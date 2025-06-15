Всех вас, возлюбленная паства моя, приветствую с воскресным, праздничным днем сегодняшним. По милости Божией, провели мы Великий пост, провели мы Пасху, провели мы светлый праздник Пятидесятницы — праздник Святой Троицы, вчера совершили отдание, проводы этого праздника. И сегодня как бы итог всей истории Церкви Православной, осененной Духом Святым — Собор всех святых, от века Богу угодивших. Всемирный праздник торжества, весь мир сегодня празднует престольный день всех святых угодников Божиих.

Начиная от Ангелов, Архангелов, Херувимов, Серафимов, Господствий, Престол, Начальств, Властей — с Небесного Воинства начиная и кончая земными ангелами во плоти, которые Богу угодили и стали равными Ангелам. Здесь и великие наши праотцы Адам и Ева, прародители наши, великие праведники Ной, Енох и другие. Пророки великие, ветхозаветные патриархи, которые верою в грядущего Спасителя жили, спаслись и во пришествии Христовом стали наследниками Царствия Небеснаго, стали равны ангелам. Праведный Иов Многострадальный, праведный Иосиф Прекрасный и другие ветхозаветные праведники, Симеон Богоприимец, Иоанн Креститель, ставшие уже на границе Ветхого и Нового Заветов.

Особенно богат ангелами, угодниками Божиими — ангелами во плоти — Новый Завет: святой Иоанн Креститель, святые апостолы, святители Христовы, святые мученики, проповедники, апологеты, аскеты, преподобные отцы, пустынники, черноризцы, патриархи. Их же несть числа. Юродивые, цари и царицы, князья и княгини, преподобные, их же несть числа угодников Божиих, которые исполнили заповеди Божии, Богу угодили и наследовали Царствие Небесное, в лике Ангелов предстоят у Престола Божия.

Особенно богата Русская земля подвижниками XХ века, новомучениками, которые бесчисленным сонмом многомиллионным предстоят у Престола Божия и молятся о нас, о земле святой Русской.

И нас Господь всех создал не для погибели, но для спасения и для наследия жизни вечной. И нам нужно угождать Богу, и нам нужно приходить к Богу, и нас Господь ждет: «Приидите ко Мне, вси труждающиеся и обременении, и Аз упокою вы..» — и мы должны также наследовать Царствие Небесное.

Не должно быть нытья, уныния, отчаяния о том, что мы не спасемся, что напрасна наша жизнь. Это ложь, мы лжецы и обманщики перед Богом.

Сегодня читали житие преподобного Никиты. Кем он был? Разбойник был, убийца, грабитель. И как Господь его чудесно обратил к Себе, и он стал еще, покаявшись, равный Ангелам — ангелом во плоти. Вот какое целебное свойство Господь дал нам всем — искреннее покаяние. И мы духовные разбойники, и мы духовные убийцы, и мы духовные отступники и отреченцы от Господа, но нам Господь также дал свойство: «Покайтесь, ибо (и для вас всех) приблизилось Царствие Небесное». Всех нас ждет Господь, никого не отвергает. У Бога нет любимчиков, у Бога все одинаковы, все равны, все благодатны. Каждому Господь дает при зачатии бессмертную душу, и дай Господи, чтобы эта душа по греховности и по нерадивости нашей не погибла, но чтобы мы все спаслись и наследовали Царствие Небесное. Дай, Господи, чтобы и среди нас стояли скромные подвижники и угодники Божии, святые, от века Богу угодившие. Аминь.

Со святым праздничным днем великим приветствую всех вас! И входящих в храмы, всех встречают все святые. На каждый день написан угодник Божий на древнем образе минейном, и постоянно должна лампада гореть перед ним, каждый день. Это праздничный образ. Там написаны лишь только особо главные подвижники, а неизвестных подвижников — их же несть числа, от века Богу угодивших.

И у вас всех, у каждого, день Ангела есть. День Ангела Господь дает: при крещении — Ангела-Хранителя, и особый покровитель второй, тот угодник Божий, в честь которого вы крещены при крещении. Как два крыла птица имеет для полета, так и человек крещеный двух Ангелов-Хранителей имеет в жизни своей.

