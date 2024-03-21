Секретаря Хустской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Иоанна Розмана, который был похищен неизвестными прямо у здания полиции, где он был на допросе, принудительно мобилизировали в ВСУ, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на источники в Хустской епархии УПЦ.

20 марта 2024 года на официальной странице Хустской епархии УПЦ было опубликовано сообщение: «Просим молитв за секретаря Хустской епархии прот. Иоанна Розмана». Никаких деталей относительно данной ситуации в епархии официально не предоставили.

Тем не менее, по данным издания Raskolam.net, после неправомерного задержания протоиерея Иоанна Розмана 14 марта 2024 года в Тячевском ТЦК, священника принудительно мобилизировали для прохождения воинской службы. По состоянию на сегодня, отец Иоанн находится на одном из полигонов для подготовки ВСУ.

В издании указывают, что священнослужитель УПЦ не может быть капелланом в армии, поскольку 22 февраля 2024 года депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за закон № 10 313 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту». В одном из пунктов данного закона прямо запрещается священнослужителям УПЦ быть капелланами в Вооружённых силах Украины. Таким образом, отца Иоанна призвали в армию в качестве солдата, что совершенно незаконно, поскольку священник не может брать в руки оружие.

Русская линия