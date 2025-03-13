Назначена дата выборов нового Предстоятеля Албанской Православной Церкви
Выборы состоятся во второе воскресенье Великого поста 16 марта 2025 года…
13 марта 2025 года Секретариат Священного Синода Албанской Православной Церкви опубликовал на официальном сайте Албанской Церкви объявление о дате выборов нового Предстоятеля в связи с кончиной Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, похороны которого прошли 30 января 2025 года.
«Священный Синод Автокефальной Православной Церкви Албании объявляет, что выборы нового Архиепископа Тираны, Дурреса и всей Албании, который сменит покойного архиепископа Анастасия, состоятся во второе воскресенье Великого поста 16 марта 2025 года в Синодальном центре после Божественной литургии. Избирательный процесс будет осуществляться в соответствии с положениями Устава Автокефальной Православной Церкви Албании», — говорится в официальном сообщении.
В настоящее время Албанская Православная Церковь состоит из шести епархий и насчитывает семь архиереев, пять из которых — правящие, а два — викарные. Местоблюстителем Архиепископского престола до сего дня является духовный ученик почившего Архиепископа Анастасия митрополит Корчанский Иоанн, которого многие и прочат в новые Предстоятели.
Как сообщает Патриархия.Ru, с конца IX века Албанская Церковь находилась в юрисдикции Болгарской Православной Церкви. С 1767 года она была подчинена Константинопольскому Патриарху. В 1926 году Албанской Православной Церкви была дарована автономия, 12 апреля 1937 года — автокефалия.
При коммунистическом режиме Энвера Ходжи Албанская Православная Церковь наряду с другими конфессиями подверглась жестоким гонениям. Возрождение началось в 1991 году, когда Константинопольский Патриархат поставил для Албанской Церкви епископов и назначил Предстоятеля.
По всему видно, что связь Албанской Церкви с Константинопольским Патриархатом продолжает оставаться очень большой, и то, что почивший Архиепископ Анастасий жёстко обличал Патриарха Варфоломея за его неканонические действия на Украине, стали для многих сюрпризом. Как поведёт себя новый Албанский Предстоятель в этом вопросе, пока неизвестно.