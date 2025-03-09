Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Дорогие наши, други наши, чада Божии, дети Святой Православной Церкви! Сегодня особый день — день Торжества Православия, день Торжества Святой Православной, Соборной и Апостольской Церкви. Церкви Торжествующей — Небесной и Церкви воинствующей — земной.

И это есть день радости о воплощении Сына Божия, о полноте Божества на земле в Нем и о полноте Божества и в теле Его — в Церкви Христовой. А тело Его — это все те, кто идет подвигом жизни в Вере и Истине в Церкви, это все, все, начиная со святых апостолов, учителей Церкви, ее патриархов, святителей, отцов, народа Божия — мирян, держащих истины веры и ими живших, и ими живущих теперь. Это и все мы, собравшиеся после первой недели постных подвигов здесь в церкви и облеченные ныне в белую одежду оправдания, вкусив Божественной жизни, соединяясь с Господом в Таинстве Святого Причащения.

И мы с вами слышали сегодня в Евангельском чтении за Литургией высокую оценку и похвалу от испытующего сердца Господа в словах, обращенных к будущему апостолу Церкви Нафанаилу: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет льсти» (ср. Ин. 1:47). Это похвала христианину, это похвала и той Церкви, о которой Господь изрек: вот Церковь, в которой нет лукавства, нет суетных измышлений человеческих, которая вся есть истина во всем ее учении, Таинствах, богослужении, управлении, во всем ее устройстве. И именно эта Церковь, по слову Апостола — «столп и утверждение истины» (1Тим. 3:15), есть славная Церковь, не имущая скверны или порока. Какими кровавыми подвигами, какой борьбой с врагами истины, какими и сколькими смертями ревнителей чистоты, святости веры и Церкви приобретено, сохранено и передано нам Православие! И если сегодня мы видим земную Церковь удрученной, отягченной многообразными бедами и скорбями (а это почти постоянное состояние Церкви Православной от дней ее основания), и кажется нам: есть ли о чем радоваться? — знайте, дорогие мои: Торжество Православия в Церкви будет праздноваться всегда, ибо это торжество не о видимой славе Православия, но о том единственном, что дает жизнь миру и чего не могут отнять теперь уже никакие внешние беды и никакие враги, – это торжество Божественной любви к миру и вечная жизнь мира в этой любви и этой любовью.

А для каждого из нас остается только частный вопрос — будем ли мы с вами участниками этой Божественной любви? Сохраним ли себя и сохраним ли для своего потомства то, что дал нам Сам Христос и что передали в чистоте Его верные последователи в Церкви? Так будем же помнить, дорогие наши: чтобы нам с вами быть истинно православными христианами, надо иметь живое и постоянное общение с Православной Церковью в ее молитвах, учении, Таинствах, надо знать свою веру, изучать ее, проникаться и жить ее духом, руководствоваться ее правилами, заповедями, уставами. А главное — необходимо постоянно восстанавливать в себе глубоким покаянием образ истинно православного христианина по примеру святых Божиих людей, живших во все времена. И если первое Торжество Православия было установлено тогда, когда Церковь в борьбе с иконоборчеством отстояла право и долг поклоняться иконам Христа, Матери Божией и святых, и тем отстояла и истину Боговоплощения, — то и теперь Церковь продолжает праздновать и будет праздновать до конца дней мира явление в нем образов Живого Бога. Ибо и теперь Бог открывает Себя в людях, стяжавших и являющих в себе это бесценное сокровище, эту единственную жемчужину, которой не стоит весь мир, — богоподобие человека в святости жизни. Так помолимся сейчас, дорогие мои, тем, кто святостью своей освящал и освящает и нам путь к Истине.

Помолимся и о тех, кто трудами своими и болезнями сохраняет верность Истине Божией и в наши дни. Попросим Господа, чтобы и нам быть не чуждыми этой верности и этих трудов. Аминь.

2 (15) марта 1992 года