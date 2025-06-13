Сегодня день памяти брата Царя-Мученика Николая Великого князя Михаила Александровича, первого представителя Императорской Фамилии, погибшего от рук большевиков. Он был убит вместе со своим секретарем Николаем Николаевичем Джонсоном в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. (в тот год это был праздник Вознесения Господня) в окрестностях Перми.

Великий князь родился 22 ноября 1878 г., он был младшим сыном Императора Александра III и до рождения Цесаревича Алексея в 1904 г. был Наследником Престола. К 1917 г. он был генерал-адъютантом Свиты, генерал-лейтенантом и членом Государственного Совета. Во время Первой Мировой войны командовал Кавказской туземной дивизией, 2-м кавалерийским корпусом, затем был назначен инспектором кавалерии. После отречения Государя Императора Николая II в его пользу 3 марта 1917 г. под давлением революционных вождей Госдумы отказался вступить на престол до решения Учредительного собрания.

Жил у себя в Гатчине, в августе 1917 г. был арестован, но вскоре освобожден. Оставался с семьей в Гатчине и после большевистского переворота, живя в частном доме. 27 февраля (12 марта) 1918 г. был неожиданно арестован и вскоре выслан в Пермь, его сопровождали Н.Н.Джонсон, камердинер В.Ф.Челышев, повар Г. Ф.Митревели и шофер Борунов. В Перми жил в гостинице купца Королева, пользуясь сравнительной свободой. В мае к нему приезжала супруга графиня Н.С.Брасова, которая на обратном пути заехала в Москву, добилась свидания с Лениным в надежде выхлопотать освобождение супруга. Ее усилия оказались напрасными. К тому времени судьба Великого князя уже была решена, был определен палач — председатель местного областного комитета чекист Мясников (как его характеризовали, «человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный»), который уже получил инструкции от Свердлова по организации убийства.

В ночь на четверг 31 мая (13 июня) Мясников с тремя сподручными явились за своей жертвой в гостиницу. Они ворвались к великому князю и потребовали, чтобы он следовал за ними. Верный Н.Н.Джонсон пожелал сопровождать Его Высочество. Их повезли в сторону Мотовилихинского завода, завезли в лес на место массовых расстрелов, где и убили. Стремясь скрыть следы преступления, тела убиенных бросили в заводскую печь и сожгли. Населению объявили, что Великий князь бежал из ссылки. Все поверили, или сделали вид, что поверили. Камердинера Челышева и шофера Борунова тоже арестовали и заключили в тюрьму, а в конце сентября они были расстреляны.

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