Сегодня мы читали Евангелие от Иоанна, отрывок из 5-й главы читается всегда на водосвятие, поэтому он всем довольно известен. Там повествуется о том, как Господь на праздник пришёл в Иерусалим, и в Иерусалиме у Овечьих ворот была купальня, называлась по-еврейски Вифезда, что значит «Дом милосердия». Такое название получила, потому что там время от времени Ангел Господень сходил на воду, она начинала волноваться, те болящие люди, которые у купели ждали этого чуда, бросались в воду, выходили исцелёнными. Вот такая проявлялась милость Божия к больному человечеству, потому что никакая народна медицина не могла вылечить человека, и заключалась она только в том, чтобы ресурсы человека мобилизовать. И, конечно, много людей было болящих, и продолжительность жизни была весьма невысокая. Хотя, конечно, отдельные люди доживали и до очень преклонного возраста.

И вот, лежало великое множество больных: и слепых, и хромых, и иссохших, ожидающих движения воды. И среди этих болящих был человек, находящийся в болезни тридцать восемь лет (Ин. 5, 5). Почему евангелист Иоанн сообщает нам эту цифру? Ну, во-первых, это действительно та реалия, с которой он столкнулся, в этом есть дополнительное свидетельство истинности того, что произошло. Но ещё говорит об одной вещи. Сегодня у меня один человек спросил: «А вот я терплю, сдерживаюсь. Вырастет ли от этого во мне в конечном итоге смирение?». Я сказал, нет. Потому что чтобы вырастить смирение через терпение, нужно долготерпение. Поэтому евангелист Иоанн подчёркивает: он лежал и болел 38 лет. И только после этого произошло то, что Господь, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему более чем странные слова: хочешь ли быть здоров? (Ин. 5, 6). И он Его не облаял, не назвал Его сумасшедшим. Это всё равно что прийти в больницу, выбрать, к какому врачу очередь побольше и спросить у самого последнего из этой очереди: «Хочешь ли ты быть здоровым?».. Потому что это как-то очевидно. Но этот странный больной отвечает: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня (Ин. 5, 7). Видимо, еле-еле мог ползти. А Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи (Ин. 5, 8). А зачем «встань», «бери постель», «ходи»? Без этого нельзя как-то исцелить? Ну конечно, можно. И в этом тоже есть огромный смысл. В первом случае Господь проверял, а достиг ли он смирения, задав ему совершенно очевидный, самый очевидный вопрос, на который, понятно всем, есть ответ. И он кротко, спокойно Ему объяснил без возмущения, без раздражения, что вот, так и так мои дела. А второе — это Господь испытал его веру. Вот он сейчас поверит, что Он может встать, взять постель и с ней идти? И он поверил. Поверил, и случилось чудо.

