Преподобный Моисей (в миру — Тимофей) родился 15 января 1782 года в городе Борисоглебске Ярославской губернии в благочестивой семье купца Ивана Григорьевича Путилова. Придя в совершенный возраст, влекомый подвижническим духом, Тимофей со своим младшим братом Ионой уходит в Саровскую пустынь, застав там великого старца, преподобного Серафима. Через три года, «по неведомым для него судьбам», послушник Тимофей оказывается среди иноков рославльских лесов. Среди этих пустынножителей он прожил десять лет, получив иноческий постриг с именем Моисей.

Призванный в 1821 году в Оптину пустынь изначально для создания и благоустроения Иоанно-Предтеченского скита, преподобный Моисей вскоре становится духовником, а затем и настоятелем самой обители, с этого же времени начинается духовное возрастание и прославление обители. В годы его настоятельства в Оптиной пустыни зарождается старчество, он приглашает в обитель старца Льва, он же возлагает бремя духовного окормления братии на его последователя — преподобного Макария. При нем приходит в Оптину послушником будущий ее великий светильник — преподобный старец Амвросий.

Большое значение придавал преподобный Моисей также делу книгоиздания: за время его настоятельства издается шестнадцать томов святоотеческой литературы. «Когда-нибудь, — говорил он, — кто-нибудь прочтет ту или иную книгу, и душевная польза одного человека вознаградит все наши труды, Бог даст, когда-нибудь будут плоды». Собрал он и богатейшую по своему содержанию монастырскую библиотеку.

Из-за неустанных трудов на благо обители, изобиловавший благодатными дарами преподобный не имел возможности, так же как старцы Лев и Макарий, принимать откровение помыслов от братии, встречать и наставлять приезжающих. Но чудо его жизни и его служения — сама Оптина, процветшая и прославившаяся, ставшая, по существу, центром духовной жизни России.

6 июня 1862 года, незадолго до своей кончины, преподобный Моисей сподобился принять схиму. Весть о его пострижении и о приближающейся кончине собрала к одру старца великое множество людей — монашествующих и мирских. С плачем и благоговением подходили они к нему, чтобы принять последнее его благословение. Умирающий настоятель, держа крест в слабеющих руках, благословлял всех и дарил образки.

Праведная кончина преподобного старца Моисея наступила 16 июня 1862 года, на 81-м году его земной жизни.

Сегодня наша Церковь чтит память видного деятеля русского патриотического движения священномученика епископа Тобольского Гермогена (Долганова), принявшего мученическую кончину в 1918 г.

Он родился 25 апреля 1858 г. в семье единоверческого священника Херсонской епархии и в миру носил имя Георгий Ефремович Долганов. После окончания классической гимназии в г. Ананьев Херсонской губернии поступил в Новороссийский университет. Закончил три факультета — юридический, историко-филологический и математический, однако по окончании университета избрал путь духовного служения и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую закончил кандидатом богословия. Здесь принял монашество и в 1892 г. был рукоположен в сан иеромонаха.

Служил ректором Тифлисской семинарии в сане архимандрита, 14 января 1901 г. хиротонисан во епископа Вольского, викария Саратовской епархии, а через два года стал правящим архиереем. Видя ужасающий упадок нравов, большое внимание уделял духовному просвещению народа. В 1904 г. создал в епархии особую печатную комиссию «по изданию книжек, листков, картин и изображений духовного и религиозно-нравственного содержания для распространения их в народе путем продажи и даровой раздачи». В годы смуты стал одним из организаторов Союза Русского Народа в Саратове, затем инициатором создания и почетным председателем Православного Всероссийского Братского Союза Русского Народа, созданного в Саратове. По его убеждению, Союз возглавил «новую форму освободительного движения» от противников «исторического нашего уклада русской православно-церковной жизни народной под руководством пастырей». Выступал решительным противником принятия в ряды правых организаций старообрядцев.

Вел решительную борьбу против либерального саратовского губернатора графа С.С.Татищева, которого вынудил уйти в отставку. В конце 1911 г., отстаивая незыблемость Церковных канонов, Владыка вошел в конфликт со Св. Синодом. В частности, Св. Синод хотел ввести чин заупокойного моления об инославных, а также учредить в Москве орден диаконнисс, против чего выступил епископ Гермоген. Его противники добились Высочайшего повеления об увольнении владыки от присутствия в Синоде, но он отказался подчиниться. За неподчинение царской воле в январе 1912 г. был уволен на покой в Жировицкий монастырь Гродненской епархии. В августе 1915 г. епископа перевели в Николо-Угрешский монастырь под Москвой.

После февраля 1917 г. был назначен на кафедру в Тобольск, куда вскоре прибыла и арестованная Царская Семья. Духовно и нравственно поддерживал Царственных узников, пытался оказать им помощь. В январе 1918 г. Государыня Александра Федоровна писала А.А.Вырубовой: «Гермоген каждый день служит молебен у себя для папы и мамы» (т.е. для Царя и Царицы). В Вербное Воскресение 15 апреля 1918 г. организовал крестный ход несмотря на угрозы властей. Когда крестный ход проходил вдоль стены Тобольского кремля, возвышающегося над городом, Владыка остановился напротив того места, откуда был виден губернаторский дом, где последнее время находилась в заточении Царская Семья. Запели молебен, по окончании которого Святитель подошел к краю стены. Несколько минут он молился, один стоя над городом с простым деревянным крестом в руках. Молился о Царе с Царицею, которых большевики накануне уже увезли из Тобольска в Екатеринбург, и о Царских детях, которые в это время находились внизу в губернаторском доме. Затем Владыка высоко поднял над собой крест и медленно благословил Царскую Семью. В тот же вечер епископа Гермогена арестовали и препроводили в тюрьму Екатеринбурга. Там в доме Ипатьева уже томились в заточении Царственные Мученики.

13 июня владыку привезли на поезде в Тюмень, где доставили на пароход «Ермак», оттуда через два дня — на пароход «Ока». Привязав ему на шею огромный камень, революционные бандиты сбросили владыку в реку. 3 июля его честные останки были вынесены на берег реки и обнаружены крестьянами. 2 августа состоялось погребение сщмч. Гермогена в Софийском Успенском соборе Тобольска.

Сегодня также день памяти героя Русско-турецкой войны 1828−29 гг., командира брига «Меркурий», выдержавшего бой с 2 турецкими линейными кораблями Александра Ивановича Казарского, скончавшегося в 1833 году (родился в 1797 г.).

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