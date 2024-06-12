До сих пор этот праздник так и не наполнился внятным смыслом, а потому отношение к нему у россиян неоднозначное…

Сегодня мы отмечаем День России. Почти 30 лет назад в этот день была принята Декларация о суверенитете. Этим документом провозглашалось главенство российской Конституции и законов РСФСР — входящей в тот момент в состав СССР. Ровно через год состоялись первые выборы президента, тогда ещё РСФСР, а в 1994 году день 12 июня стал государственным праздником.

За прошедшее время этот праздник так и не стал сколько-нибудь заметным и дорогим для народа. Большинство наших сограждан воспринимают его как внеплановый выходной, в который можно отдохнуть на даче. И такое отношение к этому дню неудивительно. Скопированный с американского Дня независимости этот российский праздник был учреждён в честь того, что Россия, потеряв все бывшие союзные республики, «независимая» от Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Кавказа и Средней Азии, объявила о своём суверенитете.

По сути «День независимости России» стал кульминацией разрушения единого государства, охватывавшего одну пятую земного шара. Единственно от чего всё-таки стала независимой Россия и чему стоит порадоваться — так это от коммунистической идеологии и власти КПСС. Но об этом в дни празднования в нашей стране говорить не принято. Более того, до сих пор мы не знаем всей правды о тех временах, поскольку все архивы КГБ и ФСБ закрыты.

Много лет подряд общественные деятели и политики выдвигают свои предложения о необходимости перенести празднование Дня России на более подходящую для этого дату или наполнить этот праздник правильным содержанием.

Так, в 2021 году глава Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов) призвал ежегодно посвящать День России какой-либо выдающейся личности в русской истории. «Мы вышли с предложением — если уж у нас такой день есть, День России, это непростая дата, но она уже вошла в наш обиход и в нашу историю, — персонифицировать эту дату. В этом году 800 лет Александру Невскому, на будущий год — 350 лет со дня рождения Петра I, и каждый год мы найдём или какую-то великую личность, к которой может быть по праву приковано внимание всей общественности нашей страны, или какое-то особое событие», — заявил владыка.

Однако, данная идея так и не получила активной поддержки властей. И в результате уже в 2023 году заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал перенести День России на другую дату. «Это и День Крещения Руси, ныне отмечающийся на память святого равноапостольного великого князя Владимира 28 июля. И День зарождения русской государственности, 1160-летие которой мы отметили в прошлом году в праздник Рождества Пресвятой Богородицы — 21 сентября. Как отмечали до революции с 1862 года, когда вся Российская Империя праздновала своё 1000-летие, чему посвящён величественный памятник „Тысячелетие России“ в Великом Новгороде», — напомнил православный бизнесмен.

Тем не менее, никакой реакции со стороны российских властей на это также не последовало, а потому вся страна продолжает отмечать праздник, смысл которого остаётся многим непонятным.

Русская линия