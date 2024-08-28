Об истории праздника Церковь хранит такое предание:

После Воскресения Господа Иисуса Христа Матерь Божия жила в Иерусалиме, в доме ап. Иоанна Богослова. Она часто посещала места, связанные с земной жизнью Спасителя, особенно Гефсиманский сад. Однажды там ей явился архангел Гавриил и сообщил, что через 3 дня она перейдет от земной жизни к вечной. И в уверение истинности своих слов он вручил ей райскую ветвь.

Весть об этом быстро облетела христиан, и они собрались в означенный день к дому Иоанна Богослова. У Матери Божий было желание увидеть перед кончиной св. апостолов, которые в это время проповедовали Евангелие в разных странах, и Её желание исполнилось. Чудесным образом, силою Духа Святого они были перенесены в Иерусалим. Тело Её, согласно завещанию, христиане с крестным ходом понесли в Гефсиманию (причём впереди шел Иоанн Богослов с райской ветвью) и там похоронили, по восточному обычаю, в пещере, привалив вход камнем. Конечно, все находились в скорби, как это бывает при кончине дорогих близких людей. В тот день вечером Апостолы сидели за трапезой, и вдруг увидели на воздухе стоящую Богородицу. Они воскликнули:

— Пресвятая Богородица, помогай нам!

А Она ответила:

— Я с вами во все дни,

— чем апостолы были очень утешены. Они восприняли это как обетование, что Божия Матерь и после Своего отшествия будет помогать христианам.

В празднике Успения есть два момента, на которые надо обратить внимание. Об одном нам стоит порадоваться, а о втором задуматься.

В этот день мы должны вспомнить и порадоваться о том, что Матерь Божия, преставившись в небесные обители, не оставила и земной мир Своей помощью и покровом, как поётся об этом в праздничном тропаре. Мы можем молиться Ей и щедро эту помощь получать, как это делали до нас тысячи и тысячи христиан. Об их молитвенном опыте красноречиво говорят названия икон Богородицы: «Всех скорбящих радость», «Утоли моя печали, «Споручница грешных».

А задуматься нам нужно о своей собственной кончине, которая ждёт всех людей, занимаются они спортом или не занимаются, следят за своим здоровьем или не следят. Но продолжительность жизни для христианина не самое главное. Главное — успеть спасти свою грешную душу. А для этого важно знать об одном феномене земного существования.

Пока человек живёт, земные дела кажутся ему очень важными, ему постоянно некогда и он везде хочет успеть: учёба, работа, семья, отпуск, огород, сажать, выкапывать, консервировать, коммунальные услуги оплачивать, ехать за покупками в «Метро», в «Карусель». Во все эти места обязательно надо успеть. А некогда – это сходить в храм, молиться — правило читать, поститься нет возможности, причащаться — зачем, у меня и так пока всё хорошо. Так и течёт земная жизнь день за днём, год за годом, пока не приблизится старость и смерть. Тогда человек оглядывается на прожитую жизнь, и ему открывается вдруг совсем другой взгляд на вещи, совсем другое понимание событий. Теперь важным кажется ему то, что было сделано для вечной жизни, а всё остальное — пустая суета. Если чего-то не успели — не велика важность. А вот то, что в храм ходил на Пасху, псалтирь читал, крестик на себе носил, Плащаницу украшал, добро сделал кому-то — это становится самым главным и важным, потому что именно это пойдёт с нами дальше — в будущую жизнь.

Поздравляя сегодня всех вас с праздником Успения Божией Матери, хочется пожелать, чтобы и для каждого христианина его успение было не днём скорбного расставания в земной жизнью и страха перед неведомым, а лествицей к небу и рождением для жизни вечной.

Всех с праздником Успения Божией Матери. Пресвятая Богородица помогай нам!

Архимандрит Борис (Долженко)