Так что дорожите всегда и сегодняшним днем, и днем памяти Ангела-хранителя — праздник Архистратига Божия Михаила. Дорожите и своим небесным покровителем. День Ангела всегда как особый пасхальный праздник, всегда чувствовать эту пасхальную духовную радость. И радуется тогда, когда мы чтим день Ангела своего, и тот угодник Божий, наш защитник и Ангел-Хранитель, в честь которого мы крещены. Монашествующим еще один добавляется Ангел-Хранитель. А у меня уже их сколько? Аж четыре, или три? Три, хотел на четвертого заехать — не получилось. Аж три: Иоанн Креститель, Зосима и Савватий. Уже больше не дадут, все получил, что нужно, от Господа, дай Бог сохранить то. Так что, слава Богу! А может, из вас еще кого Бог призовет, постригем, еще нового Ангела-Хранителя дадим. Тайна сия велика — спасение. Думал ли Никита-разбойник, что он станет столпником, что он станет подвижником? Думал ли благоразумный разбойник, осужденный на смертную казнь, что он спасется, что он обратится к Богу?! Пришло время — Господь сотворил чудо, призвал. И над вами, всегда подчеркиваю, Бог творит чудо. Призвал вас к Себе — будьте верны этому чуду, будьте верны Господу до последнего издыхания.

Праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Перед вами образ Божией Матери. Пресвятая Дева Мария со сложенными руками на груди, молящаяся за нас. Умиления образ, умиленной молитвы. И скорбь Божией Матери о всех нас, грешных. Семь мечей, семь стрел пронзают сердце Пресвятой Девы Марии. Семь символических наших грехов: гордость, тщеславие, грубость, наша обидчивость, блуд и прочие мерзкие грехи, которые отторгают нас от Господа, творят врагами нас Божиими, пронзая сердце Пресвятой Девы Марии. Почему мы с особой любовью сегодня молились и молимся о врагах наших, о недоброжелателях наших и прежде всего о самих себе, чтобы не было у нас каменное, жестокое сердце, как во многих оно бьется, чтоб плотяное, любящее, доброе сердце, как мы читаем молитву у Престола Божия, священники: «Плотяное сердце дай нам, Господи», читаем мы молитвы ко причащению Святых Христовых Таин, это слово есть. Любящее сердце дай, Господи, смягчи, Матерь Божия, наши сердца человеческие. И когда наше сердце смягчится, тогда и окружающих людей всех смягчится сердце. Сами знаете: когда простишь от всего сердца — камень падает тогда с души, легко становится, радостно становится, Пасха. Такое чувство, готов объять тогда весь мир уже. Вот такого чувства благодатного, Матерь Божия Умиление злых сердец, даруй нам ощутить настоящую духовную земную Пасху в земной нашей жизни, и все люди чтоб ощущали эту духовную радость примирения, мира, покаяния, очищения и исправления своего злого сердца. Смягчи, Матерь Божия, сердца всех человек, молящихся и прибегающих под кров Твой! Вот таков праздник сегодняшнего дня Православная Церковь празднует после святой Пятидесятницы.

Сегодняшним днем окончили мы петь и читать Великую книгу церковную, Триодь Цветную. От Пасхальной ночи начали ее читать и петь, служить по ней. Ежедневно всю книгу вычитали мы, все службы, все трипеснцы, сегодня с чистой совестью закрываем эту книгу до будущего года, кто доживет из нас по милости Божией. За эту милость Божию, за подвиг молитвы в нашем храме благодарим мы Господа. Что Господь сподобил полностью выслужить все службы святой Пятидесятницы, Пасху Христову, во славу Божию.

Сегодня говорим, что 200 лет со дня рождения исполняется великого нашего русского поэта любимого — Александра Сергеевича Пушкина. Говорил вам, чем он ценен для нас, кончиной своей, покаянием. Говорят, и масон он был, и развратник. Да, все было у него в жизни. Но кающегося Бог всегда прощает, и кончина его чудная — настоящая христианская мирная кончина. Почему нам он должен служить светлым образом добрым, путеводной звездой нам всем, заблудшим грешникам. Как его Господь ждал до смертного вздоха, так и нас Господь ждет.

