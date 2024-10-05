Сегодня день памяти знаменитого русского писателя и этнографа, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, скончавшегося 22 сентября 1872 г.

Он родился 10 ноября 1801 г. в Луганске в семье врача. Будучи по рождению по отцу датчанином, по матери французом, Даль стал самым русским из русских. Он писал: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежности его к тому или иному народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа — мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу принадлежит. Я думаю по-русски». В 1819 г. закончил Морской кадетский корпус в Петербурге, служил на Черноморском флоте и в Кронштадте. В 1826 г. вышел в отставку и поступил на медицинский факультет Дерптского университета. В марте 1829 г. досрочно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора наук и отправился на русско-турецкую войну, где прославился как виртуозный хирург. Участвовал в подавлении польского мятежа в 1831−32 гг., получил известность не только как врач, но и как инженер, под его началом был сооружен мост через Вислу спасший от истребления большой русский отряд. В 1832 г. Даля переводят в Петербург на должность ординатора Военно-сухопутного госпиталя.

Еще с молодости Даль собирал лингвистические и фольклорные материалы. И в 1832 г. он издал обработанные им «Русские сказки. Пяток первый», в 1833−39 гг. выходят в 4 книгах «Были и небылицы». В 30-е гг. он начинает публиковать очерки в духе натуральной школы под псевдонимом Казак Луганский. В 1833 г. из-за конфликта с начальством Даль оставляет занятия медициной и становится чиновником особых поручений при военном губернаторе Оренбургского края Перовском. Там произошла его встреча с Пушкиным, который приехал собирать материал к «Истории пугачевского бунта». Они подружились, впоследствии Даль дежурил у постели смертельно раненного поэта. Знаменательно, что после кончины Даля было написано иконописное изображение, на котором Пушкин и Даль были представлены в виде св. бессребреников Косьмы и Дамиана. В Оренбурге он увлекся флорой и фауной края и в 1838 г. был избран членом-корреспондентом Петербургской АН по отделению естественных наук за собирание коллекций по флоре и фауне Оренбургского края. В 1841 г. Даль переводится в Петербург, служит управляющим канцелярией при министре иностранных дел, чиновником особых поручений при министре внутренних дел. В последней должности он прославился двумя важными исследованиями, по результатам которых составил две записки в 1844 г. «Исследование о скопческой ереси» и «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их».

Помимо служебной деятельности Даль продолжает заниматься наукой и литературой, в 1847−49 гг. издает учебники по зоологии и ботанике. По четвергам он собирает у себя известных деятелей науки и культуры, у него бывали: хирург Пирогов, мореплаватели Врангель и Литке, натуралист Бэр, актер Щепкин, поэт Шевченко, писатель Одоевский и др. На одном из четвергов было фактически учреждено Русское географическое общество, что позволило организовать сбор географических, геологических, топографических сведений и фольклора, организовать экспедиции по всему миру. В 1848 г. он переводится в Нижний Новгород управляющим Удельной конторой. Наконец, в 1859 г. Даль выходит в отставку и поселяется в Москве, где возобновляет давние дружеские связи со славянофилами. Здесь он завершает главное дело своей жизни. В 1861−62 гг. выходит плод многолетнего труда Даля — сборник «Пословицы русского народа», включивший более 30 тыс. пословиц, поговорок, прибауток. А с 1863 по 1866 гг. Даль издает четыре тома «Толкового словаря живого великорусского языка», над которым трудился еще с 1819 г. Словарь, содержавший около 200 тыс. слов, получил широкое признание. В 1869 г. Академия Наук присудила автору Ломоносовскую премию и избрала его своим почетным членом. От Русского Географического общества он получил золотую медаль, премию от Дерптского университета, был избран почетным членом Общества любителей российской словесности.

В последние годы жизни Даль занимался переложением для детей сюжетов из Священного Писания и продолжал трудиться над своим главным детищем — словарем, готовя его второе издание (оно вышло уже после смерти Даля, в 1880−82 гг.).

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