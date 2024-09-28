Сегодня день памяти русского писателя, члена-корреспондента Петербургской Академии наук Ивана Александровича Гончарова.

Он родился 6 июня 1812 г. в Симбирске в купеческой семье. Первоначальное образование получил в частном пансионе, затем учился в Московском коммерческом училище и на словесном отделении Московского университета. По окончании университета (1834) навсегда переехал в Петербург, где начал службу в Министерстве финансов, продолжая всё свободное время заниматься литературой: много переводил, писал романтические стихи и шуточные повести для домашнего чтения в кругу Майковых (в этой семье он преподавал русскую литературу и латинский язык будущему поэту А.Н.Майкову и его брату В.Н.Майкову, впоследствии известному критику). В их доме писатель завязал и первые литературные знакомства.

Гончаров входил в литературу нерешительно, переживая глубокие сомнения в своих силах. В 1842 он написал очерк «Иван Савич Поджабрин», напечатанный лишь шесть лет спустя. В 1845 г. был написан роман «Обыкновенная история», вызвавший восторженную оценку критиков — напечатанный в «Современнике» в 1847 г., роман принёс писателю настоящее признание. В 1852 Гончаров в качестве секретаря адмирала Е. В Путятина отправился в кругосветное плавание на фрегате «Паллада», впечатления от которого к 1858 г. вышли отдельным изданием под названием «Фрегат «Паллада».

По возвращении из путешествия Гончаров определился на службу в Петербургский цензурный комитет. Должность цензора, а также принятое им приглашение преподавать русскую литературу Наследнику Престола превратили писателя в «предмет негодования либералов». Гончаров-цензор облегчил печатную судьбу целого ряда лучших произведений русской литературы (например «Записок охотника» И.С.Тургенева), однако к радикальным изданиям он относился откровенно враждебно, что вызывало раздражение в кругах левой интеллигенции.

Но, пожалуй, самым известным произведением писателя стал роман «Обломов», над которым Гончаров работал в течение 10 лет. Вышедший в 1859 г., роман этот сразу же завоевал огромный успех: «Обломов и обломовщина. облетели всю Россию и сделались словами, навсегда укоренившимися в нашей речи», — писал А.В.Дружинин.

Последним творением Гончарова стал роман «Обрыв» (1868), в центре которого оказалась трагическая судьба революционно настроенной молодежи, представленной в образе «нигилиста» Марка Волохова. Уже символическое название романа, найденное на самом последнем этапе работы, свидетельствовало об авторском неприятии общественного радикализма. После «Обрыва» имя Гончарова редко появлялось в печати. Он ограничился публикацией лишь нескольких мемуарных очерков и литературно-критических статей, среди которых выделяется «критический этюд» «Мильон терзаний» (1872), посвященный постановке «Горя от ума» А. С. Грибоедова на сцене Александринского театра, ставший классическим разбором комедии. Скончался Гончаров 15 сентября 1891 г. в Петербурге.

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