Сегодня читали письмо, как в больницу после автокатастрофы попал человек в тяжелейшем состоянии, некрещеный был. Рядом лежал с переломанным позвоночником христианин. Разговорились, узнал, что некрещеный, просит: «Покрестись». И он согласился. Пришел священник в больницу, покрестил его. Мирно он причастился, простился со всеми и на операции он легко, спокойно умер. Вот Господь предсмертный вздох принял. И я верю, что Господь обязательно помилует его, простит, и душа его во благих водворится. Почему и всем желаю, хоть мы и грешные люди, но обязательно со вздохом всегда каждый день помолитесь: «Господи, только дай мне христианскую мирную кончину, когда придет время, и добрый ответ на Суде Божием». Часто говорю: старые священники, еще царского рукоположения, отец Димитрий, помню, всегда в этот момент, пока колени гнулись, земной поклон ложили, когда дьякон или батюшка возглашал это прошение. Просили земным поклоном. И им Господь, я замечал, кто молился об этом даре Божием, даровал всегда мирную кончину христианскую. И нам всем!.. Мы все с каждым днем приближаемся к вечности. Вечером приду в келию, на сон грядущий перекрещусь на святые образа: «Слава Богу, день протопал». Уже не говорю: «ближе к смерти», — чтоб вас никого не шокировать. «Ближе к Царствию Небесному». Еще на один шаг, еще на один день, — вздохну. Вот так. Так и вам дай Бог вздохнуть в конце каждого дня: «Слава Богу!» «Про смерть, — кажуть, — не гадай, не хочемо», — а «ближе к Царствию Небесному» — мудро скажите, да и все, ближе приблизились, во славу Божию. Только не унывайте, только не нойте, что нам плохо. За все Слава Богу! Вот это самое главное — благодарение Богу, а Бог никогда благодарных чад Своих не оставит, во славу Божию.

Спаси, Господи, тружеников, которые потрудились на этой неделе. Одиннадцать гектар подсолнуха попололи. Вот так. Вот, кто потрудился, спаси Господи. Огороды свои повыпалывали все, лежебоки, а? Ай-ай, ай-ай, це Василь, мабуть, такий убогий? Василь: «Я батюшка». Василю, стыдно мені. Чтоб огородики все чистые были, чтоб вы хорошо за землей святой ухаживали. Спаси, Господи, и мужиков наших — сена нам накосили. А пахнет как — не надышишься. Действительно, святое лето, сенокос, во славу Божию. Какая все-таки прекрасная, добрая, христианская такая жизнь. И какие вы убогие т. е. Ой, чуть не заругался. Живете в тех, хотел культурное слово сказать в кавычках, «курятниках» своих. Да. В городе там. Боже, я как побывал на этой неделе в Донецке, освящал квартиры. Посмотрел. Боже мой, какие вы убогие там живете! Ой-ой-ой-ой-ой! Боже. Деревня — и двор свой, и воздух свой, и все свое. Там, в этой клетке, сиди, как зверь. Там за стенкой стукают, там грюкают, вверху с..ся, внизу беснуются. Не поймешь, где находишься. В аду настоящем, да. Ад настоящий! А дышать нечем. Стены все закупорены эти, Боже мой. Городских много здесь? Да. Какие вы несчастные, бедные вы мои городские! Как хорошо по земельке босыми ногами походить, да огород пополоть, да с криницы воды напиться! Как мы эту землю забыли. Сядут у того бесовского ящика и смотрят. Не пообщаются, не поговорят между собой, не почитают ничего. Дьявола того, что вдалбливает свою ложь в голову, слушаем, блымаем глазами, верим да мерзости смотрим. Ой, какие вы убогие, городские мои, бедные вы люди! Недаром старец говорил: «Служи все время в селах, в городе погибнешь». Я всю жизнь, сколько прослужил, ни разу в городе не служил. Даже не знаю, как это там городские дамы эти ходят раскрашенные, певчие эти, безбожные артисты эти, накрашенные, распатланные поют. Говорят: «В церкви мы не были, мы были в опере церковной». Вот так, не поют, а завывают. По оперному все там, души-то нет. А как хорошо в деревне: хоть и просто поют, но с душой поют. Как я вам рассказывал про пение церковное. Старец был отец Епифаний в Винницкой губернии, юродивый он был, но прозорливый был. По деревням ходил, по церквам молился. Пришел, а его все почитали. Певчие, правый хор, так стараются, поют, выводят все эти ноты, полутона, тона, Боже мой, ну, как мы б сказали бы: «Ангелы поют». А на левом клиросе бабки беззубые еле «Господи, помилуй» тянут. Вот, после службы все ждут, сейчас отец Епифаний похвалит певчих. И отец Епифаний со скорбью посмотрел на правый хор: «Гав-гав, а Богу нет ничего». А на этих бабусь беззубых посмотрел: «Ангелы поют, ангелы с душой поют, славят Господа». Вот так. Так это и в деревнях. Хоть и просто поют, но с душой поют, во славу Божию. Так что, какое счастье жить в деревеньке! Бедные вы мои горожане. Что ж сделаешь, уже вас не научишь труду, вы разучены, вы уже бездельники. Я замечаю, городские приедут, ну покушать, поозорничать, да и все. А чтоб уже действительно помыть посуду побежать да все прочее — не-а, городских не заставишь, они уже к этому не приучены. Телевизор, к сожалению, этому не учит же, по-моему? Нет наверно? Трудолюбию святому не учит.

