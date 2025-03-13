13 марта 2025 года Секретариат Священного Синода Албанской Православной Церкви опубликовал на официальном сайте Албанской Церкви объявление о дате выборов нового Предстоятеля в связи с кончиной Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, похороны которого прошли 30 января 2025 года.

«Священный Синод Автокефальной Православной Церкви Албании объявляет, что выборы нового Архиепископа Тираны, Дурреса и всей Албании, который сменит покойного архиепископа Анастасия, состоятся во второе воскресенье Великого поста 16 марта 2025 года в Синодальном центре после Божественной литургии. Избирательный процесс будет осуществляться в соответствии с положениями Устава Автокефальной Православной Церкви Албании», — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время Албанская Православная Церковь состоит из шести епархий и насчитывает семь архиереев, пять из которых — правящие, а два — викарные. Местоблюстителем Архиепископского престола до сего дня является духовный ученик почившего Архиепископа Анастасия митрополит Корчанский Иоанн, которого многие и прочат в новые Предстоятели.

Как сообщает Патриархия.Ru, с конца IX века Албанская Церковь находилась в юрисдикции Болгарской Православной Церкви. С 1767 года она была подчинена Константинопольскому Патриарху. В 1926 году Албанской Православной Церкви была дарована автономия, 12 апреля 1937 года — автокефалия.

При коммунистическом режиме Энвера Ходжи Албанская Православная Церковь наряду с другими конфессиями подверглась жестоким гонениям. Возрождение началось в 1991 году, когда Константинопольский Патриархат поставил для Албанской Церкви епископов и назначил Предстоятеля.

По всему видно, что связь Албанской Церкви с Константинопольским Патриархатом продолжает оставаться очень большой, и то, что почивший Архиепископ Анастасий жёстко обличал Патриарха Варфоломея за его неканонические действия на Украине, стали для многих сюрпризом. Как поведёт себя новый Албанский Предстоятель в этом вопросе, пока неизвестно.

Русская линия