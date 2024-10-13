9 октября 2024 года в Троице-Сергиевой Лавре состоялось торжества в честь 105-летия со дня рождения духовника Лавры и трёх последних Святейших Патриархов Московских, почитаемого в народе старца архимандрита Кирилла (Павлова), сообщается на странице ВКонтакте Архондарика преподобного Паисия Святогорца.

«Отец Кирилл — это преподобный Сергий нашего времени», — такое высокое сравнение можно услышать от многих его духовных чад и всех, кто с ним общался.

В день памяти отца Кирилла состоялась панихида на его могиле в Троицкой обители. Множество людей пришли помолиться, почтить память дорогого батюшки, заполнили пространство вокруг его могилки. Количество молящихся на панихиде превзошло все ожидания — сотни верующих стеклись в Лавру!

После богослужения состоялся торжественный вечер памяти Большой актовый зал Московской духовной академии был полон. Даже «камчатка» — самые дальние места были заняты. Память об отце Кирилле собрала здесь духовных чад, собеседников, благоговейных почитателей и просто благочестивых посетителей Лавры.

Ведущими торжества стали духовные чада архимандрита Кирилла — игумен Киприан (Ященко) и игумен Аверкий (Лопатюк).

Священнослужители, монашествующие, миряне поделились личными воспоминаниями общения с благодатным батюшкой, рассказали о своих послушаниях от отца Кирилла, о новых проектах, в том числе по увековечиванию его памяти, издании книг и многих других моментах, дорогих сердцу и хранимых в памяти.

Перед собравшимися выступили:

— игумен Киприан (Ященко), к.п.н., клирик Покровского храма МДА, главный редактор журнала «Покров»;

— игумен Аверкий (Лопатюк), настоятель Спасо-Вифанского монастыря;

— архимандрит Алипий (Кастальский-Бородин), насельник Троице-Сергиевой Лавры, главный редактор Патриаршего издательско-полиграфического центра Троице-Сергиевой Лавры, настоятель Георгиевского храма в Абрамцеве (подворья Троице-Сергиевой Лавры);

— иеромонах Пафнутий (Фокин), насельник Троице-Сергиевой Лавры;

— игумен Сергий (Амуницин), духовник Сергиево-Посадской епархии, настоятель Спасского храма Пушкинского городского округа г. Пушкино;

— игумен Иннокентий (Николаев), начальник Сергиевского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры;

— иерей Николай Кравченко, клирик подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме Воскресения Христова;

— Филипп Москвитин, известный русский художник, работающий в области монументального искусства, иконописи и исторической живописи. Привез эскизы памятника архимандриту Кириллу.

— Ольга Каменева, к.п.н., председательница фонда «Медиапросвещение», основательница агентства «Святые online». Доклад «Сталинградское Евангелие архимандрита Кирилла (Павлова)»: приглашение к участию в создании II тома книги".

Когда пришло время освободить зал, люди долго ещё беседовали с ведущими и друг с другом. В интервью после вечера памяти многие люди отмечали, что это самое масштабное торжество по сравнению с прошлыми мероприятиями в честь архимандрита Кирилла. Прошедшее празднование засвидетельствовало огромное почитание отца Кирилла.

«Мы стали свидетелями через его духовных чад, что он святой нашего времени. Что он жил святой жизнью. Были выявлены материалы, которые свидетельствуют о святости архимандрита Кирилла (Павлова)», — заявили в Архондарике преподобного Паисия Святогорца.

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