Да, еще вот. Вчера говорил и сегодня: наступает лето. С детьми. Не обременяйте меня своим «семейным счастьем», чтоб они мне тут не путались под ногами. Привели детей, помолились и с Богом после службы поехали домой. По неделям живут, по месяцу тут болтаются. Ну ладно, вы молитесь, а дети болтаются. Вчера я обмер: иду на полиелей в алтарь, детвора лазит по культиватору по этому. Ну оборвется ребенок, это же острые такие предметы железные, покалечится! Что ж тогда будет, радость мне? А она себе молится, хоть бы что ей. Таких блаженных мне не нужно, кукушек. Нарожали свое «семейное счастье» — воспитывайте их. Я отрекся от этого «счастья». И самый счастливый человек, что я — монах. Ни попадьи, ни попенят, ни внучат-сатанинят. Самый счастливый человек. А вы свое «счастье» понарожали, так уже и радуйтесь о нем. Подрастут, поумнеют, тогда мы будем уже заниматься. А сейчас детям нужны папа и мама, домашнее воспитание. У меня здесь нянек нет ходить за ними. Вот эта просьба. И уезжайте со своими детьми в свое семейное любимое счастье. Для многих, конечно, да почти для всех в кавычках это «счастье», так или нет? Семейная жизнь. Да всех спроси, и все опустят голову: так оно и есть. Ну что ж поделаешь. Прежде чем похоть исполнить, подумайте: а что ж с детьми будет, а как, куда их определить? А то — «Отец Зосима, куда мне детей определить?» Ваши проблемы! Я-то что, рожал их или что? Ваши же проблемы определять детей. Куда уже, как сможете, определяйте, только на добрый путь. На преступный путь чтобы дети не шли. Вот это мой сказ вам. Чтобы не было у нас напряженки никакой. Помолились. Дети — очень подвижные существа, им тяжело такие службы наши длинные выстаивать. Постояли немножко, вышли с детьми, на лавочке посидели, на крылечке. Там служба сейчас слышна, передается, транслируется все. Повели их, по надобностям сходили, вокруг храма обвели, что-то доброе сказали деткам, потом опять зашли — вот так нужно. Чтоб не томились дети, но чтобы живые они были. В храме Божием не стыдно выйти с ребеночком и на крылечке побыть, на воздухе. Старайтесь умнеть, рассуждение духовное иметь и в воспитании детей своих. Вот все, что хотел я вам рассказать.

В отношении поста, значит, — вот эту недельку постимся, рыбы не лопаем. А на Русских святых рыбу лопаем ради престольного праздника. В субботу и в воскресенье в Петров пост кушаем рыбу. И в праздники полиелейные все, кушаем рыбу, во славу Божию. А остальное — белки кончаются сегодня, витамины начинаются. Щавель хороший, петрушка, укроп хорошие, все хорошее. Кругом все начинается. Добрая витаминная растительная пища. У доброй хозяйки весь зеленый стол, как на Пасху, во славу Божию. Вот. Так что не стоните: «А что нам кушать?» Господь все дает, только умейте пользоваться даром Божиим. Все рассказал. Понятно все? Вопросы, есть какие?

Вопрос о голосовании за Кучму, перед выборами на второй срок.

