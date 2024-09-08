Каждый верующий человек заботится о спасении, о том, чтобы попасть в Царство Небесное. На этом пути каждого ожидает одно важное испытание — нужно пройти суд Божий, дать отчёт перед Создателем за прожитую жизнь, за всё плохое и хорошее, что в ней было. Об этом и говорится в сегодняшней Евангельской притче о должнике, который был должен царю10 тысяч талантов.

Талант — это древняя мера денег, весом в 40 кг серебра. Такой огромной суммы, как 10 тысяч талантов, не нашлось бы ни в одной стране того времени. О ней сказано, чтобы подчеркнуть, что каждый человек должен Богу безмерно. Сколько же и за что должен человек Богу? Вот человек идёт в кинотеатр — ему безплатно никто показывать кино не будет. Надо заплатить деньги, потому что в кинофильм вложены средства. А когда мы смотрим на звёздное небо, зрелище поинтереснее, чем кино? А мы что-то заплатили? А за закаты, за лес, за грибы, за кислород, которым мы дышим? А в речке купаемся?

Человек привык, что ему всё это достаётся даром. Отношения двух разумных существ должны строиться или на любви, или же за всё надо расплачиваться. Если любишь Бога — тогда пользуйся даром, а не любишь — тогда надо считать и платить. Поэтому многие люди занимают такую позицию: а я в Бога не верю, может там что-то такое и есть, какой-нибудь Высший Разум, но я этим мало интересуюсь. Очень удобно: и пользуюсь всем, и платить не надо. До поры, до времени. Но вот Царь вызывает должника и говорит: «Давай считать, сколько ты мне должен?» Здесь всё выясняется. Оказывается, даже за жену и детей человек должен Богу. И Царь приказывает всё отнять.

Сегодня мы слышим: «Тот-то бросил жену с детьми, этот бросил жену с детьми». Каких-то особых угрызений совести, глубоких чувств при этом люди даже не испытывают. Для нынешних людей эта притча как бы немного устарела. А для израильтянина лишиться жены и детей было катастрофой. К семье относились очень серьёзно. Каждый надеялся, что из его потомства произойдёт Мессия, поэтому на детей смотрели даже с некоторым благоговением. А вдруг это Он? А если девочка, то вдруг это будет Мать Мессии? Когда притча говорит, что распорядились продать жену и детей в счёт уплаты долга, речь идёт о потере самого дорогого, о том, что если человек начнёт считаться с Богом, сколько он должен, то от него полетят пух и перья.

Тогда человек стал просить прощения, смиряться — и Бог его простил, потому что Бог любит человека, особенно когда тот осознаёт и смиряется. Ладно, раз ты понял, иди — всё тебе прощается.

От сердца так и отлегло! Страх-то какой, чуть сразу всего не лишился! Однако жизнь продолжается! Кто там занимал у меня сто динариев? Он отыскал друга, который был ему должен, и стал его душить, чтобы отдал, а потом посадил его в темницу. Нашлись люди, которые донесли царю об этом его поступке. Царь снова вызвал его и сказал: «Как ты поступаешь с ближним, так и я буду поступать с тобой». И начал опять взыскивать с него прежние долги. Жестоко, но, надо сказать, справедливо. Что делать, если по-другому человек не понимает? Он хорошо чувствует, когда плохо ему самому, а когда другому плохо от его поступков, он не замечает.

Что такое динарий? Динарий — монета, которую получал работник за день неквалифицированного труда. По смыслу притчи, долг в сто динариев — это сумма небольшая, а в переносном смысле — это повседневные грехи друг перед другом. Они могут быть разные, например: он форточку открывает, а у меня насморк; я с ним поздоровался, а он не ответил; я ему сказал по секрету, а он всё разболтал; или испачкал мне новую куртку: или взял почитать книгу и потерял; он меня подвёл, из-за него я опоздал на автобус; его шутки меня раздражают; одеколон, которым от него пахнет — у меня на него аллергия, она любит кошек, а я их не переношу и т. д. и т. п. Если мы не будем терпеть и прощать этих мелких согрешений, то ни христианской любви, ни мирной жизни между нами никогда не будет. Здесь не идёт речь о больших злодеяниях, прощение которых относится к особым подвигам, здесь говорится о бытовых согрешениях. Причём если мы прощаем на динарий, то нам прощаются грехи, тяжесть которых измеряется в талантах.

Простите — и простится вам. Если мы внимательно почитаем Евангелие, то мы встретим эту важную мысль в разных местах, и не один раз.

Поздравляем всех с воскресным днём!

Компиляция редакции РЛ из разных проповедей