось. Нам надо подумать, если мы с вами откликаемся на зов Спасителя, хотим ли мы следовать за Ним.

Ныне мы прославляем святых угодников Божиих. Мы должны знать имена первых русских людей, которые были прославлены как святые. А каждый ученик школы, но не советской, этой уродской школы, которую все восхваляют, должен знать, кто первые русские святые. Борис и Глеб. А чем они прославлены? Они были князья, были воины. А брат их, Святополк Окаянный, который захотел воссесть на киевский престол, решил их убить. Они были вооружены, у них была не большая, но дружинка, а они решили уподобиться Христу. И не стали меч вынимать из ножен. И дали тем людям, которых Святополк послал их убивать, возможность это сделать. И они это сделали ради Христа. Святополк (какое красивое имя!) получил от народа русского своё прозвище — Святополк Окаянный. Представляете, тысячу лет эхом по Руси идёт — Окаянный..Окаянный..Окаянный. А Борис и Глеб — это первые мученики Российские, это слава христианская. Вот таких людей мы ныне прославляем. А многие из нас носят имена русских святых. Вот это настоящее христианство, когда за Своего Господа крещёный человек готов умереть и сегодня, и завтра, и утром, и вечером. А не так: «Мам, я сегодня в церковь не пойду, я устал». Интересно, как ты устанешь, если будут тебе мечом пронзать печень. Разницу ощущаем? И именно это и есть христианство.

Так что, братья и сестры, я вас поздравляю с праздником всех русских святых и призываю каждого в свою меру подражать нашим предкам.

https://проповеди.рф/propoved/propoved-v-den-vseh-svyatyh-v-zemle-rossijskoj-prosiyavshih-18-iyunya-2017-g/