Ответ: Не участвуйте в делах тьмы. Мы уже этого Кучму за пять лет посмотрели, лжеца и обманщика. Не надо участвовать в этом деле. Ну их. Они сейчас мягко стелют нам всем. Но он что кричит: «За єдину помісну українську церкву». Это он нам беды несет. Этого Филарета нам несет, сатаниста этого, предателя; на что ж он нам сдался, такой бестолковый. А вот я почитал газетки коммунистов, их программу: они стоят за единую каноническую Церковь Русскую, я смотрю. Они ж тоже обманщики, наверное, да? Они ж 70 лет нас дурили-дурили, вели-вели к светлому будущему, привели нас всех, а теперь Бог его знает. Но они в программу свою ставят: «Единая Церковь каноническая Русская». Объединяющая русских, украинцев и белорусов. Вот это серьезное дело. Наше дело. волнует нас, конечно, что? Церковь. Духовное состояние — самое главное. Единственная радость у нас — прожить проживем, до смерти доживем, — чтоб не отняли у нас радости духовной — Святой Церкви Православной. Чтоб кощунства этого не совершили, чтоб Филарета нам не сунули этого или другого подобного ему. Сохрани Господь. У нас есть законный Святейший Патриарх Московский и всея Руси, а киевских бандитов-самозванцев абсолютно нам не надо. Правильно сделали дончане, встретили Филарета, «угостили» его хорошо, а в Мариуполе еще лучше — этого басурмана из «Просвіти» накормили землей. Кричал: «Моя земля, що ви робите на моїй землi?» — так бабы ему как дали! Так он плевался потом ходил этой землей, накушался он, вот так. Из этой «Просвiти» бендеровец этот. Единственно, говорю: «Жаль, что меня там не было, бороду оторвал бы бесу этому точно я бы, и рука б не дрогнула, Филарету, сатанисту этому». Народ впрямую кричал: «Предатель ты несчастный, мы 30 лет за тебя Богу молились. Последние копейки тебе носили, верили в тебя, а ты растоптал нашу веру, нашу надежду растоптал, копейки наши все пограбил. Предатель же ты, Иуда». Вот он правильно говорит, народ. Устами народа истина глаголет всегда, это мы должны знать. Никаких сношений.

Сейчас этого Юрчика, сатаниста, Филарет поставил нам «епископом» своим Донецким. Ой, пошли они по селам кругом. Кругом регистрируются по селам, народ дурят, говорят, что они — законная церковь. А народ что понимает? Батюшка, батюшка, да и все.

Как когда-то обновленцы. Читаю сейчас историю обновленчества в 20-х годах, точно так они. Даром отпевают, даром требы совершают, им же платит Филарет доллары. Все даром, только идите к нам. К нам, к нам — у нас хорошо в хохляцкой церкви. Оно-то хорошо. Даром что бывает только? Сыр в мышеловке бывает даром, там даром дают. Ну, а потом что мыши после этого — сами знаете. Так и вот это — мышеловка. С этим «даром» филаретовским — это погибель. Бояться как огня нужно. Лучше бы остаться неотпетым, чем чтоб отпел вот этот сатанист, лжепоп этот, самосвят этот сатанинский. Беснование страшное идет. Владыка с такой печалью говорит: «По селам пошли, захватывают кругом». Власти на их стороне, кругом зеленая улица открыта бесу. Просто самому бесу, преисподней, открыта зеленая улица. Печально все это. Но только одна вера нас освящает: Церковь пребудет до скончания века, и силы зла, врата адовы не одолеют ея. Дай, Господи, нам всем умереть в Матери-Церкви, и чтобы нам Церковь, как мы — 200 лет — пели сегодня «Вечную память» Пушкину, так и нам всем до скончания века Мать-Церковь пела бы вечную нашу христианскую память. Этого желаю себе, грешному, и вам всем, возлюбленная паства моя.

Все рассказал. Понятно все? Вопросы есть? Что у вас за мода у всех: на прием, на прием. Сидят днями, тяпку в руки взять попросить — нет, у ней ума нема. Чего сидишь? «На прием, мне нужно на прием». Ну ладно, позвали, послушал я: «А что мне делать с моими детьми? Что с моими внуками делать?» — «А что, я им ума вставлю? Ну что ты целый день просидела?» — «А я не знаю, что я просидела».

