6 июня 2024 года на берегу реки Великой совершились праздничные богослужения, посвященные обретению чудотворного Великорецкого образа святителя Николая. Богослужения возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн. Архиереям сослужило духовенство Вятской митрополии, сообщает пресс-служба Вятской епархии.

За богослужением молились множество паломников Всероссийского Великорецкого крестного хода, прибывших из разных регионов нашей страны. На берегу реки Великой также присутствовал вице-губернатор Кировской области Андрей Лучинин.

Ко Святому Причастию приступило множество людей, прибывшие в на реку Великую для прославления святителя Николая Чудотворца.

Проповедь перед Таинством Причастия произнес настоятель Екатерининского храма города Кирова, духовник Вятской православной гимназии протоиерей Сергий Гомаюнов:

«Христос Воскресе! Продолжаются Пасхальные праздники. Светлое Христово Воскресение — есть источник всего того, что наполняет жизнь нашей Святой Православной Церкви. Пасха — есть начало всех наших Таинств, Пасха — есть источник рождения Литургии.

Празднование обретения иконы святителя Николая Чудотворца на реке Великой ещё называют Вятской Пасхой, и это торжество собрало сегодня огромное количество людей. Мы с вами находимся на том месте, где много веков назад произошло обретение этой великой святыни. На этом месте крестьянин Агалаков однажды увидел свет, свет великий, как будто сотни или тысячи свечей зажглись. Он приходит на это место и находит святую икону, икону святителя Николая Чудотворца.

Он переносит этот святой образ домой, но в скором времени от этого образа стали происходить такие великие и многочисленные чудеса, что эта святыня не могла оставаться в частном владении. Об этой святыне в скором времени стало известно в городе Хлынове, и она была перенесена туда. Жители Хлынова дали святой обет каждый год приносить эту икону на место её явления, так и родился Великорецкий крестный ход.

Образ святителя Николая Чудотворца — это дар небесный. Это дар небесный, который поднимает нашу голову к небу, который напоминает всем нам с вами о том, что мы все христиане, мы только странники на этой земле. Мы все с вами призваны быть в пути, и у этого пути есть конечная цель — Небесное Отечество. Мы с вами — участники этого торжества, вспоминаем слова апостола Павла, который сказал «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит по правую сторону одесную Бога (Кол. 3:1). И праздник сегодняшнего дня да поднимет душу нашу к Небесам, к нашему Небесному Отечеству. «Горе имеем сердца!»

Великорецкий крестный ход помогает нам восстановить смысл и цель человеческой жизни. Оказывается, человеку не надо много того, чем он окружает себя в повседневной жизни. Ему много не надо, ему надо главное — смысл и цель своего жизненного пути. «Горе имеем сердца!»

Эта великая святыня обладает великой собирающей благодатной силой, которая противостоит розни, вражде, войне, которая царит в этом мире. Мы с вами знаем, что когда эта икона явилась на Вятской земле, то живущие в недружественных отношениях между собой жители этой земли объединились этой святыней, а затем, когда эта икона побывала в Москве, она стала святыней общерусской. А сегодня без всякого преувеличения можно сказать, что эта святыня является общеправославной, потому что она собирает вокруг себя не только паломников христиан со всех концов нашего боголюбезного Отечества, но и собирает сюда тех, кто приезжает из ближнего и дальнего зарубежья.

Эта великая святыня напоминает нам с вами о том, что дар небесный нужно не только хранить, его нужно и защищать. История Великорецкого крестного хода сохраняет в памяти те трудные времена, когда против него, против этой великой святыни была объявлена самая настоящая война, война на уничтожение традиций, но святитель Николай всегда находил в народе Божьем тех людей, которые ничего не боялись: ни гонений, ни притеснений, ни лишений. Он находил тех людей, которые были готовы и жертвовали всем, что имели, и даже свободой своей готовы были пожертвовать и своею жизнью для того, чтобы только на этом святом месте, месте обретения иконы святителя Николая, обязательно были те, кто почитает этот образ.

Мы даже не представляем себе, что это было такое, как Великорецкий крестный ход в пятидесятые, шестидесятые годы. Некоторые женщины, смелые, храбрые во Христе, как жены-мироносицы, шедшие помазать маслом мира тело Иисусово, страшились, ужасались и говорили: «кто нам отварит камень сей он, потому что очень велик?», но шли вперёд, и Господь был с ними. Эти немногочисленные тогда храбрые воины Христовы достигали этого святого места, и благодаря им традиция не прервалась.

Связь святых времён осталась, и мы сегодня приносим им искреннее благодарение и наши молитвы за тех, которые передали нам эту традицию. Образ святителя Николая нам с вами помогает ощущать себя по сознанию своему победителями. Само имя Николай означает «победитель», и мы с вами, православные христиане, должны быть исполнены духа победителей, потому что Христос Спаситель наш, Он победил смерть, Он победил диавола, Он победил грехи наши и заповедовал нам войти в эту святую Победу. И да поможет нам святитель Николай Чудотворец, чтобы и мы были с вами победителями по Духу своему! Христос Воскресе!"

После окончания Божественной литургии был совершен чин освящения воды реки Великой, купели и источника, на котором в четырнадцатом веке был обретен Великорецкий образ святителя Николая. Владыка Марк окропил верующих святой водой. Икона Николая Чудотворца крестным ходом была перенесена в Никольский храм Великорецкого подворья Свято-Трифонова монастыря.

Совершив перенесение Великорецкого образа к Никольскому храму, митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к верующим с архипастырским словом:

«Возлюбленные о Господе, Ваше Высокопреосвященство, Ваши Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником принесения Великорецкого образа к месту его явления. Совершая молитвенное шествие и богослужения на берегу реки Великой, мы с вами сегодня молились о нашем с вами Российском государстве, о котором шла слава по всему лицу земли как о Руси Святой.

Когда мы говорим о святителе Николае, мы подразумеваем, конечно же, самые высочайшие качества, которые были ему присущи. Это любовь. Любовь — не человеческое наслаждение, а высшую форму любви показал Сам Господь. В Священном Писании сказано: настолько Господь полюбил род человеческий, что отдал Сына Своего возлюбленного, из чего заключаем, что высшая форма любви — это способность собой жертвовать ради другого человека. Молитвенное предстояние перед Престолом Божиим во время и крестного хода — это тоже есть проявление любви и к своим близким, и к своему земному Отечеству. С праздником!"