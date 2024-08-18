Как-то Христос Спаситель беседовал с людьми в пустыне. Беседа затянулась до вечера. Тогда приступили к Нему ученики и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Спаситель сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И когда народ расположился на траве, Он взял пять хлебов и две рыбы, благословил и, преломив хлебы, дал ученикам, а ученики стали раздавать народу. И все ели и насытились. Потом собрали оставшиеся куски, и набрали двенадцать полных коробов, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Такую историю мы слышали в сегодняшнем Евангелии.

В память об этом удивительном чуде в православных храмах, во время больших праздников, освящают пять хлебов и затем раздают присутствующим.

Но люди не увидели в этом чуде духовного смысла. В этом чуде люди должны были увидеть доказательство истинности Сына Божия и Его учения. Поэтому Господь говорит толпе, собравшейся вокруг него на следующий день: «Вы ищете Меня, не потому, что видели чудо, а потому что ели и насытились». Действительно, мы чаще всего относимся к Богу как к источнику гуманитарной помощи: «Ты, Господи, сделай для меня то-то и то-то, а без этого я не вижу никакого смысла и нужды в этой религии и в этом почитании». Сейчас люди нередко ищут от своей веры какого-то успеха, магического, карьерного, здоровья или чего-то ещё. Но Бога, оказывается, нужно любить ради Самого Бога, а не ради тех благ, которые от Него можно получить.

Во все времена человек стремился к чуду, жаждал сверхъестественного исполнения своих желаний или разрешения проблем. Но при этом православный человек, когда молится о чём бы то ни было, начиная с хлеба насущного и кончая молитвой об исцелении сродников, в конце концов завершает свою молитву неким смягчающим обращением: «Впрочем, да будет воля Твоя, Господи». В этом — существенный момент. Молящийся человек знает, что Тот, к Кому он обращается, бесконечно выше его, и поэтому человек просит, а не диктует Богу свою волю.

О чём говорят чудесные, необъяснимые случаи в нашей жизни?

Они доказывает, что мир не сводится к естественному материальному бытию, что есть сверхобыденная, сверхчеловеческая, реальность. Однако всякое ли такое событие бывает от Бога?

Как Солнце светит и греет, так и Бог Живой, Всемогущий и Вечный проявляет Себя в чудесах и знамениях. Но в то же время бывают и сверхъестественные явления, вызванные демонами. Источник чуда определить непросто, а цена ошибки может оказаться велика. Поэтому не следует ставить чудеса во главе угла своей духовной жизни. Нередко бывает, что чудо приводит человека в Церковь. Однако после своего прихода человеку необходимо выстроить свою веру на более прочном основании: на слове Божьем, на многовековом опыте Церкви. Для того чтобы следующее чудо, которое он где-то увидит, с такой же лёгкостью не увело его из Церкви в другое место.

Как же Церковь различает истинное чудо от ложного?

В первую очередь истинность чуда распознаётся по плодам: что порождается этим чудом в душе. Вот человек говорит, что он видел чудо. И что после этого изменилось в его жизни? Может быть, он стал по-другому относиться к людям, к друзьям, к родителям? Может, стало больше любви к ним? Или же всё осталось прежним? Ведь главное чудо, которое может произойти в мире, — это не переставление горы с места на место, не исцеление от проказы, а исцеление от своих грехов, зависимостей, от неверия. Христос не говорит, блаженны творящие чудеса, но блаженны милующие, блаженны кроткие, блаженны чистые сердцем.

В Православии главное — это изменение твоего внутреннего мира. Так что истинность Православия доказывается не столько чудесами, сколько тем, что люди, от которых, кажется, нельзя было ожидать каких-нибудь перемен к лучшему, всё-таки меняются.

Если же чудесное событие к спасению души отношения не имеет, носит зрелищный характер, решает сугубо бытовые проблемы, совершается людьми ведущими греховный образ жизни, за деньги, предлагается по объявлению в виде услуг — это признаки ложных чудес.

Архимандрит Борис (Долженко)