Было же это в день субботний (Ин. 5, 9). Почему же Господь именно в день субботний назначил ему то, что было для иудеев неприемлемо? А Христос, наоборот, проверяет, сумеет ли этот человек пойти против общественного мнения, какова его вера. И он смог: взял свою постель и стал ходить, демонстрируя, что он выздоровел. Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: «возьми постель твою и ходи». Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: «возьми постель твою и ходи»? (Ин. 5, 10−12). То есть он целый день ходил с этим ложем, с этой раскладушкой. Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу (Ин. 5, 13−16). То есть разное у всех было отношение, но мало было тех, кто порадовался, что человек 38 лет болел и выздоровел. Так происходит чаще всего в силу отсутствия любви, а в то время трудно было в Иерусалиме найти христиан, Он, собственно, один и был, ходил, исцелял, а вождей израилевых это только раздражало. Но Он не мог не исцелять, потому что Он как Бог был очень милосерд к людям, ради спасения которых Он и сошёл на землю. Спасения, кстати, и от фарисейства, потому что это опаснейшая зараза, когда человек какие-то инструкции ставит выше любви к ближнему. Ведь Господь назначил субботу и почитание субботы, для того чтобы, почитая хотя бы раз в седмицу Бога, люди обращали свои взоры к Священному Писанию, на жизнь пророков и не забывали о том, что первая и высшая заповедь — это любовь к Богу и к ближнему. Вот была цель субботы, а не в том, чтобы не помочь больному, совсем не для этого. Но человеческий ум так устроен, что вместо того, чтобы увидит суть, всегда скользит по поверхности и извращает эту суть. Самый простой пример, я его много раз приводил: практически любой ученик любой школы — хоть в Новой Зеландии, хоть в Португалии — хочет получить оценку. Поэтому он ради оценки готов даже списать, взять шпаргалку, всё списать, получить оценку от учителя и быть очень довольным, хотя это просто сущий обман, и никаких знаний всё равно нет. Кроме чистописания, ничего человек не достигает. Но по всему миру школьники всех наций и вероисповеданий этим занимаются. Почему? Потому что они стремятся к оценкам, чтобы их похвалили. А взрослые люди хотят другого совсем: они хотят не чтобы у них были оценки, а чтобы в голове что-то осталось. Для этого и существует школа, чтобы человека чему-то научить, а не чтобы у него в дипломе стояли все пятёрки, цена которым ровно ноль. Можно даже и медаль получить, но эта медаль только будет способствовать тщеславию, но не знаниям. Но почему же люди, маленькие ещё пока, склоняются именно к этому, к халтуре, к обману? И вместо того, чтобы что-то получить в голову себе, они получают только тщеславие в своё собственное сердце и укрепляются в жульничестве.

Так же и фарисейство: это сплошное жульничество, потому что искажает замысел Божий. Бог дал субботу, чтобы люди не забывали о любви к Богу и о любви к ближнему. Потому что если человек говорит, что он любит Бога, а брата своего ненавидит, — это Сам Бог сказал — этот человек ложь есть. Потому что как же ты можешь любит Бога, Которого не видишь, и брата своего ненавидеть, которого ты видишь? (см. 1 Ин. 4, 20). Это значит, что твоя любовь — это всего лишь Малый театр, причём не столичный, а какой-нибудь периферийный. То есть обыкновенное очковтирательство. И вот, против этого Господь и был, поэтому всегда старался исцелить именно в субботу, чтобы напомнить своим соплеменникам, потому что Он к Своему народу пришёл, которому обещал прийти, чтобы спасти. Спасти в частности от фарисейства. И Он учеников Своих учил: берегитесь закваски фарисейской (Лк. 12, 1), вот этого формального подхода к исполнению Закона Божьего, потому что формальное отношение перевирает всё. Человек вместо благочестивого становится хулителем благочестия истинного, сердечного. Поэтому Господь говорил о том, чтобы человеку не быть, как накрашенному гробу (см. Мф. 23, 27). Снаружи-то вроде благочестивый, выступает за Закон Божий, а внутри? А внутри абсолютно равнодушен: 38 лежит лет или 27, пусть лежит, а вот в субботу — нет, хоть сдохни. Ничего не шевелится в сердце, человек абсолютно мёртвый и безжалостный, то есть он уже умер. Для Бога он умер. Почему? А потому что Сам Бог милосерд.