Вот так, мы попривыкали бездельничать, тунеядствовать, проводить даром время. Да пришла, да скорей помолилась, да дайте, сестры, я еще что-нибудь пополю, я что-нибудь сделаю да бумажку какую-то подниму, подмету где-то что-то. Да пойду в туалете порядок наведу, чтоб чистенько было. Нет, это нет — мы не понимаем. Сядут. Вчера приехали. Крестный ход идет — хоть бы встали, хоть бы перекрестились. Чего приехали, чего сидят? Зачем это мумии здесь нужны, в храме Божием? Вот, подумайте об этом. Мумии здесь не нужны. Здесь просто нужны добрые, трудолюбивые люди. И всем: прием, прием. Да за целый день зайдет один человек из нескольких десятков, которому действительно нужно что-то мне сказать. А так: то дети, то внуки, то мне не поробили, на мне порчи нет?.. И все прочее, прочее. Да что ж я вам? То посмотрите на фотографию сына моего. Да что ж я тебе, колдун, экстрасенс какой-то или что? Я же простой священник. «Как мне квартиру поменять?» — Да я ж не обменное бюро тебе! Ну что ж я буду, Господи. Ну духовное спросите что-то у меня. Да, я с удовольствием отвечу, приму, наставлю. «Квартиру продам я, не продам?» Продашь — хорошо, не продашь — еще лучше будет: ни квартиры, ни денег не будет, да и все. Так что в этом отношении не обременяйте просто меня временами пустотой. Вы мне даже, простите, не даете выйти на крылечко, подышать воздухом. Только выйду, сяду на лавочку, как ото на г..но мухи летят, так и на меня бабы все поналетели. Я махну рукой, все уже, подышал, пойду дальше. Вот так в затворе приходится мне сидеть — келья и церковь в основном. Ну, что ж сделаешь. Конечно, никому по мере сил стараюсь не отказать. Приехали люди издалека. Что-то церковное, важное — всегда отвечу, наставлю, подскажу, во славу Божию, как получится. Некоторые, только приедет, сразу же у меня сидит, некоторые три дня сидит, и неделю сидит, и никак не попадет. Значит, нет воли Божией на то. Все. Еще что?

— В пятницу купаться будем?

— Обязательно! Всем купаться. Как князь Владимир: загоню всех в ставок голяка, и болтайтесь там. Пирогов чтоб понапекли вкусных хороших в пятницу, с маслом, с картошкой, во славу Божию, только с мясом нельзя, бо пост святой. Зеленых пирогов понапеките. Ещё что? Компоту, квасу понаделайте. Так, еще что? Говорите.

— Много скоромной пищи остается, а завтра пост. Что делать?

— Доедать завтра, да? А зачем ты столько наварил? Собака есть, кошка есть — подоедают они. Все. А ты завтра не доедай. Сегодня заговляйтесь, но не обжирайтесь. От поста никто не помирает. От обжорства люди помирают. Доктор, так?

— Так, батюшка.

— «Минздрав предупреждает».

Все рассказал, все объяснил. Что еще непонятно? Ну, слава Богу, что все растолковал. Спаси, Господи, тех, кто трудится здесь в нашем храме Божием. Просто помолиться и потрудиться. Дай, Боже, и в дальнейшем такой путь жизни. Что ты хотел?

— Батюшка, у одного священника правая рука не работает. Крестится левой рукой можно?

— Да пусть крестится, только справа налево. Если не работает рука, можно и той креститься, но только справа налево. Ну, а что ж, ну если не работает рука? Можно и той креститься, но только с права налево. Это подожди как же? Это еще надо подумать. Беда заставит. Правильный крест можно положить, кощунства не будет. Еще что? Ну, дай Бог, чтоб все руки у вас работали.

Милостию Божией Господь укрепил: нас, священников, служить святую Божественную литургию, и вас, мирян, сподобил Господь мирно, тихо, спокойно молиться в сегодняшний воскресный день в нашем святом храме Божием. За сегодняшнюю молитву благодатную Божественной литургии и праздник «Всех святых» и Матери Божией иконы «Умягчение злых сердец» благодарим мы Господа. Матерь Божия, смягчи сердца всех человек, и добрых, и злых, чтобы кругом мир и тишина были, во славу Божию!

С завтрашнего дня пост наступает. Любое дело подвижническое, пост исполнить — нужно попросить помощи Божией. Чтоб не было гордыни у нас: «Мы постимся». С помощью Божией. Вот и попросим сейчас. Почитаем молитвы на начало поста, попросим Божиего благословения. Чтобы Господь помог мирно месяц попоститься, до праздника Петра и Павла дожить нам и окончить начинающийся с завтрашнего дня святой пост. Вот о чем мы и попросим сейчас в наших христианских молитвах.

https://проповеди.рф/propoved/propoved-v-nedelyu-vsekh-svyatykh/