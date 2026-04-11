Сегодня в Великую Субботу, последний день перед Пасхой, Православная Церковь воспоминает пребывание Иисуса Христа во гробе и сошествие Его душою во ад.

В Ветхом Завете день субботний был днём покоя. Он был установлен в память о том, что Бог в шесть дней сотворил мир, а в седьмой почил от дел Своих. Но одновременно эта заповедь была пророчеством о том, что Спаситель за 6 дней Страстной седмицы, если считать от входа в Иерусалим, окончит свои земные дела, а в 7-й будет лежать во гробе.

Пока Спаситель был жив, его враги — фарисеи, книжники, старейшины осуждали Его за то, что Он в субботу лечил больных, разрешал Своим ученикам растирать колосья руками, делать добрые дела. Их это раздражало: «Не от Бога сей человек, потому что не хранит субботний день», — говорили они.

Однако обратим внимание, чем сами они занимались в Великую субботу, которая в тот год совпала с иудейской Пасхой, то есть праздник был сугубый. Узнав, что ученики положили Тело Христово во гроб, старейшины и первосвященники испугались, как бы ученики не похитили Тело и не объявили Иисуса Христа воскресшим. Чтобы оградиться от такой «опасности», они решили собрать синедрион (телефонов тогда ещё не было) и просить у Пилата воинов для охраны гроба. У них были свои стражники, но римские были надёжнее: они не спали в карауле, их нельзя было подкупить. Приняв такое решение, они всей толпой пошли к прокуратору, добились встречи с ним. Но Пилат был раздражён всей этой историей: он не хотел казнить Христа, его вынудили к этому давлением и угрозами. Поэтому он отказал иудейским старейшинам: «У вас есть своя стража, сами сторожите как знаете». Тогда они сами отправились ко Гробу, опечатали камень и приставили стражников для охраны. Только после этого они успокоились и разошлись по домам. Так сами они провели день покоя.

Но вся эта суета послужила против них самих. Кто бы после этого мог поверить, что Тело было украдено учениками?

Пока Тело Христа пребывало во гробе, в невидимом мире произошло ещё одно великое событие. Спаситель сошёл душою во ад и возвестил там о совершившемся спасении человеческого рода. До Евангельских событий все умершие попадали в ад, даже пророки и праведники. Это не значит, что они там мучились, они ожидали там пришествия Спасителя. Только после Крестной Жертвы открылся вход в Царство Небесное. Сойдя во ад, Господь вывел оттуда Адама и Еву, Ветхозаветных праведников и всех достойных спасения. Церковь так говорит об этих событиях: «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог..»

Великой Субботой заканчивается Страстная седмица, во время которой произошли такие великие события, что за них Господа будут благодарить и славить не только люди, но и Ангелы вечно, во веки веков. Аминь.

Архимандрит Борис (Долженко)