А как прийти к милосердию? Некоторые люди спрашивают, а как достичь любви. Только по ступеням. Сначала научиться терпеть. Наступили на ногу или плевали в урну, ветер подул, получилось прямо тебе ровно в физиономию. Достал платочек, а если нет платочка, рукавом, вытер физиономию, и стерпел. Это значит, человек научился терпению. А долготерпение — это когда каждый день одно и то же или подряд несколько раз. Очень многие люди на исповеди иногда до восьми раз говорят одно и то же. А бывает, кругами. Всё сказал, потом соскальзывает, как игла на виниловой пластинке, и опять сначала. Вжик! Вжик! Потом все удивляются: как это Вы научились терпению? Посиди лет 30 на стульчике, научишься. Всё очень просто. За 20 лет не научишься, это совершенно невозможно. Звонят на радиостанцию «Радонеж»: «Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — «Я хочу задать вопрос. Можно задать вопрос?». Спрашивается, ты куда звонишь? На музыкальную радиостанцию, чтобы себе какую-нибудь песню, похоронный марш заказать? Раз ты звонишь на станцию, где специальная передача, посвящённая тому, чтоб люди задавали вопросы, зачем вот этот разгон делать? Один, второй, третий — одно и то же, а время идёт, а время эфира вообще страшно дорого. Но человек не может, его в школе не научили говорить, ему обязательно нужен какой-то подъезд. Но ещё отец Павел Флоренский заметил, что самые прекрасные вещи, которые постоянно повторяются, надоедают, их уже невозможно слушать, когда человек этим приелся. Попробуй, бери маленького человека, сладкоежку, покорми его неделю халвой. После этого 40 лет к ней не притронется. Вот в чём дело. Начинай ребёнка всё время тискать, целовать, он возненавидит поцелуи и объятия. А зачем же люди это делают? Ради собственного сладострастия. Они к ребёнку относятся, как к коту, хочется потискать его. То есть относятся, как к плюшевому мишке, забывая, что это божественная личность. Потому что люди, к сожалению, думают только о себе и о собственных удовольствиях. Например: а мне не дают видеть моих внуков. Давай исследуем, а почему? Зовёшь невестку, оказывается, когда бы ни приехала к внукам, кончается это безобразнейшим скандалом. Ну понятно, от такой бабушки нужно, как от бабы Яги, подальше, и вообще уехать и адрес не сказать. Но она хочет видеть внуков. Господи, помилуй! Да пойди в детский дом, набери себе внуков, да воспитывай. Тебе дадут, сейчас эта процедура стала легче. Бабушки все молодые, ещё и до пенсии многим бабушкам лет пять-восемь.

И вот, Христос хочет научить человека любви. И всё Евангелие свидетельствует только об этом. И Он не только учил, но и показывал эти дела любви. Но опять же, у Овчей купели, и сам этот болящий свидетельствует о том, было много больных. А почему Он исцелил только его? Потому что его душа была к этому готова. Чем? Тремя вещами. Первое: он пришёл в своё состояние расслабления через какой-то грех, и болезнь его понудила этот грех оставить. Он не мог уже так грешить, как грешил, пока был здоров. Господь ему об этом напомнил, сказал: «Смотри, больше не греши, а то будет что и похуже». Второе: он приобрёл долготерпение и смирение. И третье: он приобрёл веру в Того, Кто может его исцелить. То есть та болезнь, которую Господь попустил этому человеку, за 38 лет его вылечила. Вылечила от чего? От духовного заболевания. А это для Бога гораздо важней. Ну зачем теперь человеку болезнь, если она была нужна для того, чтобы человека чему-то научить, и человек уже научился?

Сегодня в храм пришла одна женщина, она своё детство провела в Освенциме, но по милости Божией осталась жива. И говорит: «Батюшка, я счастливая, я вообще ничем не болею, и всё у меня хорошо». Но глядя на неё никогда не скажешь, что она ничем не болеет, она и сгорбленная и еле ходит, и видно уже, что диагнозов там с полсотни наберётся, но внутреннее состояние духа таково, что у неё совершенно нет никакого ропота на Бога. Вот как бывает. Человек вроде и старый очень..Представляете, Освенцим освободили в 1945 году. Можете себе представить, сколько ей лет? Очень много, под 90. И она говорит: «У меня ничего не болит, слава Богу, я хорошо себя чувствую». Вот чудеса-то! И всё время непрестанно, когда мне удаётся с ней общаться, она всё время только Бога благодарит и за то, что Он её спас, и за все этапы её жизни. Жизнь тяжелейшая, ни с кем из нас не сравнится, и тем не менее, человек рад, доволен жизнью, не ропщет, и ничего у неё не болит. Вот через такие тяжёлые испытания человек очень часто достигает настоящего христианского устроения. Вот и всем вам того желаю, ну и себе в первую очередь.

https://проповеди.рф/propoved/propoved-na-nedelyu-4-yu-po-pashe-o-rasslablennom-3-maya-2015-g/