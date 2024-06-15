После революции большевики переименовали площадь в честь Ленина, хотя ранее она носила нейтральное название «Торговая»…

Власти города Ирбита Свердловской области рассматривают вопрос о возвращении главной городской площади, носящей в настоящее время имя площади Ленина, её исторического названия — Торговая.

«Приглашаю всех жителей Ирбита к обсуждению вопроса, который мне уже неоднократно поступал в обращениях и от самих ирбитчан, и от тех, кто интересуется нашим городом. О возможном переименовании центральной площади в исторической части города. Как отмечается, существующее на сегодняшний день название „площадь имени В.И. Ленина“ свою актуальность утратило. И с этим мнением я согласен: и время, и ситуация в стране изменились, да и площадь уже кардинально поменяла свой облик и предназначение», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтанке» глава города Николай Юдин.

В связи с этим градоначальник объявил о начале соцопроса, «цель которого — узнать мнение самого широкого круга ирбитчан: какое же название должна носить площадь?» На сайте администрации Городского округа «город Ирбит» появилась возможность для соответствующего голосования граждан.

Предлагается три варианта названия для площади: «Екатерининская», «Торговая» и «В.И. Ленина».

Предлагаем нашим читателям отдать свои голоса за историческое название площади.

Русская линия