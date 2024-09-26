Приморский край стал очередным регионом России, где запретили склонение женщин к аборту

25 сентября 2024 года депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли сразу в трёх чтениях проект закона «О запрете на территории Приморского края склонения к искусственному прерыванию беременности». Автором законодательной инициативы стал уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Мельников. Цель нового закона — защита здоровья женщин и повышение уровня рождаемости, сообщает официальный сайт регионального парламента.

«Принятие закона будет способствовать обеспечению в крае безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства социальной среды, препятствовать насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни», — уверен Юрий Мельников.

В соответствии с документом, на территории Приморского края запрещается склонение беременной женщины к аборту путём уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости беременной женщины сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности при исполнении трудовых (должностных) обязанностей.

За это правонарушение предусматривается административная ответственность. В ходе заседания депутаты дополнили краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» соответствующей статьей 2.4 — «Склонение на территории Приморского края беременной женщины к искусственному прерыванию беременности».

Статья предусматривает штрафные санкции:

— для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;

— для юридических лиц — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей.

При этом под гражданами понимаются сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности, не являющиеся должностными лицами.

Административное правонарушение считается совершенным независимо от того, был ли произведён аборт или нет. Рассматривать подобные дела будут административные комиссии.

Информирование женщины врачом о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности склонением считаться не будет, действие закона также не распространяется на семейные или родственные взаимоотношения.

Как отметил Юрий Мельников, подобные законы уже приняты в десяти субъектах Российской Федерации, однако, в отличие от них, его инициатива не предусматривает вмешательства в частную жизнь семьи, а призвана минимизировать любые попытки повлиять на решение женщины со стороны работодателей.

Источник: https://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/603 386/

Русская линия